Të vdekur dhe të plagosur/ Detaje nga përplasja e aeroplanit me kamionin në New York

Një aeroplan i Air Canada u përplas me një kamion zjarrfikës në një pistë në Aeroportin LaGuardia të Nju Jorkut të dielën. Si pasojë, kanë gjetur vdekjen piloti dhe bashkëpiloti dhe janë lënduar dy të tjerë.
Veç këtyre, më shumë se një duzinë pasagjerësh kanë pësuar lëndime, tha një zyrtar i lartë me njohuri për hetimin. Rreth orës 23:40, një fluturim i Jazz Aviation që operonte në emër të Air Canada goditi një automjet të Shpëtimit dhe Zjarrfikjes së Aeroplanëve të Autoritetit Portual, i cili po përgjigjej në një incident të veçantë, tha Autoriteti Portual i Nju Jorkut dhe Nju Xhersit.
“Protokollet e reagimit emergjent u aktivizuan menjëherë. Aeroporti është aktualisht i mbyllur për të lehtësuar reagimin dhe për të lejuar një hetim të plotë”, tha zëdhënësi.
Kamioni ishte pastruar paraprakisht dhe po i përgjigjej një thirrje për një aeroplan aty pranë që kishte kërkuar ndihmë për një erë të panjohur në kabinën e pilotit, tha zyrtari. Autoriteti Portual nuk ka publikuar asnjë informacion mbi të lënduarit ndërkohë që imazhet nga vendi i ngjarjes treguan dëmtime të rënda në hundën e aeroplanit.
Fluturimi u nis nga Aeroporti Ndërkombëtar i Montreal Trudeau pak pas orës 22:30 ET dhe mbërriti në LaGuardia rreth një orë më vonë, sipas faqes së gjurmimit të fluturimeve FlightRadar24. Jazz Aviation, e cila operon si Air Canada Express, tha më parë se lista e pasagjerëve të saj tregonte se në bord ishin gjithsej 76 persona, megjithëse kjo shifër është në pritje të konfirmimit.