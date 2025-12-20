Të nderuar shikues të RTV Nacional, Sot ka dalë në qarkullim përkthimi në gjuhën turke i dramës për kukulla të Flamur Bucpapajt, “Këpuca që donte të fluturonte”, nga Botimet Nacional.

Değerli RTV Nacional izleyicileri,

Bugün, Flamur Bucpapaj’ın kukla oyunu “Uçmak İsteyen Ayakkabı” adlı eserin Türkçe çevirisi, Nacional Yayınları tarafından yayımlandı.

Uçmak İsteyen Ayakkabı

Kukla Oyunu

Flamur Buçpapaj

(Bir villa odası görülür, kırmızı halıyla döşenmiş. Alt katta beyaz kanepeler, bir büfe ve bir ahşap masa vardır. Duvara klima monte edilmiş, etrafta ev eşyaları görünür. Işık yumuşak, ev ortamı.)

Karakterler:

Sol Ayakkabı – hayalperest, saf, sürekli garip fikirleri olan

Sağ Ayakkabı – pratik, şüpheci, Sol Ayakkabı’dan biraz rahatsız

Şakacı Çorap – çok sesli, alaycı, küçük oyunları sever

Ev Kedisi – meraklı, oyunbaz, kuru bir mizah anlayışına sahip

Küçük Kuş – özgürlük ve cesaretin sembolü

Çocuk – “görünmez” karakter, sahnede en sonunda ortaya çıkar

Sol Ayakkabının Rüyası ve Kaosu

(Sahne 1: Yatağın altı. İki eski ayakkabı konuşuyor. Loş ışık.)

Sol Ayakkabı:

Ah, ne kadar yorgunum!

Ama biliyor musunuz ne istiyorum?

Uçmak istiyorum!

Çamurda, asfalt üzerinde, yağmurda ve tozda yürüdüm.

Her yere tırmandım, kimse teşekkür etmedi.

Biz deri ayakkabıyız, herkes bizi ister…

Ama yırtıldığımızda, bizi atarlar.

Sağ Ayakkabı:

Uçmak mı?

Sen ayakkabısın, kuş değil!

Yine o çılgın hayallerinle başlamanı istemem.

Biz yürümek için yapılmışız, aptallık için değil.

Şakacı Çorap (bir köşeden, gülerek):

Hahaha!

Evet, evet, uç!

Ama yol boyunca toz parçaları kaybetme sakın!

Kuşlarla ya da paraşütlerle çarpışma! Hahaha!

Sol Ayakkabı:

Toz mu?!

Toz, yürüdüğümüzde veya durduğumuzda üzerimizde kalan şeydir!

Ben sıradan bir ayakkabı değilim.

Ben güneş enerjili bir motordum…

Veya elektrikli motor!

Ben gururlu bir ayakkabıyım!

Ve siz beni seviyorsunuz, değil mi?

Çünkü üzerimde iyi hissediyorsunuz!

Şakacı Çorap:

Toz, uçarken topuklarına yapışandır!

Hahaha!

Ey küçük hayalperest,

biz eşyayız.

Çok uzun yaşamayız, bir yıl… en fazla.

Bu yüzden şımarmayın,

boşuna şarkı söylemeyin,

çünkü kimse sizi takdir etmiyor.

Yeter ki ayağınızı rahat ve terlemeden tutun!

Sağ Ayakkabı:

Sana söyledim, hayallerin tehlikeli.

Ve çok… çok toz var!

Sol Ayakkabı (sinirli):

Sen yerde misin, yoksa uçuyor musun?!

Aptal, pısırık!

Ben zıplayabilirim!

Hadi, birlikte zıplayalım!

(Sol Ayakkabı masaya atlar, kayar ve halının üzerine düşer. Herkes güler.)

Sağ Ayakkabı (korkarak):

Hayır!

Sahip görürse bizi atar!

O zengin, başka birçok ayakkabısı var…

(Sessizce yerde kalır.)

(Ev Kedisi girer.)

Ev Kedisi:

Miyav!

Neden uykumu böldünüz?

Dışarı atacak mısınız beni?

Bugün hiç fare yakalayamadım

ve sevgim eksik,

kaleden mavi gözlü kedim…

Ne yapıyorsunuz böyle?

İki çılgın vagonlu bir tren gibisiniz!

Eğer uslu durmazsanız, sahibimi çağırırım!

Ev Kedisi:

Miyav! Uslu durun!

Beni güldürmeyin, aptal ayakkabılar!

Hiç uçmadınız,

ve uçmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz.

Ev Kedisi:

Haha! Ne kadar güldüm!

Miyav! Size video çekeceğim ve internetten paylaşacağım, yoksa uslu duracak mısınız, kalın ayakkabılar?

Bütün gece sizi izlemekle keyif alacağım…

Ve uçmak için hiçbir fikriniz yok!

Size söyleyeyim… sadece sahibinizle “uçtunuz”,

o uçağa bindiğinde.

Başka hiçbir şey yok. Siz sadece eşya, ruh değilsiniz!

(Ev Kedisi halının üzerine uzanır, başını mavi bir yastığa koyar.)

Sol Ayakkabı (kanepenin üzerinde uzanmış):

Hayır! Ben sadece “eşya” değilim!

Zıplayabilirim, şarkı söyleyebilirim…

Ve bir gün uçacağım!

Sağ Ayakkabı:

Hahaha… Sen mi uçacaksın?

Dünya seni bırakmaz!

Boşuna keyif yapma, Sol Ayakkabı.

Şakacı Çorap (köşelerden gülerek):

Evet evet, uç!

Ama dikkat et… yol boyunca toz parçaları kaybetme!

Kuşlarla ya da paraşütlerle çarpışma! Hahaha!

Sol Ayakkabı:

Toz mu?! Hangi toz?

Ben sadece bir ayakkabı değilim!

Güneş enerjili bir motorum…

Veya elektrik motoru!

Ev Kedisi:

Miyav! Senin kanatların yok…

Belki bir tramboline ihtiyacın var!

(Sol Ayakkabı masaya atlamaya çalışır. Kayar ve halıya düşer. Herkes güler.)

Sağ Ayakkabı:

Görüyor musun? İşte düşüyor… sonra ağlıyor!

Hahaha!

Sol Ayakkabı (düşmeden biraz kanamış ama kararlı):

Hayır! Ben yükseleceğim!

Uçmayı öğreneceğim… ve bir gün yapacağım!

Ben uçmaya çalışıyorum! (Yükselmeye çalışıyor. Yerçekimi onu yener. Ağır bir şekilde düşer.)

Ahh!

(Herkes gülüyor ve yaklaşıyor.)

Sağ Ayakkabı:

Görüyor musun?

Düşüyor, sonra ağlıyor!

Hahaha!

Ev Kedisi (alaycı bir şekilde):

Uçmak mı?

Senin kanatların yok…

Ama belki… bir trambolinaya ihtiyacın var!

(Işıklar loşlaşır.)

Ev Kedisi:

(Dışarıya düşen yağmur damlalarını hissederek kendini yalıyor ve temizliyor.)

Hayır, aptal!

Ne yapıyorsun? Uslu dur!

Tüm kemiklerini kırmayacaksın,

ya da her şeyi dışarıya atmayacaksın!

Sadece bir kez söylüyorum: seni uyarıyorum!

Sol Ayakkabı:

Hayır yapmayacağım…

Evet, evet… ama ben uçmak istiyorum!

Bütün gün yerde kalmak istemiyorum!

Sağ Ayakkabı:

Sen mi uçacaksın?

Hiç tüyün, rüzgarın ya da kanadın yok!

Dünya seni sıkıca tutar. Unutma, her şeyi kırabilirsin.

Ev Kedisi:

(Etraflarında dolaşarak ve sesini yükselterek)

Uslu dur!

Beni güldürmeyin!

Kemiklerinizi kırarsınız ve sonra sizi haber vermeden dışarı atarım!

Sol Ayakkabı:

Ama ben sadece yerde kalamam!

Zıplayabilirim, şarkı söyleyebilirim…

Ve bir gün… uçacağım!

Şakacı Çorap:

Hahaha! Uç!

Ama toz ve kuşlara dikkat et…

Yoksa bir şeye çarpıp hepimizi güldürebilirsin!

Sağ Ayakkabı:

Bu heyecanı görüyorum…

Ama dikkat et, Sol!

Sahip her an gelebilir!

Ev Kedisi:

Miyav!

Abartmayın!

Gerçek uçuş sadece istekle olmaz…

akıl ve dikkat de gerekir!

(Sol Ayakkabı masaya çıkmaya çalışır, kayar ve halıya düşer. Herkes güler.)

Sol Ayakkabı (düşmeden biraz kanamış ama kararlı):

Hayır! Pes etmeyeceğim!

Yükseleceğim ve bir gün… uçacağım!

(Pencere hafifçe açılır. Küçük bir kuş odaya girer ve bir çerçevenin üzerine konar.)

Küçük Kuş:

Merhaba ayakkabı! Ne yapıyorsunuz burada aşağıda?

Sanki uçmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz!

Sol Ayakkabı:

Evet! Uçmak istiyorum!

Ama herkes bana yapamayacağımı söylüyor…

Küçük Kuş:

Hahaha! Doğru… Herkes uçamaz.

Ama uçmak sadece kanatla olmaz.

Cesaret etmek, inanmak…

ve hayaline kalpten yürümek de uçmaktır!

Sol Ayakkabı:

Kalpten mi?

Ama benim kanatlarım yok…

Küçük Kuş:

Önemli değil!

Benim de küçük kanatlarım var,

ama korkuyu içimde tutmak için kullanmam.

Kalbin inandığında, her adım uçuş sayılır!

Sağ Ayakkabı (şüpheyle):

Sen deli misin kuş?

Biz kanatsız nasıl uçarız?

Küçük Kuş:

Yapabilirsiniz!

Belki benim gibi değil… ama her hayalin kendi yolu vardır.

Ve arkadaşlarla birleşip sabırlı olursanız, düşündüğünüzden daha fazlasını başarabilirsiniz!

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bunu görmek istiyorum…

Harika bir gösteri olacak, uçan ayakkabılar!

Ev Kedisi:

Miyav…

Evet, belki kanatla uçamıyorlar,

ama korkusuz hareket etmeyi öğrenebilirler.

Bu da bir tür uçuştur.

Sol Ayakkabı:

(Gözleri parlıyor)

Evet! Deneyeceğim!

Uçmayı öğreneceğim… ve bu sefer pes etmeyeceğim!

(Küçük Kuş masanın üzerinde uçarak yolu gösterir ve gülüyor.)

Küçük Kuş:

Cesaretle ilk adımları at!

Her düşüş bir derstir ve her yükseliş uçuş!

(Işıklar yavaşça söner, Sol Ayakkabı ikinci kez zıplamaya hazırlanır.)

Küçük Kuş (sahneye uçar):

Hey, pes etme! Her hayalin uçmanın kendi yolu vardır.

(Sol Ayakkabı ve Küçük Kuş “uçmaya” çalışır, ama tekrar düşer. Şakacı Çorap bağırır ve tramboline atlar, herkes gülüyor.)

Sağ Ayakkabı:

Hahaha! Bu gerçek bir kaos!

Sol Ayakkabı:

Kaos, evet… ama öğreniyorum!

Beni öğretme, küçük kuş!

Yerçekimine nasıl meydan okuyacağımı biliyorum!

Kanatlara mı ihtiyacım var? Hayır! Benzin motoruna ihtiyacım var!

Kendi başıma uçuracağım!

(Gözleri parlıyor, enerjisi yüksek)

Şimdi uçuşu yapacağım ve sonra…

tüm medya gelecek, röportajlar yapacağız!

Gezegendeki en ünlü ayakkabı olacağım!

Reklamlar beni tanıyacak ve ekonomimiz… her şey çok büyüyecek!

Küçük Kuş:

Hahaha! Görüyor musun? Şimdi güvenin var.

Ama unutma, uçuş sadece şöhret değildir…

Cesaret, sabır ve arkadaşlarla işbirliği gerektirir!

İkinci Uçuş Denemesi

(Pencere açılır. Güneş ışığı içeri girer. Sol Ayakkabı kanepenin üzerinde durur. Sağ Ayakkabı, Şakacı Çorap ve Küçük Kuş yanında.)

Sol Ayakkabı:

Şimdi ciddiyetle yapacağım!

Sizin yardımınızla uçacağım!

Sağ Ayakkabı:

Tamam… ben burada duracağım ve yanını tutacağım.

Ama deli bir hareket yapma!

Şakacı Çorap:

Hahaha! Ben tanık olacağım!

Hiçbir gün bu kadar çok gülmedim!

Küçük Kuş:

Beni izleyin ve hareketlerimi takip edin!

Biraz atla, biraz adım at…

Her kayış bir uçuş!

(Sol Ayakkabı derin bir nefes alır. Kanepenin üzerinde yükselir. Sağ Ayakkabı hafifçe destek olur. Çorap gülüyor, Küçük Kuş etrafında uçar.)

Sol Ayakkabı:

Güneşi tenimde hissediyorum…

Hareket ediyorum! Artık sadece yerde değilim!

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bakın! Uçuyor!

Yavaş ama uçuyor!

Ev Kedisi:

Miyav… hiç fena değil!

Bakın, bu ayakkabı ne kadar cesur!

Kanatsız olmasına rağmen… uçmayı öğreniyor! (Sol Ayakkabı halının üzerinde kayar, masanın üzerinden geçer ve büyük bir yastığın üzerine çıkarak yavaş bir uçuş hareketi yapar. Herkes güler ve alkışlar.)

Sol Ayakkabı:

Evet! Uçtum!

Çok değil ama… bugün benim günüm!

Küçük Kuş:

Bak! Her adım hayaline doğru bir uçuş!

Her düşüş bir ders… ve her yükseliş cesarettir!

(Işıklar biraz loşlaşır, sahnenin sonunu gösterir. Sol Ayakkabı mutlu ve enerjik görünür.)

Bu anda, Sol Ayakkabı uçmayı denemiştir.

Sol Ayakkabı:

(Masadan yere kaydıktan sonra yorgun ve yavaş yürüyerek)

Aman! Ah, ne kadar zor!

Çok çarptım… bir kemiğimi kıracağımı sandım!

Ama pes etmeyeceğim!

Ah, güzel ve küçük kuş!

Benim ve sahibimin reklam yöneticisi olabilir misin?

Eğer kazanırsam, çok zengin olacaksın…

Sanırım sen de bu işte bana yardım edeceksin, değil mi kuş?

Küçük Kuş:

Hahaha! Evet, sana yardım edeceğim,

ve her şeyi birlikte yapacağız!

Arkadaşlar da senin için burada olacak.

Sol Ayakkabı:

Ah, teşekkürler kuş!

Şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum… ve bir sonraki uçuş için hazırım!

Küçük Kuş:

Evet, ama yarattığın şey için doğana aykırısın.

Kanatların yok, kuyruğun yok… kendi başına uçamazsın!

Seni ayakkabı yapan yaptı, doğa değil.

Biz farklıyız: Ben uçuyorum çünkü kanatlarım var,

sen ise bir ayakkabı olarak ya motor ya da güneş paneli ile olmalısın. Ama ikisine de sahip değilsin.

Yani sen sadece bir nesnesin, sadece deri bir formsun…

Ama üzülme!

Birlikte çalışırsak, büyük şeyler başarabiliriz.

Öğreneceğiz, deneyeceğiz… ve her gün daha yetenekli olacaksın.

Sahne 2

(Bir masa, önceki sahneyle aynı. Pencere açılır, güneş ışığı hafifçe içeri girer. Küçük Kuş, Şakacı Çorap ve Sağ Ayakkabı, Sol Ayakkabının yanında “uçmayı” denerken.)

Küçük Kuş:

Hadi, Sol Ayakkabı! Pes etme!

Bak, hemen uçmana gerek yok, sadece biraz yürü yeter!

Sol Ayakkabı:

Deniyorum… ama yükselmiyorum.

Sadece yürü… yürü… yürü…

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bak! Yürüyor, yürüyor ama hâlâ uçamıyor!

Sonunda uçtuğunda çok komik olacak!

Sağ Ayakkabı:

Korkma, Sol.

Yürümek bile hayaline bir adımdır.

Her adım önemlidir.

Sol Ayakkabı:

Biliyorum… sadece yürüyüş ama pes etmeyeceğim!

Devam edeceğim!

Küçük Kuş:

Harika! Her küçük adım küçük bir uçuştur.

Burada iyi yürümeyi öğrenirsen, bir gün yükseleceksin!

(Sol Ayakkabı dikkatlice masanın üzerinde yürür, arkadaşlarının desteğiyle. Herkes güler ve cesaretini alkışlar.)

Küçük Kuş:

Ama sevgili Sol Ayakkabı… üzgünüm.

Sen sahibinin ayağı için tasarlandın, uçmak için değil.

Kanatların yok, motorun yok, güneş panelin yok…

ama bu değersiz olduğun anlamına gelmez!

Sen değerli bir ayakkabısın,

ve attığın her adım önemlidir.

Her denediğin yürüyüş anlamlıdır… ve bu seni özel kılar.

Sembolik Uçuş

(Pencere açık, güneş ışığı odaya girer. Sol Ayakkabı kanepenin üzerinde durur; Küçük Kuş, Sağ Ayakkabı ve Şakacı Çorap yanında.)

Sol Ayakkabı:

Hazırım! Bir kez daha deneyeceğim!

Bu sefer yürüyeceğim… ve belki biraz daha yükselebilirim!

Küçük Kuş:

Evet! Her adım bir uçuş!

Kanatları düşünme… yürüyüşün ve cesaretin senin ilk uçuşundur.

Sağ Ayakkabı:

Sol… ben burada durup seni destekleyeceğim.

Korkma, yalnız değilsin.

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bakın ne kararlı!

Bugünün gösterisi bu olacak!

(Sol Ayakkabı masanın üzerinde yavaşça yürür, sonra büyük bir yastığın üzerine zıplar. Yavaş yavaş daha hızlı hareket eder, arkadaşlarının desteğiyle. Küçük Kuş etrafında uçar, havadaymış gibi görünür.)

Sol Ayakkabı:

Güneşi tenimde hissediyorum…

Uçuyormuş gibi hissediyorum!

Kanatsız olmama rağmen, yüksek hissediyorum!

Ev Kedisi:

Miyav… Bakın! Uçuşu kanatlar değil…

cesaret, sabır ve arkadaş desteği yapıyor.

Küçük Kuş:

Bak! Hayaline doğru her adım bir uçuş.

Her düşüş bir ders…

ve her yükseliş cesarettir!

Sol Ayakkabı:

Teşekkürler arkadaşlar!

Siz olmasaydınız bunu yapamazdım!

Artık biliyorum, uçuş sadece yükseklik değil…

cesaret, güven ve ruhtur!

(Herkes güler ve alkışlar. Güneş ışığı halı ve masada yansır, büyülü bir atmosfer oluşturur. Sol Ayakkabı mutlu, yorgun ama memnun bir şekilde durur.) Endişelenme, yanında olacağım.

(Aniden, odanın kapısı yavaşça açılır. Küçük ve meraklı bir Çocuk girer. Masaya, halıya ve karakterlere bakar, hayran kalır.)

Çocuk:

Oh! Burada neler oluyor?

Uçmaya çalışan bir ayakkabı mı?

Bir kuş, bir çorap ve bir kedi… Ne kadar güzel görünüyor!

Evet… bir mucize oluyor!

Sol Ayakkabı:

Merhaba, Çocuk!

Uçmaya çalışıyorum, kanatlarım olmasa da.

Çocuk:

Vay! Evet, ben yardım edebilirim!

Sana onu giydirebilirim ve birlikte yürürüz!

Sağ Ayakkabı:

Hahaha… şimdi uçuşta yeni bir yolcu olacak!

Şakacı Çorap:

Ne kadar komik ve güzel!

Şimdi en büyük gösteriyi yapacağız!

Ev Kedisi:

Miyav… dikkatli olun, ikiniz bir arada…

Ama görüyorum ki çok eğleneceğiz!

(Çocuk dikkatlice yürür ve ayakkabıyı ayağına geçirir. Sol Ayakkabı desteği hisseder ve halı ve masa üzerinde yavaş yavaş “uçuş” hareketleri yapmaya başlar, Çocuk’un yardımıyla. Herkes güler ve alkışlar.)

Sol Ayakkabı:

Teşekkürler, Çocuk!

Şimdi daha güçlü hissediyorum… ve sanki gerçekten uçuyormuşum gibi hissediyorum!

Çocuk:

Hahaha! Bak! Birlikte uçuyoruz!

Küçük Kuş:

Bak! Her adım bir hayale doğru bir uçuş…

Ve her arkadaşın sana yardım ederse macera daha büyük olur!

(Pencere odayı aydınlatır, halı ve masa üzerinde yansır, atmosfer sihirli hale gelir. Tüm karakterler gülümser ve ilk gerçek uçuş için alkışlar.)

Çocuk:

Hey! Bakın, uçmak isteyen ayakkabıyı nasıl giydim!

Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim…

Ne kadar güzel ayakkabılar!

Hadi, şimdi dışarı çıkalım!

Bahçede uçup uçamayacağımıza bakalım!

Sol Ayakkabı:

Evet! Hazırım!

Sen yanımda olunca, kendimi her zamankinden daha yükseğe çıkabilecek gibi hissediyorum!

Küçük Kuş:

Hahaha! Bak, şimdi daha kolay!

Her adım, büyük uçuşuna bir adımdır!

Şakacı Çorap:

Hahaha! Vay… dışarıda çok güleceğiz!

Şimdi gösteri içeriden daha büyük olacak!

Sağ Ayakkabı:

Bak, Sol… dikkatli yürü!

Ama şimdi gerçek bir macera olacak!

(Herkes odadan çıkar. Güneş bahçeyi aydınlatır, Çocuk Sol Ayakkabıyı ayağına geçirir. Ayakkabı önce halıda yürür, sonra bahçe zemininde yürür ve biraz yükselmeye çalışır. Küçük Kuş etrafında uçar, Çorap ve Sağ Ayakkabı yakından destek olur. Kedi pencere kenarından hayranlıkla izler.)

Sol Ayakkabı:

Rüzgarı tenimde hissediyorum!

Yürüyorum, yükseliyorum… belki bir gün gerçekten uçacağım!

Çocuk:

Hahaha! Bak! Biraz uçuyoruz!

Her adım bir macera!

Küçük Kuş:

Her cesaretin bir ödülü vardır!

Ve yanınızda arkadaşlarınız varsa, her hayal daha kolay olur!

Sol Ayakkabı:

Bak! Kanatsız uçuyoruz, ama yürüyüşümüz gerçek uçuşumuz!

Sağ Ayakkabı:

Tamam, kabul ediyorum. Hayalin işe yarıyor!

Çorap:

Bravo! Şimdi bahçede başka oyunlar da oynayabiliriz!

Ev Kedisi:

Ben de sizinle gelmek istiyorum!

Küçük Kuş:

Bakın? Her hayalin uçması için kendi yolu vardır, güçlerimizi birleştirdiğimizde!

Sol Ayakkabı:

Artık anladım: Uçmak kanatlardan değil, kalpten ve arkadaşlıktan gelir!

(Herkes bir “kutlama dalgası” yapar ve sahne müzikle, ayakkabı üzerinde parlak ışıkla, herkes gülerken kapanır.)

Dördüncü Sahne: Trambolin ve Uçuş

(Evin bahçesi, güneş parlıyor. Bir trambolin, halı ve birkaç yastık üzerine kurulmuş. Sol Ayakkabı uçuşa hazırlanır. Küçük Kuş etrafında uçar, Şakacı Çorap trambolin yakınında, Ev Kedisi pencereden izler.)

Sol Ayakkabı:

Hazırım! Atlayacağım ve uçacağım!

(Tramblin üzerinde zıplar… ama hemen düşer.)

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bak nasıl kayıyor!

Evet… bu benim özel trambolinim…

Sana uçmanda yardımcı olacak, ama… biraz komik!

Sol Ayakkabı:

Ahhh! Yine düşüyorum…

Deniyorum… pes etmeyeceğim!

Küçük Kuş:

Korkma! Senin yanında uçuyorum!

Daha güçlü zıpla, trambolini kullan… ve rüzgarı hisset!

Ev Kedisi:

Miyav… ne kadar komik!

Sol Ayakkabı uçmaya çalışıyor…

ve sanki kendiyle oyun oynuyor gibi!

(Sol Ayakkabı tekrar zıplar, bu sefer biraz daha yükseğe çıkar. Seyirciler (ses efekti) güler ve alkışlar.)

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bakın! Biraz daha yükseliyor!

Ne kadar komik… ama cesur!

Sol Ayakkabı:

Güneşi tenimde hissediyorum… Biraz uçuyorum!

Küçük Kuş:

Bak! Her uçuş çaba gerektirir!

Her düşüş bir derstir… ve her yükseliş cesarettir!

Ev Kedisi:

Miyav… dikkat et şimdi!

Çok yükseğe uçma, yoksa geri dönemeyebilirsin… hahaha!

(Sol Ayakkabı zıplar ve bir an için havada kalır, küçük bir “uçuş” yapar. Seyirciler (ses efekti) “Ëooooë!” diye bağırır ve alkışlar.)

Sol Ayakkabı:

Özgürlüğü hissediyorum!

Kanatlarım olmasa da, gerçekten uçuyormuş gibi hissediyorum!

Çocuk:

Hahaha! Bakın, bakın!

Biraz uçuyoruz! Her adım bir macera!

Şakacı Çorap:

Hahaha… gösteri şimdi gördüğüm her şeyden daha güzel!

Ev Kedisi:

Miyav… evet evet… ama dikkat, dikkat…

Hiçbir şeyi kırmak istemem… hahaha! Miyav… sanki bir ayakkabının kuşa dönüştüğünü görüyorum!

Hahaha! Çok yükseğe çıkma, yoksa seni bıçakla yakalamam gerekecek… ya da hayır, seni parçalamak istemem!

Evet… evet… biraz uçuyor… sanki karanlıkta hareket ediyormuş gibi… hahaha!

Miyav… yürüyor, zıplıyor… oh, ne kadar komik! Sanki yolunu kaybetmiş küçük bir tavuk gibi.

Dikkat et, dikkat et! Masaya çarpma, yoksa gösteriyi kaybederiz… hahaha!

Miyav… ne cesaret! Ama dikkat et… seni bahçe tozundan temizlemek istemem!

Hahaha… Yürü, zıpla… sanki trambolinde çarpışan küçük bir top gibisin!

Miyav… şimdiye kadar gördüğüm ayakkabıların en güzel gösterisi!

Dördüncü Sahne: Trambolin ve Uçuş (Kedinin Yorumlarıyla)

(Evin bahçesi, güneş parlıyor. Halı ve birkaç yastık üzerine kurulmuş bir trambolin. Sol Ayakkabı uçuşa hazırlanıyor. Küçük Kuş etrafında uçar, Şakacı Çorap gülümser ve Ev Kedisi pencereden izler.)

Sol Ayakkabı:

Hazırım! Atlayacağım ve uçacağım!

(Trambolin üzerinde zıplar… ama hemen düşer.)

Ev Kedisi:

Miyav… oh, ne kadar komik! Sanki bir ayakkabının kuşa dönüştüğünü görüyorum!

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bak, nasıl kayıyor… bu benim özel trambolinim!

Sol Ayakkabı:

Ahhh! Yine düşüyorum… ama pes etmeyeceğim!

Küçük Kuş:

Korkma! Senin yanında uçuyorum!

Daha güçlü zıpla ve rüzgarı hisset!

Ev Kedisi:

Miyav… yürüyor, zıplıyor… sanki yolunu kaybetmiş küçük bir tavuk gibi! Hahaha! Kaçubeti yiyecek gibi olacak!

(Sol Ayakkabı tekrar zıplar, bu sefer biraz daha yükseğe çıkar. Seyirciler (ses efekti) “Ëooooë!” diye bağırır ve alkışlar.)

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bak! Biraz daha yükseliyor!

Sol Ayakkabı:

Güneşi tenimde hissediyorum…

Biraz uçuyorum!

Ev Kedisi:

Miyav… şimdiye kadar gördüğüm ayakkabıların en güzel gösterisi!

Tramboline çarpmamaya dikkat et, yoksa geri dönemeyiz… hahaha!

Küçük Kuş:

Her uçuş çaba gerektirir!

Her düşüş bir derstir ve her yükseliş cesarettir!

Çocuk:

Hahaha! Bakın! Biraz uçuyoruz!

Her adım bir macera!

Ev Kedisi:

Miyav… oh, yürüyor, zıplıyor… sanki trambolinde çarpışan küçük bir top gibi! Hahaha!

Sol Ayakkabı:

Teşekkürler, arkadaşlar!

Yanınızda olduğunuz için daha güçlü hissediyorum… ve gerçekten uçuyormuş gibi hissediyorum!

(Herkes güler ve alkışlar. Pencere bahçeyi aydınlatır ve halı ile trambolin üzerine yansır, büyülü bir atmosfer oluşturur.)

Akti III – Final Sahne: Sembolik Uçuş ve Macera Kutlaması

(Bahçe, güneş parlıyor. Trambolin hazır, halı ve yastıklar yerleştirilmiş. Sol Ayakkabı, Çocuk, Küçük Kuş, Sağ Ayakkabı, Şakacı Çorap ve Ev Kedisi hepsi yanlarında.)

Sol Ayakkabı:

Büyük uçuşuma hazırım!

Şimdi güçlü hissediyorum ve korkmuyorum!

Çocuk:

Evet, evet! Şimdi bunu birlikte yapacağız!

Trambolinde zıpla ve ritmimi takip et!

(Sol Ayakkabı zıplar, trambolini kullanır ve bir an için havada kalır, daha önce olduğundan biraz daha yükseğe “uçuş” yapar. Seyirciler (ses efekti) “Ëooooë!” diye bağırır ve alkışlar.)

Ev Kedisi:

Miyav… oh, inanılmaz!

Sol Ayakkabı uçuyor… ve küçük bir kuş gibi görünüyor… hahaha!

Şakacı Çorap:

Hahaha! Bak, bak! Gerçekten uçuyor!

Bu günün en güzeli!

Küçük Kuş:

Her çaba ödüllendirir!

Her cesaretin sonucu vardır!

Bak, Sol… uçmak için kanatlara gerek yok, ama kalp ve arkadaşlar mucizeyi yaratır!

Sol Ayakkabı:

Teşekkürler, arkadaşlar!

Siz olmasaydınız, buraya asla gelemezdim!

Artık biliyorum ki uçuş sadece yükseklik değil…

Cesaret, güven ve destek demektir!

Çocuk:

Hahaha! Bak! Şimdi bir uçan takımız!

Ev Kedisi:

Miyav… tüm zamanların en komik ve en güzel gösterisi!

Ama dikkat et, kayma… hahaha!

Sağ Ayakkabı:

Sol, seni hayranlıkla izlememek imkansız!

Sembolik uçuşun hepimiz için bir ders:

Her adım değerli, kanatsız olsan bile!

Şakacı Çorap:

Hahaha… evet evet… ve her çaba bir gülümseme getirir!

(Herkes güler ve alkışlar. Pencere güneşi halı ve trambolin üzerine yansıtır. Atmosfer büyüleyici. Sol Ayakkabı trambolinin üzerinde mutlu bir şekilde durur, Çocuk ve arkadaşları yanındadır. Seyirciler (ses efekti) güler ve alkışlar.)

Sol Ayakkabı:

Bugün anladım ki önemli olan ne kadar yükseğe uçtuğun değil…

Önemli olan denemek, cesur olmak ve arkadaşlarının yanında olması!

Ev Kedisi:

Miyav… ve bir dahaki sefere tramboline dikkat et… hahaha!

(Herkes güler ve maceralarını kutlar. Pencere tamamen güneş açar ve hafif rüzgar halı ve yastıkları hareket ettirir. Macera ve arkadaşlık ruhu havada kalır.)

Akti III – Final Sahne: Sol Ayakkabının Uçuş(Evin bahçesi. Güneş parlıyor. Halı üzerine trambolin, birkaç yastık. Sol Ayakkabı uçuşa hazırlanıyor. Çocuk, Küçük Kuş, Şakacı Çorap ve Sağ Ayakkabı yanlarında. Ev Kedisi pencereden izliyor.)

Sol Ayakkabı:

Hazırım… hazırım… uçacağım… bugün artık düşüş yok!

Çocuk:

Evet, evet! Haydi Sol! Trambolinde yürü ve ritmimi takip et!

Korkma! Ben buradayım!

(Sol Ayakkabı zıplar… ama hemen düşer.)

Ev Kedisi:

Miyav… hahahaha… küçük bir top gibi görünüyorsun… oh ne kadar komik…

Evet evet… tekrar zıpla… ama bir kaburga kırma, bekle sana bir yastık koyayım, hahaha!

Şakacı Çorap:

Hahaha! Haydi… haydi… bak trambolin nasıl hareket ediyor…

İşte bizim maceramız!

Küçük Kuş:

Pes etme! Senin yanında uçuyorum!

Rüzgarı hisset… biraz yükseliyorsun… yükseliyorsun… cesaretini hissediyorum!

Sol Ayakkabı:

Ahhhh… güneşi tenimde hissediyorum… uçuyorum…

Çok yükseğe değil, ama hissediyorum… özgür olduğumu hissediyorum!

Ev Kedisi:

Miyav… en komik ve en güzel ayakkabı gösterisi… hahahaha…

Dikkat et, dikkat et… çok kayma… hahaha!

Çocuk:

Bak, bak… şimdi birlikte uçuyoruz!

Her adım bir macera… her çaba ödüllendirir!

Sağ Ayakkabı:

Sol… seni hayranlıkla izlememek imkansız…

Uçuşun sadece yükseklik değil… cesaret ve dostluk!

Şakacı Çorap:

Hahaha… evet evet… ve her çaba bir gülümseme getirir!

Sol Ayakkabı:

Teşekkürler, arkadaşlar!

Siz olmasaydınız, buraya asla gelemezdim…

Artık biliyorum: uçuş sadece yükseklik değil…

Cesaret, güven ve destek!

(Herkes güler ve alkışlar. Pencere güneşi halı ve trambolin üzerine yansıtır. Atmosfer büyülü.)

Ev Kedisi:

Miyav… bir dahaki sefere dikkat et… hahaha… gösteri bitmedi!

Küçük Kuş:

Her cesaretin bir ödülü vardır… her dostluğun değeri!

– Final Sahnesi

(Evin bahçesi, güneş halı ve trambolin üzerine parlıyor. Tüm karakterler hazır: Sol Ayakkabı, Sağ Ayakkabı, Şakacı Çorap, Ev Kedisi, Küçük Kuş ve Çocuk. Atmosfer sıcak, ama Sol’un uçuş heyecanı devam ediyor.)

Sol Ayakkabı:

Hazırım! Bugün uçacağım!

Artık korkmuyorum… güçlü hissediyorum!

Çocuk:

Haydi Sol! Trambolinde yürü ve ritmimi takip et!

Pes etme… ben buradayım!

Şakacı Çorap:

Hahaha… bak trambolin nasıl hareket ediyor!

Bu en komik maceralarımızdan biri!

Ev Kedisi:

Miyav… oh, ne kadar komik!

Sanki bir ayakkabı kuşa dönüşüyor… hahaha!

(Sol Ayakkabı trambolinde zıplar ama hemen düşer.)

Sol Ayakkabı:

Ahhh… düşüyorum… ama pes etmeyeceğim!

Küçük Kuş:

Korkma! Senin yanında uçuyorum!

Rüzgarı hisset… biraz yükseliyorsun… yükseliyorsun… cesaretini hissediyorum!

Ev Kedesi:

Miyav… tüm zamanların en komik gösterisi…

Ama dikkat et, dikkat et… hahaha!

Sağ Ayakkabı:

Sol… seni izlerken cesaretin beni etkiliyor…

Kanatsız olsan da, kalbinle uçmayı başarıyorsun!

Şakacı Çorap:

Hahaha… ve her düşüş bir gülümseme getirir… her çaba bir kutlama!

(Sol Ayakkabı tekrar zıplar ve bu kez birkaç saniye daha havada kalır.)

Sol Ayakkabı:

Güneşi tenimde hissediyorum… biraz uçuyorum!

Çok yükseğe değil, ama özgür ve güçlü hissediyorum!

Çocuk:

Bak! Uçuyorsun! Her adım bir macera…

Her cesaret ödüllendirir!

Küçük Kuş:

Bu sembolik uçuşun büyüsü!

Her çaba değerlidir!

Ev Kedesi:

Miyav… en güzel ve en komik gösteri… hahaha!

Ama dikkat et… çok kayma… hahaha!

Sol Ayakkabı:

Teşekkürler arkadaşlar! Siz olmasaydınız buraya asla gelemezdim!

Artık biliyorum: uçuş sadece yükseklik değil…

Beni yukarıda tutan cesaret, güven ve dostluk!

(Tüm karakterler Sol Ayakkabının yanına gelir, gülümser ve alkışlar. Kedi daha iyi görmek için bir yastığın üzerine zıplar, Şakacı Çorap trambolinde zıplar, Küçük Kuş etraflarında uçar ve Çocuk alkışlar.) Sağ Ayakkabı:

Sol… bugün bize büyük bir şey öğrettin:

Güçlü kanatlara sahip olmanın önemi yok,

ama kalbinin olması ve seni destekleyen arkadaşların olması önemli.

Şakacı Çorap:

Hahaha… evet, evet! Ve her çaba bir gülümseme getirir!

Ev Kedisi:

Miyav… gösteri bitmedi!

Şimdi hep birlikte kutlamalıyız!

Çocuk:

Evet… küçük bir adımın bile bir macera olduğunu hatırlayalım!

Sol Ayakkabı:

Enerjiyi ve mutluluğu hissediyorum…

Ve şimdi anladım: uçmak sadece yükselmek değil,

çabalamak ve kendine inanmak demek!

(Herkes bahçenin ortasında bir araya gelir. Rüzgar halıyı ve yastıkları hareket ettirir. Trambolin sanki “büyülü bir sahne” gibi görünür. Sol Ayakkabı gülümser ve herkes tarafından sarılır.)

Küçük Kuş:

Her cesaretin bir ödülü vardır… her dostluğun değeri vardır!

Ev Kedisi:

Miyav… hahaha… bir dahaki sefere tramboline dikkat et, kuş gibi görünüyorsun!

Sol Ayakkabı:

Teşekkürler arkadaşlar! Siz olmasaydınız, asla uçamazdım!

Bugünkü anılar her zaman beni yukarıda tutacak!

Herkes birden:

Hahaha… ve işte bu bizim büyük maceramız!

(Pencere açılır, güneş bahçeyi aydınlatır. Rüzgar halıyı ve yastıkları hareket ettirir. Herkes güler ve alkışlar.)

Sol Ayakkabı (trambolin üzerinde dururken, mutlu bir şekilde gülümseyerek konuşur):

Ah… özgür hissetmek ne kadar güzel… kanatlarım olmasa da…

Bugün çok önemli bir şey öğrendim:

Uçmak sadece yükseğe çıkmak değildir…

Uçmak, içindeki cesaret, gösterdiğin çaba ve seni destekleyen arkadaşlardır!

Çok kez düşmeme rağmen… asla pes etmedim…

Çünkü yalnız olmadığımı biliyordum! Çocuk, Kuş, Çorap, Sağ Ayakkabı… hepsi bana yardım etti!

Şimdi her çabayı, her düşüşü hatırlıyorum ve gülümsüyorum…

Çünkü sadece cesaret ettiğimizde ve yeniden denemekten korkmadığımızda öğreniyoruz.

Ve siz, arkadaşlarım… teşekkür ederim!

Gerçek arkadaşlar yanındayken, maceralar daha güzel olur ve hayaller gerçekleşebilir!

O halde, denemekten korkmayın, başarısız olmaktan korkmayın…

Çünkü her adım, her çaba, kalpten yapılan ve arkadaşların yanında olan her çaba… gerçek bir uçuş demektir!

(Herkes alkışlar, birlikte güler. Sol Ayakkabı gülümser, etrafa bakar, güneş bahçeyi aydınlatır ve rüzgar halıyı ve yastıkları hareket ettirir.)

Drama Sonu.