Tekashi 6ix9ine arrestohet për dh*në

Tekashi 6ix9ine thuhet se u arrestua për dh*në në Republikën Domenikane të mërkurën.

Reperi 27-vjeçar, emri i vërtetë i të cilit është Daniel Hernández, thuhet se po mbahet në një burg në Santo Domingo dhe është planifikuar të dalë në gjykatë të enjten, sipas Associated Press.

Një gjykatës do të vendosë në seancë nëse reperi i “FEFE” do të qëndrojë apo jo pas hekurave apo do të lirohet me kusht. Lajmi vjen vetëm një muaj pasi e dashura e Tekashit, Yailin La Más Viral, u arrestua për një akuzë të rëndë, pasi ata u përleshën fizikisht.

Sipas raportit të policisë të marrë nga TMZ, Tekashi u tha policëve se Yailin e goditi atë dhe kishte shkelmuar pasqyrën e pamjes anësore të makinës së tij dhe kishte thyer xhamin e përparmë.

Yailin thuhet se ka pranuar se ka goditur makinën e Tekashit “për t’i shkaktuar atij vështirësi financiare” pasi ai dyshohet se i mori paratë dhe pasaportën e saj.

Reperi i lindur në Nju Jork kishte edhe një video të përleshjes, të cilën e postoi në Instagram Stories. Pamjet i dhanë policisë shkak të mundshëm për të arrestuar Yailin për sulm. Megjithatë, artisti më vonë pagoi garancinë prej 9,000 dollarësh.