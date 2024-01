Të vërtetat e Andrea Agnelli: “E kam ndërgjegjen të pastër”. E nuk përjashton rikthimin te Juventus

Thotë se e ka ndërgjegjen të pastër dhe nuk përjashton një rikthim te Juventus. Ish-presidenti i bardhezinjve (dhe jo vetëm) Andrea Agnelli rikthehet për të folur dhe e bën këtë në një bisedë të gjithanshme me Financial Times. Në rrëfimin e tij ai i jep hapësirë nga Super League te Ceferin, me ndonjë prapaskenë të re, duke kaluar nga Juventus dhe hetimi i fitimeve kapitale.

RONALDO E PLUSVALENCAT

Pikërisht nga këtu filli logjik imponon të fillohet, nga ai Juventus për të cilin Agnelli “nuk e përjashton një rikthim të mundshëm”. Fjalë që nuk është ai që i deklaron por thonjëzat janë të Murad Ahmed që ka kuruar intervistën: “Për momentin ai është i angazhuar në interesa të tjera, nga kompania e tij financiare në një fondacion për kërkimin e kancerit dhe një sipërmarrje e re e teknologjisë sportive për ta promovuar”.

Por ai nuk ka asnjë pishman për menaxhimin e tij, duke filluar nga marrëveshja Ronaldo: “Ishte një lëvizje e mirë. Më jepni Ronaldon dhe më lini ta fus në fushë pa një pandemi, është një histori tjetër”. Dhe pastaj në problemet e asaj marrëveshje, e cila çoi në nevojën për të rregulluar llogaritë me politikën e fitimeve kapitale. Ai vetë thotë se u tha drejtuesve: “Keni burime që mund t’i spostoni, bëjeni. Nëse është e ligjshme, cili është problemi im?”. Por nga aty lindi hetimi që i kushtoi kaq shumë Juventus: “Mbetem i bindur se gjithçka që bëmë, e bëmë sipas rregullave, sipas standardeve financiare. Jam super i qetë”.

PROJEKTI ME AL-KHELAIFI

Ngjarjet e Juventus bëhen kështu demonstrimi për të shpjeguar nevojën e krijimit të Super League: “Që kur u shndërrua nga një lojë në një biznes, futbolli nuk e ka evoluar qeverisjen e tij për të menaxhuar biznesin. Është e drejtë të thuhet se shumica e klubeve humbasin para: ose jemi të gjithë të paaftë ose sistemi ka disa mangësi”. Për projektin e Super League: “Ishte një përgjigje ndaj problemeve që ka pasur dhe vazhdon të ketë futbolli: paqëndrueshmëria financiare, qëndrueshmëria financiare, polarizimi”. Agnelli theksoi: “Unë nuk i drejtova armën askujt në kokë. Të gjithë firmosën lirisht. Disa më shumë nga frika se mos humbisnin rastin, të tjerët më me vetëdije. Por të gjithë firmosën lirisht”.

E ai tregon se kishte folur për një projekt alternativ, edhe para se të kontaktohej nga Florentino Perez në nëntor 2020, me Nasser Al-Khelaifi, pronari i PSG-së, që pastaj u bë pasardhësi i tij si kreu i Eca-s pas dorëheqjes së Andrea Agnelli pas zbulimit të projektit Super League: “Më kujtohet që fluturova për në Paris në mes të Covid-it, pa askënd përreth, qyteti u shkretë. Unë dhe Nasser folëm për një turne të ri duke thënë se kemi nevojë për një ndryshim, sepse nëse nuk ndryshojmë jemi të vdekur”.

CEFERIN DHE E ARDHMJA

Evidentimit se e kishte bërë çështjen shumë personale me presidentin e UEFA-s, Aleksander Ceferin, Agnelli i përgjigjet: “Nuk e bëra. Alex kumbari i djalit tim? Edhe pastaj? Flisja me të tre herë në ditë. Kisha një marrëdhënie shumë të ngushtë”. Për të ardhmen: “Ndjenja ime është se koha është një zotëri. Herët a vonë gjërat do të kthehen në normalitet. Në rast të kundërt, edhe një herë ndërgjegjja ime është super e pastër”. Ai flet për jetën e tij të re në Amsterdam sepse “është ndër qytetet më të gjalla në Evropë” ku mund të përjetojë “një vazhdimësi të historisë sime profesionale”. Që do të thotë fillimisht Super League, duke thënë se klubet me të cilat po diskutohet projekti janë nga 50 deri në 60. Por Juventus bëri një hap prapa: “Na jepni kohë që të punojmë. Nuk është se gjërat ndodhin si me magji”.