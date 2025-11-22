Të paktën 21 të vdekur nga sulmet izraelite në Gaza

Agjencia e Mbrojtjes Civile njoftoi një numër të ri prej 21 të vdekurish nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës, ku Izraeli dhe Hamasi kanë akuzuar njëri-tjetrin për shkelje të një armëpushimi të brishtë.
Ushtria izraelite, nga ana e saj, pretendoi se “filloi të godiste objektivat terroriste të Hamasit në Rripin e Gazës” në përgjigje të asaj që e përshkroi si një sulm nga një “terrorist i armatosur” kundër ushtarëve izraelitë, të cilët i vrau. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi se ushtria izraelite vrau pesë “figura të larta të Hamasit” në sulmet e ushtrisë izraelite, të cilat u kryen në përgjigje të “shkeljes së armëpushimit nga organizata palestineze”, sipas palës izraelite.
“Sot, Hamasi shkeli përsëri armëpushimin duke dërguar një terrorist në zonën e kontrolluar nga Izraeli” në Gaza “për të sulmuar ushtarët (…) Në përgjigje, Izraeli vrau pesë terroristë të rangut të lartë të Hamasit”, tha deklarata nga zyra e Netanyahut, duke u bërë thirrje “ndërmjetësve të këmbëngulin që Hamasi t’u përmbahet angazhimeve të tij sipas armëpushimit”.