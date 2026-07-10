Telefonata e Trump me Netanyahu-n, detaje nga bisedimet

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu zhvilluan një telefonatë të enjten në mbrëmje. Sipas një njoftimi nga zyra e kryeministrit izraelit.
Sipas një njoftimi nga zyra e kryeministrit izraelit, gjatë telefonatës ata ranë dakord të vazhdojnë koordinimin midis vendeve të tyre në fronte të ndryshme.
“Presidenti Trump e informoi Kryeministrin mbi lëvizjet amerikane në Gjirin Persik”, thuhet në njoftimin e zyrës së Netanyahut.
“Kryeministri, nga ana e tij, ngriti ashpërsinë e deklaratave të bëra nga Erdogan dhe bashkëpunëtorët e tij kundër ekzistencës së Shtetit të Izraelit, si dhe nevojën për të ruajtur zonat e sigurisë përgjatë kufijve të Izraelit”, shtoi ai.
Udhëheqësi i Turqisë, i cili sapo priti samitin e liderëve të NATO-s në kryeqytetin Ankara, e ka akuzuar vazhdimisht Izraelin për minimin e marrëveshjes së Memorandumit të Mirëkuptimit midis SHBA-së dhe Iranit.
Gjithashtu këtë javë, Izraeli shprehu shqetësime në lidhje me shitjen e mundshme të avionëve luftarakë të përparuar F-35 në Turqi, të cilën Trump e kishte përmendur gjatë samitit të NATO-s.
Në një intervistë, Netanyahu tha se Erdogani nuk është pikërisht një aleat model i Shteteve të Bashkuara. Netanyahu gjithashtu pretendoi se Erdogani kërcënon të shkatërrojë vendin e tij, shtetin e vetëm hebre.