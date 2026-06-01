Teherani paralajmëron për pasoja: Sulmet në Liban shkelin armëpushimin SHBA-Iran

Armëpushimi aktual midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara është padyshim një armëpushim në të gjitha frontet, përfshirë Libanin , tha Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi nëpërmjet X, pak pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi se kishte urdhëruar ushtrinë izraelite të sulmonte lagjet jugore të Bejrutit.
“Një shkelje e armëpushimit në një front është një shkelje e armëpushimit në të gjitha frontet. SHBA-të dhe Izraeli janë përgjegjës për pasojat e kësaj shkeljeje”, paralajmëroi kreu i diplomacisë iraniane.
Më herët sot, të dielën, Mohammad Bayer Ghalibaf, kreu i ekipit negociator iranian në bisedimet me Uashingtonin dhe kryetari i rizgjedhur i parlamentit iranian, kishte lëshuar një paralajmërim për SHBA-në nëpërmjet llogarisë së tij në Twitter, duke akuzuar drejtpërdrejt SHBA-në për minimin e procesit të daljes nga kriza : “Bllokada detare amerikane dhe përshkallëzimi i krimeve të luftës në Liban nga Izraeli janë dëshmi e qartë e dështimit të SHBA-së për të respektuar armëpushimin”.
“Çdo zgjedhje ka çmimin e vet dhe fatura vjen në fund. Gjithçka do të zgjidhet”, shkroi zyrtari iranian me një ton kërcënues.