Teherani vijon programin bërthamor, europianët rivendosin sanksionet ndaj Iranit

Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë riaktivizuar sanksionet e OKB-së kundër Iranit, duke pretenduar se Teherani ka shkelur angazhimet e tij për të kufizuar programin e tij bërthamor. Irani e ka quajtur këtë veprim të paligjshëm, duke theksuar se asnjë shtet nuk është i detyruar t’u përmbahet sanksioneve.
Në një deklaratë të përbashkët të dielën, tre qeveritë evropiane thanë se e nisën rikthimin e tensioneve pasi skadoi një afat 30-ditor për deeskalimin, duke përmendur mohimin e aksesit të IAEA-s dhe pretendimet se uraniumi i pasuruar në nivel të lartë nuk ishte llogaritur.
“Me keqardhje, Irani nuk ndërmori veprimet e nevojshme për të adresuar shqetësimet tona”, tha E3, duke u bërë thirrje të gjithë anëtarëve të OKB-së të zbatojnë sanksionet dhe duke theksuar se ky hap “nuk është fundi i diplomacisë”.
“Ne i bëjmë thirrje Iranit të përmbahet nga çdo veprim përshkallëzues dhe të kthehet në përmbushjen e detyrimeve të tij ligjore të mbrojtjes”, thuhet në deklaratë.
Masat e rivendosura ringjallin një embargo të armëve konvencionale, kufizime të lidhura me raketat balistike dhe ndalime udhëtimi dhe ngrirje të aseteve për figura të caktuara, së bashku me kufizimet në tregtinë e ndjeshme të lidhur me armët bërthamore – dënime të hequra për herë të parë sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015.
Kina dhe Rusia nuk mundën ta bllokonin këtë veprim sepse mekanizmi është projektuar të jetë i paprekshëm nga vetoja. Megjithatë, të dy vendet u përpoqën më parë këtë muaj të miratonin një rezolutë të OKB-së për një zgjatje gjashtëmujore të lehtësimit të sanksioneve për Iranin, por nuk arritën të siguronin numrin e kërkuar të votave.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, kundërshtoi, duke thënë se masa ishte “krejtësisht e pabazuar, e paligjshme dhe e pavlefshme”. Ai shtoi se as Irani dhe as shtetet e tjera nuk janë të detyruara ligjërisht të zbatojnë këtë rregull.