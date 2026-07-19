Temperaturat e larta/ Vapa ekstreme mund t’i kushtojë Italisë mbi 13 miliardë dollarë në vit

Shoqata italiane e biznesit Confesercenti ka bërë të ditur se vapa ekstreme mund t’i kushtojë ekonomisë italiane nga 6 deri në 12 miliardë euro në vit, ekuivalente me 0,2 deri në 0,4 për qind të prodhimit të brendshëm bruto (PBB), paralajmëroi të shtunë.
Siç raporton agjencia italiane e lajmeve ANSA, shoqata tha se periudhat gjithnjë e më të shpeshta të vapës intensive po rrisin kostot e energjisë, po ulin produktivitetin, po detyrojnë bizneset të bëjnë investime shtesë dhe po pakësojnë xhiron në sektorët më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta.
“Të jetosh me 30 deri në 60 ditë vapë intensive çdo vit mund t’i kushtojë ekonomisë italiane nga 6 deri në 12 miliardë euro”, tha Confesercenti.