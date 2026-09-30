Telefon i paligjshëm, alkool dhe ushqime speciale: Zbulohen “privilegjet” e Diddy-t në burg

Sean “Diddy” Combs dyshohet se po shpenzon mijëra dollarë në muaj për të siguruar një jetë më të rehatshme gjatë qëndrimit në burgun federal FCI Fort Dix, në New Jersey.
Sipas një raportimi të NBC News, burime pranë institucionit pretendojnë se reperi 56-vjeçar ka siguruar një telefon të paligjshëm, alkool dhe shërbime të tjera që zakonisht nuk janë pjesë e jetës së të burgosurve.
Një prej katër personave që folën për NBC News e përshkroi situatën si diçka të pazakontë për një burg.
“Kjo nuk është ndonjë gjë normale që sheh në burg. Është diçka që lidhet me të pasurit. Duket çmenduri, por është Diddy”, tha burimi.
Sipas këtyre dëshmive, disa të burgosur dyshohet se gatuajnë dhe pastrojnë për Combs, ndërsa të tjerë i lajnë rrobat dhe i bëjnë masazh.
Burimet pretendojnë gjithashtu se Combs përdor një telefon të paligjshëm për të parë Instagramin dhe fotografi me përmbajtje seksuale që, sipas tyre, ia dërgon një ish-partnere.
Raportimi pretendon se Combs konsumon gjithashtu alkool gjatë fundjavave, pasi ka siguruar pije të shtrenjta.
“Po, sigurisht që kam pirë me të”, tha një prej burimeve, duke pretenduar se kishte konsumuar konjak Hennessy së bashku me reperin.
Sipas NBC News, Combs dyshohet se ka siguruar gjithashtu nga të burgosur të tjerë ilaçin kundër depresionit Remeron.
Një prej personave të cituar pretendon se një i burgosur pastronte tualetin dhe dushin përpara se Combs t’i përdorte. Të tjerë, sipas burimeve, i përgatisnin ushqime të veçanta, përfshirë pulë me curry, pica dhe empanada.
Ushqimi, sipas pretendimeve, përgatitej me një pajisje improvizuese ngrohëse të vendosur në ujë.
Dy burime pretenduan gjithashtu se Combs ka një tabletë të modifikuar, të cilën e përdor për të parë filma dhe dokumentarë, përfshirë serialin dokumentar të Netflix, “Sean Combs: The Reckoning”.
Ndërkohë, disa të burgosur dyshohet se mbajnë për të edhe letrat që merr nga fansat, si dhe telefonin e tij.
“Janë aq shumë sa nuk ka ku t’i mbajë”, tha një burim.
Një zëdhënës i Combs i ka mohuar në mënyrë të tërthortë këto pretendime, duke kritikuar vëmendjen e medias ndaj jetës së tij në burg.
“Shtyrja e vazhdueshme e çdo detaji të zakonshëm të jetës së Sean Combs në burg ka arritur në pikën ku media e paraqet jetën e zakonshme në burg si lajm”, tha zëdhënësi për PEOPLE.
Ai shtoi se “lajmi i vetëm real” është se Combs vazhdon të vuajë dënimin sipas rregullave dhe pret vendimin e gjykatës për apelimin e tij.