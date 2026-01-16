Të nderuar lexues,

ka dalë në qarkullim në gjuhën gjermane drama për kukulla “Këpuca që donte të fluturonte” e autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Botimet Nacional.

🇩🇪 Deutsch

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Puppendrama „Der Schuh, der fliegen wollte“ des Autors Flamur Buçpapaj ist in deutscher Sprache erschienen und wurde vom Verlag Botimet Nacional veröffentlicht.

Der Schuh, der fliegen wollte

Puppentheaterstück

Flamur Bucpapaj

(Ein Wohnzimmer einer Villa. Ein roter Teppich bedeckt den Boden. Im Erdgeschoss stehen weiße Sofas, ein Buffet und ein Holztisch. An der Wand hängt eine Klimaanlage, rundherum sind weitere Haushaltsgeräte sichtbar. Sanftes Licht, häusliche, warme Atmosphäre.)

Personen

Der linke Schuh – verträumt, naiv, voller ungewöhnlicher Ideen

Der rechte Schuh – praktisch, skeptisch, leicht genervt vom linken Schuh

Die Scherzsocke – sehr laut, ironisch, liebt kleine Spiele

Die Hauskatze – neugierig, verspielt, mit trockenem Humor

Der kleine Vogel – Symbol für Freiheit und Mut

Das Kind – „unsichtbare“ Figur, erscheint am Ende

Der Traum und das Chaos des linken Schuhs

ERSTER AKT

(Szene 1: Unter dem Bett. Zwei alte Schuhe sprechen miteinander. Gedämpftes Licht.

Sie befinden sich in einem Wettstreit – um Ruhm, Territorium und Dominanz.

Die Handlung spielt in einem gewöhnlichen Wohnraum: mit Tisch, Schrank, Kühlschrank usw.)

Der linke Schuh

Ach, wie müde ich bin!

Aber weißt du, was ich mir wünsche?

Ich will … fliegen!

Ich bin durch Schlamm gegangen, über Asphalt,

durch Regen, Staub und Hitze.

Ich habe alles getragen, alles ertragen –

und niemand hat mir je gedankt.

Wir sind Lederschuhe, alle brauchen uns.

Doch sobald wir kaputt sind,

werden wir weggeworfen.

Der rechte Schuh

Fliegen?

Du bist ein Schuh, kein Vogel!

Hör auf mit diesen verrückten Träumen.

Wir sind gemacht, um zu gehen –

nicht für Fantasien.

Die Scherzsocke (aus der Ecke, lachend)

Hahaha!

Ja, ja, flieg nur!

Aber pass auf, dass du unterwegs

keinen Staub verlierst!

Kollidier bloß nicht mit Vögeln

oder Fallschirmen! Hahaha!

Der linke Schuh

Staub?!

Staub liegt auf uns,

ob wir gehen oder stillstehen!

Ich bin kein gewöhnlicher Schuh.

Ich bin ein solarbetriebener Motor –

oder ein Elektromotor!

Ich bin stolz!

Und ihr mögt mich doch, oder?

Denn ihr fühlt euch wohl auf mir!

Die Scherzsocke

Staub klebt an den Absätzen,

wenn man fliegt! Hahaha!

Kleine Träumerin,

wir sind Dinge.

Unsere Lebensdauer ist kurz –

ein Jahr, höchstens.

Also bilde dir nichts ein,

sing nicht umsonst.

Hauptsache, der Fuß ist bequem

und schwitzt nicht!

Der rechte Schuh

Ich habe es dir gesagt:

Deine Träume sind gefährlich.

Und voller Staub!

Der linke Schuh (wütend)

Bist du am Boden

oder schon im Flug?!

Spießer! Feigling!

Ich kann springen!

Komm, wir springen zusammen!

(Der linke Schuh springt auf den Tisch, rutscht aus und fällt auf den Teppich.

Alle lachen.)

Der rechte Schuh (erschrocken)

Hör auf!

Wenn der Besitzer uns sieht,

wirft er uns weg!

Er ist reich,

er hat viele andere Schuhe …

(Er verstummt.)

(Die Hauskatze tritt auf.)

Die Hauskatze

Miauuuu!

Warum stört ihr meinen Schlaf?

Ich habe heute keine Maus gefangen,

und mir fehlt meine Liebe –

der blauäugige Kater von der Burg …

Was macht ihr da?

Ihr seht aus wie ein Zug

mit zwei verrückten Waggons!

Wenn ihr nicht brav seid,

rufe ich den Besitzer!

Haha!

Ihr dummen Schuhe –

ihr seid nie geflogen

und wisst nicht einmal,

was Fliegen bedeutet!

(monologisch, ironisch)

Ich mache ein Video

und stelle es ins Internet.

Die ganze Welt wird euch sehen!

Jede Bewegung, jeder Schatten

kommt ans Licht.

Jetzt habt ihr die Wahl:

Mut oder Konsequenzen.

Ihr seid nur Lederschuhe,

nichts weiter.

Produkte eurer Fantasie!

Seid brav –

sonst filme ich euch

und zeige der Welt,

wie lächerlich ihr seid.

Warum?

Aus purer Freude!

Ihr seid nur „geflogen“,

als euer Besitzer im Flugzeug saß.

Mehr nicht.

Ihr seid Dinge –

keine Lebewesen!

(Die Katze legt sich auf den Teppich und schläft ein.)

Der linke Schuh

Nein!

Ich bin kein Ding!

Ich kann springen,

ich kann singen –

und eines Tages

werde ich fliegen!

Der rechte Schuh

Hahaha!

Du fliegen?

Die Erde hält dich fest!

Die Scherzsocke

Ja, ja – flieg nur!

Aber verlier unterwegs

nicht den Staub! Hahaha!

Der linke Schuh

Ich bin kein gewöhnlicher Schuh!

Ich bin Energie, Bewegung, Traum!

Die Hauskatze

Miau!

Ohne Flügel?

Dann brauchst du wohl ein Trampolin!

(Der linke Schuh springt erneut, fällt. Gelächter.)

Der linke Schuh (verletzt, aber entschlossen)

Nein!

Ich werde aufstehen!

Ich werde lernen zu fliegen.

Eines Tages!

Ich versuche es!

(Er fällt. Dunkelheit.) Siehst du?

Ohne nachzudenken fällt sie hin –

und dann weint sie!

Hahaha!

Die Hauskatze (ironisch):

Fliegen?

Aber du hast doch keine Flügel …

vielleicht brauchst du ja …

ein Trampolin!

(Das Licht wird schwächer.)

Die Hauskatze

(leckt sich und putzt sich, denn sie spürt jeden Regentropfen, der draußen fällt):

Hör auf, du Dummchen!

Was treibst du da? Benimm dich!

Du wirst dir noch alle Knochen brechen

oder alles durcheinanderwerfen!

Ich sage es dir nur einmal:

Das ist eine Warnung!

Der linke Schuh:

Mach das nicht …

Ja, ja … aber ich will fliegen!

Ich will nicht den ganzen Tag

nur auf der Erde bleiben!

Der rechte Schuh:

Fliegen – du?

Du hast weder Federn noch Wind noch Flügel!

Die Erde hält dich fest.

Vergiss nicht: Du kannst alles zerbrechen!

Die Hauskatze

(geht um sie herum und erhebt die Stimme):

Benimmt euch!

Macht euch nicht lächerlich!

Sonst brecht ihr euch noch die Knochen

und ich werfe euch ohne Warnung hinaus!

Der linke Schuh:

Aber ich kann nicht nur

auf dem Boden bleiben!

Ich kann springen, ich kann singen …

und eines Tages … werde ich fliegen!

Die Scherzsocke:

Hahaha! Flieg nur!

Aber pass auf Staub und Vögel auf …

sonst stößt du gegen etwas

und wir lachen uns kaputt!

Der rechte Schuh:

Ich sehe deinen Enthusiasmus …

aber Vorsicht, Linker!

Der Besitzer kann jederzeit kommen!

Die Hauskatze:

Miauuu!

Übertreibt es nicht!

Wirkliches Fliegen entsteht nicht nur aus Wunsch …

man braucht auch Verstand

und Vorsicht!

(Der linke Schuh versucht, auf den Tisch zu steigen, rutscht aus und fällt auf den Teppich. Alle lachen.)

Der linke Schuh

(leicht verletzt vom Sturz, aber entschlossen):

Nein! Ich gebe nicht auf!

Ich werde aufstehen,

und eines Tages … werde ich fliegen!

(Das Fenster öffnet sich leise. Ein kleiner Vogel fliegt ins Zimmer und setzt sich auf einen Rahmen.)

Der kleine Vogel:

Hallo, Schuhe!

Was macht ihr denn da unten?

Es sieht aus, als wolltet ihr fliegen,

aber ihr wisst nicht wie!

Der linke Schuh:

Ja! Ich will fliegen!

Aber alle sagen mir,

dass ich es nicht kann …

Der kleine Vogel:

Hahaha! Das stimmt schon –

nicht jeder kann fliegen.

Aber Fliegen ist nicht nur mit Flügeln.

Es ist auch Mut,

Glaube …

und der Weg zur eigenen

Träumerei mit offenem Herzen!

Der linke Schuh:

Mit offenem Herzen?

Ja, aber ich habe keine Flügel …

Der kleine Vogel:

Das ist egal!

Auch ich habe nur kleine Flügel,

doch ich benutze sie nicht,

um Angst festzuhalten.

Wenn das Herz glaubt,

zählt jeder Schritt als Flug!

Der rechte Schuh (skeptisch):

Du bist verrückt, Vogel!

Wie sollen wir ohne Flügel fliegen?

Der kleine Vogel:

Ihr könnt es!

Vielleicht nicht wie ich …

aber jeder Traum hat seinen eigenen Weg.

Und wenn ihr zusammenhaltet

und Geduld habt,

könnt ihr mehr erreichen,

als ihr denkt!

Die Scherzsocke:

Hahaha! Das will ich sehen!

Ein echtes Spektakel –

fliegende Schuhe!

Die Hauskatze:

Miau …

vielleicht fliegen sie nicht mit Flügeln,

aber sie können lernen,

sich ohne Angst zu bewegen.

Auch das ist eine Art zu fliegen.

Der linke Schuh

(mit leuchtenden Augen):

Ja! Ich werde es versuchen!

Ich werde fliegen lernen –

und diesmal gebe ich nicht auf!

(Der kleine Vogel fliegt über den Tisch, zeigt den Weg und lacht.)

Der kleine Vogel:

Macht die ersten Schritte mutig!

Jeder Sturz ist eine Lektion,

und jedes Wachsen ist ein Flug!

(Das Licht dimmt langsam, während der linke Schuh sich auf den zweiten Sprung vorbereitet.)

Der kleine Vogel (fliegt über die Bühne):

Hey, gib nicht auf!

Jeder Traum hat seine eigene Art zu fliegen!

(Der linke Schuh und der Vogel versuchen zu „fliegen“, fallen wieder. Die Socke schreit und springt auf das Trampolin – Gelächter.)

Der rechte Schuh:

Hahaha! Das ist echtes Chaos!

Der linke Schuh:

Chaos, ja …

aber ich lerne!

Der linke Schuh:

Belehr mich nicht, kleiner Vogel!

Ich weiß, wie man die Schwerkraft herausfordert!

Brauche ich Flügel? Nein!

Ich brauche einen Benzinmotor –

dann fliege ich allein!

(Mit funkelnden Augen und großer Energie)

Ich mache diesen Flug jetzt!

Und danach kommen alle Medien –

Interviews überall!

Ich werde der berühmteste Schuh der Welt!

Die Werbung wird mich kennen,

die Wirtschaft wird wachsen –

alles wird größer!

Der kleine Vogel:

Hahaha! Siehst du?

Jetzt hast du Vertrauen.

Aber vergiss nicht:

Fliegen ist nicht nur Ruhm …

Es ist Mut, Geduld

und Zusammenarbeit mit Freunden!

Zweite Flugprobe

(Das Fenster öffnet sich. Sonnenlicht strömt herein. Der linke Schuh steht auf dem Sofa. Der rechte Schuh, die Scherzsocke und der kleine Vogel sind bei ihm.)

Der linke Schuh:

Jetzt mache ich es ernst!

Ich werde mit eurer Hilfe fliegen!

Der rechte Schuh:

Gut … ich bleibe hier

und halte dich an der Seite.

Aber mach nichts Verrücktes!

Die Scherzsocke:

Hahaha! Ich bin Zeugin!

So viel habe ich noch nie

an einem Tag gelacht!

Der kleine Vogel:

Schaut mich an

und folgt meinen Bewegungen!

Ein kleiner Sprung,

ein kleiner Schritt …

Jedes Rutschen

ist ein Flug!

(Der linke Schuh atmet tief ein, steht auf dem Sofa. Der rechte Schuh stützt ihn sanft. Die Socke lacht, während der Vogel um sie herumfliegt.) Linker Schuh:

Ich spüre die Sonne auf meiner Haut…

Ich bewege mich! Ich bin nicht mehr nur auf dem Boden!

Frecher Socken:

Hahaha! Schaut nur! Er fliegt!

Langsam zwar, aber er fliegt!

Hauskatze:

Miau… gar nicht schlecht!

Seht nur, wie mutig dieser Schuh ist!

Selbst ohne Flügel… lernt er zu fliegen!

(Der Linke Schuh gleitet über den Teppich, rutscht über den Tisch und steigt auf ein großes Kissen, macht eine langsame Flugbewegung. Alle lachen und klatschen.)

Linker Schuh:

Ja! Ich habe geflogen!

Es ist nicht viel, aber… das ist mein Tag!

Kleiner Vogel:

Sieh her! Jeder Schritt Richtung Traum ist ein Flug!

Jeder Sturz ist eine Lektion… und jedes Hinaufsteigen ist Mut!

(Das Licht wird etwas gedämpft, Ende der Szene. Der Linke Schuh wirkt glücklich und voller Energie.)

(In diesem Moment hat der Linke Schuh das Fliegen probiert.)

Linker Schuh:

(Nach dem Rutschen vom Tisch auf den Boden, erschöpft, langsam gehend)

Oh Mann! Wie schwer das ist!

Ich bin oft gestolpert… dachte, ich könnte mir ein Rippenbein brechen!

Aber ich gebe nicht auf!

Oh, du schöner kleiner Vogel!

Kannst du mein Werbemanager sein – für mich und meinen Besitzer?

Wenn ich gewinne, wirst du reich…

Und ich glaube, du wirst mir dabei helfen, oder, Vogel?

Kleiner Vogel:

Hahaha! Ja, ich werde dir helfen,

und wir werden alles zusammen schaffen!

Auch die Freunde werden für dich da sein.

Linker Schuh:

Oh, danke, Vogel!

Jetzt fühle ich mich stärker… und bereit für den nächsten Flug!

Kleiner Vogel:

Ja, aber du bist nicht für das gemacht, was du vorhast.

Du hast keine Flügel, keinen Motor, keine Solarzellen… du kannst nicht selbst fliegen!

Die Schuhmacherei hat dich geschaffen, nicht die Natur.

Wir sind verschieden: Ich fliege, weil ich Flügel habe,

und du bist ein Schuh – du brauchst entweder einen Motor oder Solarenergie.

Aber du hast keins von beidem. Du bist einfach ein Objekt.

Nur eine Lederform…

Aber sei nicht traurig!

Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Großes erreichen.

Wir werden lernen, wir werden üben… und jeden Tag wirst du besser.

Szene 2 (Ein Tisch, wie in der vorherigen Szene. Das Fenster ist offen, Sonnenlicht fällt sanft herein. Der Kleine Vogel, der Freche Socken und der Rechte Schuh stehen neben dem Linken Schuh, der versucht zu „fliegen“.)

Kleiner Vogel:

Komm schon, Linker Schuh! Gib nicht auf!

Sieh, du musst nicht sofort fliegen, es reicht, ein Stück zu gehen!

Linker Schuh:

Ich versuche… aber ich komme nicht hoch.

Nur gehen… gehen… und gehen…

Frecher Socken:

Hahaha! Sieh nur! Er geht, er geht, aber fliegt noch nicht!

Es wird sehr lustig sein, wenn er am Ende wirklich fliegt!

Rechter Schuh:

Hab keine Angst, Linker Schuh.

Schon das Gehen ist ein Schritt Richtung Traum.

Jeder Schritt zählt.

Linker Schuh:

Ich weiß… es ist nur Gehen, aber ich gebe nicht auf!

Ich mache weiter!

Kleiner Vogel:

Sehr gut! Jeder kleine Schritt ist ein kleiner Flug.

Wenn du hier gut laufen lernst, wirst du eines Tages hoch steigen!

(Der Linke Schuh geht vorsichtig über den Tisch, gestützt von den Freunden. Alle lachen und klatschen für ihren Mut.)

Kleiner Vogel:

Aber, lieber Linker Schuh… es tut mir leid.

Du bist geschaffen, um auf den Füßen deines Besitzers zu laufen, nicht um zu fliegen.

Du hast keine Flügel, keinen Motor, keine Solarzellen…

aber das bedeutet nicht, dass du wertlos bist!

Du bist ein Schuh mit temporärem Wert,

und jeder Schritt, den du machst, ist wichtig.

Jede Bewegung, die du versuchst, hat Bedeutung… und das macht dich besonders.

Symbolisches Fliegen

(Fenster offen, Sonnenstrahlen fallen ins Zimmer. Der Linke Schuh steht auf dem Sofa, mit dem Kleinen Vogel, dem Rechten Schuh und dem Frechen Socken neben sich.)

Linker Schuh:

Ich bin bereit! Ich werde es noch einmal versuchen!

Dieses Mal werde ich gehen… und vielleicht ein wenig höher steigen!

Kleiner Vogel:

Ja! Jeder Schritt ist ein Flug!

Mach dir keine Sorgen um Flügel… dein Gehen und dein Mut sind dein erster Flug.

Rechter Schuh:

Linker Schuh… ich werde hier bleiben und dich stützen.

Hab keine Angst, du bist nicht allein.

Frecher Socken:

Hahaha! Schaut, wie entschlossen er ist!

Das wird die Show des Tages!

(Der Linke Schuh geht langsam über den Tisch, springt dann auf ein großes Kissen. Stück für Stück bewegt er sich schneller, gestützt von den Freunden. Der Kleine Vogel fliegt um ihn herum, um es aussehen zu lassen, als ob er in der Luft ist.)

Linker Schuh:

Ich spüre die Sonne auf meiner Haut…

Es fühlt sich an, als würde ich fliegen!

Auch ohne Flügel fühle ich mich hoch!

Hauskatze:

Miau… seht nur! Es sind nicht die Flügel, die den Flug machen…

es sind Mut, Geduld und die Unterstützung der Freunde.

Kleiner Vogel:

Sieh her! Jeder Schritt Richtung Traum ist ein Flug.

Jeder Sturz ist eine Lektion…

und jedes Aufsteigen ist Mut!

Linker Schuh:

Danke, Freunde!

Ohne euch hätte ich es nicht geschafft!

Jetzt weiß ich: Fliegen bedeutet nicht nur Höhe…

es bedeutet Mut, Vertrauen und Herz!

(Alle lachen und klatschen. Das Sonnenlicht reflektiert auf Teppich und Tisch, schafft eine magische Atmosphäre. Der Linke Schuh steht glücklich, erschöpft, aber zufrieden.) Akt 2: Der echte Flug und die Lektion der Zusammenarbeit

Szene 1

(Fenster geöffnet, Sonnenstrahlen fallen auf den mit rotem Teppich ausgelegten Raum. Ein Holztisch steht in der Mitte, weiße Sofas an den Wänden. Die Klimaanlage ist still, das Holzbuffet steht in der Ecke. Linker Schuh, Rechter Schuh, Frecher Socken und Hauskatze sind alle anwesend und bereiten den symbolischen Flug vor.)

Linker Schuh:

Ich bin bereit für meinen Flug!

Heute werde ich gehen… und vielleicht ein wenig höher steigen!

Ich bin schon so oft gefallen, aber ich habe nicht aufgegeben.

Frecher Socken:

Hahaha! Sieh nur, wie entschlossen er ist!

Heute wird die größte Show, die ich je gesehen habe!

Hauskatze:

Miau… vorsichtig! Zerbrich nichts im Zimmer!

Aber sieh nur, wie mutig dieser Schuh ist!

Kleiner Vogel:

Jeder Schritt ist ein kleiner Flug…

Keine Sorge, ich werde bei dir sein.

(Plötzlich öffnet sich die Tür langsam. Ein kleines, neugieriges Kind tritt ein. Es schaut auf den Tisch, den Teppich und die Figuren und bleibt staunend stehen.)

Kind:

Oh! Was passiert hier?

Ein Schuh, der versucht zu fliegen?

Ein Vogel, eine Socke und eine Katze… wie schön das aussieht!

Ja… hier geschieht ein Wunder!

Linker Schuh:

Hallo, Kind!

Ich versuche zu fliegen, auch wenn ich keine Flügel habe.

Kind:

Wow! Ja, ich kann helfen!

Ich kann dich anziehen und wir gehen zusammen!

Rechter Schuh:

Hahaha… jetzt hat der Flug einen neuen Passagier!

Frecher Socken:

Wie lustig und schön!

Jetzt werden wir die größte Show aller Zeiten haben!

Hauskatze:

Miau… passt auf, ihr zwei zusammen…

aber ich sehe, dass es viel Spaß geben wird!

(Das Kind geht vorsichtig und setzt den Schuh auf seinen Fuß. Der Linke Schuh spürt die Unterstützung und beginnt, über Teppich und Tisch zu gleiten, macht langsame „Flug“-Bewegungen mit Hilfe des Kindes. Alle lachen und klatschen.)

Linker Schuh:

Danke, Kind!

Jetzt fühle ich mich stärker… und es fühlt sich an, als würde ich fliegen!

Kind:

Hahaha! Sieh nur! Wir fliegen zusammen!

Kleiner Vogel:

Sieh her! Jeder Schritt Richtung Traum ist ein Flug…

und jeder Freund, der dir hilft, macht das Abenteuer noch größer!

(Das Fenster beleuchtet den Raum, Sonnenlicht reflektiert auf Teppich und Tisch, und die Atmosphäre wird magisch. Alle Figuren lächeln und klatschen beim ersten echten Flug.)

(Das Fenster öffnet sich, ein leichter Wind weht herein. Das Kind tritt ein und zieht die Schuhe an.)

Kind:

Hey! Schaut, wie ich den Schuh, der fliegen wollte, angezogen habe!

So etwas habe ich noch nie gesehen…

Was für schöne Schuhe!

Komm, lass uns jetzt nach draußen gehen!

Mal sehen, ob wir im Hof fliegen können!

Linker Schuh:

Ja! Ich bin bereit!

Mit dir an meiner Seite fühle ich, dass ich höher steigen kann als je zuvor!

Kleiner Vogel:

Hahaha! Sieh nur, jetzt geht es leichter!

Jeder Schritt draußen ist ein Schritt Richtung deinem großen Flug!

Frecher Socken:

Hahaha! Wow… wie werden wir draußen lachen!

Jetzt wird die Show noch größer als im Zimmer!

Rechter Schuh:

Sieh zu, Linker Schuh… geh vorsichtig!

Aber jetzt wird es ein echtes Abenteuer!

(Alle verlassen den Raum. Die Sonne beleuchtet den Hof. Das Kind geht mit dem Linken Schuh am Fuß. Der Schuh geht über den Teppich, dann auf den Boden des Hofes, versucht ein wenig höher zu steigen. Der Kleine Vogel fliegt um ihn herum, Frecher Socken und Rechter Schuh unterstützen von nah. Die Hauskatze schaut aus dem Fenster, staunend.)

Linker Schuh:

Ich spüre den Wind auf meiner Haut!

Ich gehe… ich steige… vielleicht werde ich eines Tages wirklich fliegen!

Kind:

Hahaha! Sieh nur! Wir fliegen ein bisschen!

Jeder Schritt ist ein Abenteuer!

Kleiner Vogel:

Jeder Mut wird belohnt!

Und wenn Freunde dabei sind, wird jeder Traum leichter!

Linker Schuh:

Sieh! Wir fliegen… ohne Flügel, aber das Gehen ist unser echter Flug!

Rechter Schuh:

Okay, ich gebe es zu. Dein Traum… funktioniert!

Frecher Socken:

Bravo! Jetzt können wir auch andere Spiele im Hof spielen!

Hauskatze:

Und ich möchte auch mitkommen!

Kleiner Vogel:

Seht ihr? Jeder Traum hat seine eigene Art zu fliegen, wenn wir unsere Kräfte vereinen!

Linker Schuh:

Jetzt verstehe ich: Fliegen kommt nicht von den Flügeln, sondern vom Herzen und von der Freundschaft!

(Alle machen eine „Feierwelle“ und die Szene endet mit Musik, hellem Licht auf den Schuhen und allen, die lachen.) Akt II – Szene 4: Trampolinensprung und Flug

(Der Hof des Hauses, die Sonne scheint. Eine improvisierte Trampolinfläche ist auf Teppich und ein paar Kissen gelegt. Der Linke Schuh bereitet sich auf den Flug vor. Der Kleine Vogel fliegt um ihn herum, der Freche Socken steht neben der Trampolinfläche, und die Hauskatze schaut aus dem Fenster.)

Linker Schuh:

Ich bin bereit! Ich werde springen und fliegen!

(Er springt auf das Trampolin… fällt aber sofort wieder.)

Frecher Socken:

Hahaha! Sieh, wie er rutscht!

Ja, ja… das ist mein spezielles Trampolin…

Es wird dir helfen zu fliegen, aber… ein bisschen lustig!

Linker Schuh:

Ahhh! Ich falle wieder…

Ich versuche es… ich gebe nicht auf!

Kleiner Vogel:

Keine Angst! Ich fliege neben dir!

Spring etwas fester, benutze das Trampolin… und spüre den Wind!

Hauskatze:

Miauuu… wie lustig!

Der Linke Schuh versucht zu fliegen…

und es sieht aus, als würde er mit sich selbst spielen!

(Der Linke Schuh springt erneut, diesmal etwas höher. Publikum (Stimmeffekt) lacht und klatscht.)

Frecher Socken:

Hahaha! Sieh nur! Er steigt ein bisschen höher!

Wie lustig… aber auch mutig!

Linker Schuh:

Ich spüre die Sonne auf meiner Haut…

Ich fliege ein wenig!

Kleiner Vogel:

Sieh! Jeder Flug braucht Anstrengung!

Jeder Sturz ist eine Lektion… und jedes Aufsteigen ist Mut!

Hauskatze:

Miau… vorsichtig jetzt!

Flieg nicht zu hoch, sonst kommst du nicht mehr zurück… hahaha!

(Der Linke Schuh springt und schwebt einen Moment in der Luft, macht einen kleinen „Flug“. Publikum (Stimmeffekt) ruft „Wooooë!“ und klatscht.)

Linker Schuh:

Ich spüre die Freiheit!

Auch ohne Flügel fühle ich mich, als würde ich wirklich fliegen!

Kind:

Hahaha! Schaut, schaut!

Wir fliegen ein wenig! Jeder Schritt ist ein Abenteuer!

Frecher Socken:

Hahaha… die Show ist schöner als alles, was ich je gesehen habe!

Hauskatze:

Miau… ja, ja… aber vorsichtig, vorsichtig…

Ich will nichts zerbrechen… hahaha! Miauuu… es sieht aus, als würde ich einen Schuh sehen, der ein Vogel wird!

Hahaha! Pass auf, dass du nicht zu hoch steigst, sonst muss ich dich mit einem Messer fangen… oder nein, ich will dich nicht zerreißen!

Ja… ja… er fliegt ein bisschen… es sieht aus, als würde er im Dunkeln schweben… hahaha!

Miauuu… er geht, er springt… oh, wie lustig! Sieht aus wie ein kleines Huhn, das seinen Weg verloren hat.

Vorsichtig, vorsichtig! Stoß den Tisch nicht um, sonst verpassen wir die Show… hahaha!

Miau… was für Mut! Aber vorsichtig… ich möchte dich nicht vom Staub des Hofes säubern müssen!

Hahaha… geh, spring… du siehst aus wie ein kleiner Ball, der auf dem Trampolin aufprallt!

Miauuu… die schönste Schuh-Show, die ich je gesehen habe!

Akt III – Szene Finale: Symbolischer Flug und Abenteuerfest

(Der Hof, die Sonne scheint. Das Trampolin ist bereit, Teppich und Kissen sind ausgelegt. Der Linke Schuh, das Kind, der Kleine Vogel, der Rechte Schuh, der Freche Socken und die Hauskatze sind alle bereit.)

Linker Schuh:

Ich bin bereit für meinen großen Flug!

Jetzt fühle ich mich stark und habe keine Angst! Akt III – Szene Finale: Der Flug des Linken Schuhs und die Lektion der Freundschaft

(Der Hof des Hauses, die Sonne scheint. Trampolin auf Teppich, ein paar Kissen. Der Linke Schuh bereitet sich auf den Flug vor. Das Kind, der Kleine Vogel, der Freche Socken und der Rechte Schuh sind bereit. Die Hauskatze schaut aus dem Fenster.)

Kind:

Ja, ja! Jetzt machen wir es zusammen!

Spring auf das Trampolin und folge meinem Rhythmus!

(Der Linke Schuh springt, benutzt das Trampolin und bleibt einen Moment in der Luft, „fliegt“ etwas höher als zuvor. Publikum (Stimmeffekt) ruft „Wooooë!“ und klatscht.)

Hauskatze:

Miauuu… oh, unglaublich!

Der Linke Schuh fliegt… und sieht aus wie ein kleiner Vogel… hahaha!

Frecher Socken:

Hahaha! Sieh nur, sieh nur! Er fliegt wirklich!

Das ist das Schönste heute!

Kleiner Vogel:

Jede Anstrengung wird belohnt!

Jeder Mut hat ein Ergebnis!

Sieh, Linker Schuh… man braucht keine Flügel, um zu fliegen, aber Herz und Freunde vollbringen Wunder!

Linker Schuh:

Danke, Freunde!

Ohne euch hätte ich das nie geschafft!

Jetzt weiß ich, dass Fliegen nicht nur die Höhe ist…

es ist Mut, Vertrauen und Unterstützung!

Kind:

Hahaha! Sieh nur! Jetzt sind wir ein fliegendes Team!

Hauskatze:

Miauuu… die lustigste und schönste Show aller Zeiten!

Aber vorsichtig, rutscht nicht… hahaha!

Rechter Schuh:

Linker Schuh, ich kann dich einfach nicht anders bewundern!

Dein symbolischer Flug ist eine Lektion für uns alle:

Jeder Schritt nach vorn zählt, selbst ohne Flügel!

Frecher Socken:

Hahaha… ja, ja… und jede Anstrengung bringt ein Lächeln!

(Alle lachen und klatschen. Das Fenster reflektiert die Sonne auf Teppich und Trampolin. Die Atmosphäre ist magisch. Der Linke Schuh steht auf dem Trampolin, glücklich, mit dem Kind und den Freunden daneben. Publikum (Stimmeffekt) lacht und klatscht.)

Linker Schuh:

Heute habe ich verstanden, dass es nicht wichtig ist, wie hoch man fliegt…

wichtig ist, es zu versuchen, mutig zu sein und Freunde an seiner Seite zu haben!

Hauskatze:

Miauuu… und pass beim nächsten Mal auf das Trampolin auf… hahaha!

(Alle lachen und feiern ihr Abenteuer. Das Fenster ist voller Sonne geöffnet, ein leichter Wind bewegt Teppich und Kissen. Die Flamme des Abenteuers und der Freundschaft bleibt in der Luft.)

Linker Schuh:

Ich bin bereit… ich bin bereit… ich werde fliegen… heute gibt es keinen Sturz mehr!

Kind:

Ja, ja! Komm schon, Linker Schuh! Geh auf das Trampolin und folge meinem Rhythmus!

Hab keine Angst! Ich bin hier!

(Der Linke Schuh springt… fällt sofort wieder.)

Hauskatze:

Miauuu… hahahaha… du siehst aus wie ein kleiner Ball… oh, wie lustig…

Ja, ja… spring nochmal… aber brich dir keine Rippen! Ich lege schnell ein Kissen hin, hahaha!

Frecher Socken:

Hahaha! Komm schon… schau, wie sich das Trampolin bewegt…

Das ist unser Abenteuer!

Kleiner Vogel:

Gib nicht auf! Ich fliege neben dir!

Spüre den Wind… fühl dich ein bisschen höher… du steigst… ich spüre deinen Mut!

Linker Schuh:

Ahhhh… Ich spüre die Sonne auf meiner Haut… ich fliege…

Nicht sehr hoch, aber ich fühle… ich fühle mich frei!

Hauskatze:

Miauuu… die lustigste und schönste Schuh-Show… hahahaha…

Vorsicht, vorsicht… rutsch nicht zu weit… hahaha!

Kind:

Schau… schau! Jetzt fliegen wir zusammen!

Jeder Schritt ist ein Abenteuer… jede Anstrengung wird belohnt!

Rechter Schuh:

Linker Schuh… ich kann dich einfach nicht anders bewundern…

Dein Flug ist mehr als Höhe… es ist Mut und Freundschaft!

Frecher Socken:

Hahaha… ja, ja… und jede Anstrengung bringt ein Lächeln!

Linker Schuh:

Danke, Freunde!

Ohne euch hätte ich das nie geschafft…

Jetzt weiß ich: Fliegen ist nicht nur die Höhe…

es ist Mut, Vertrauen und Unterstützung! Alle lachen und klatschen. Das Fenster reflektiert die Sonnenstrahlen auf den Teppich und das Trampolin. Die Atmosphäre ist magisch.

Hauskatze:

Miau… pass beim nächsten Mal auf… hahaha… die Show ist noch nicht vorbei!

Kleiner Vogel:

Jeder Mut wird belohnt… jede Freundschaft hat ihren Wert!

Der letzte Flug

(Hof des Hauses, die Sonne scheint auf Teppich und Trampolin. Alle Figuren sind da: Linker Schuh, Rechter Schuh, Frecher Socken, Hauskatze, Kleiner Vogel und das Kind. Die Atmosphäre ist warm, aber die Spannung von Majtas Flug hält an.)

Linker Schuh:

Ich bin bereit! Heute ist mein Tag!

Heute werde ich fliegen!

Ich habe keine Angst mehr… mein Herz schlägt schnell und sagt mir:

„Versuche es!“

Kind:

Komm, Majta! Lauf auf dem Trampolin und folge meinem Rhythmus!

Ich bin hier bei dir.

Hab keine Angst, auch wenn du fällst —

wir stehen immer wieder auf!

Frecher Socken:

Hahaha! Schaut, schaut, wie das Trampolin wackelt!

Das wird das lustigste Abenteuer des Tages!

Ich bin bereit zu lachen, auch wenn du fällst!

Hauskatze:

Miau… oh, wie spannend!

Ein Schuh, der davon träumt zu fliegen!

Hahaha! So etwas sieht man nicht jeden Tag!

(Der Linke Schuh springt, fällt aber.)

Linker Schuh:

Ahh… ich bin gefallen!

Aber ich gebe nicht auf!

Fallen ist nicht das Ende… es ist der Beginn des Mutes!

Kleiner Vogel:

Hab keine Angst! Ich fliege neben dir!

Ich spüre den Wind… ich spüre deine Kraft…

Selbst wenn du unten bist, ist dein Geist oben!

Hauskatze:

Miau… hahaha!

Die lustigste Show, die ich je gesehen habe!

Aber pass auf… verletz dich nicht!

Rechter Schuh:

Majta, ich sehe dich…

Auch ohne Flügel hast du etwas viel Stärkeres:

dein Herz!

Frecher Socken:

Hahaha! Jeder Sturz bringt ein Lächeln!

Jede Anstrengung ist ein Fest!

(Der Linke Schuh springt erneut. Er bleibt einige Sekunden in der Luft.)

Linker Schuh:

Ich spüre die Sonne auf meiner Haut…

Ich spüre den Wind, der mich trägt…

Ich fliege ein bisschen!

Nicht sehr hoch, aber genug, um mich frei zu fühlen!

Kind:

Er fliegt!

Siehst du? Jeder Schritt ist ein Abenteuer!

Jeder Mut wird belohnt!

Kleiner Vogel:

Das ist die Magie des symbolischen Fliegens!

Es zählt nicht, wie hoch du gehst,

sondern wie oft du es versuchst!

Hauskatze:

Miau… hahaha!

Die schönste und lustigste Schuhshow!

Fast wie ein Vogel… fast!

– Freundschaft

Linker Schuh:

Danke, Freunde!

Ohne euch hätte ich es nie versucht.

Jetzt weiß ich:

Fliegen ist nicht nur Höhe,

sondern Mut, Vertrauen und Freundschaft!

(Alle kommen näher. Lachen. Klatschen. Der Vogel fliegt um sie herum, der Socken springt, die Katze klettert auf ein Kissen.)

Rechter Schuh:

Heute hast du uns etwas Großes beigebracht:

Es ist egal, Flügel zu haben,

aber Herz und Freunde an der Seite zu haben, zählt!

Frecher Socken:

Hahaha! Und vergesst nicht:

Jede Anstrengung bringt ein Lächeln!

Hauskatze:

Miau… die Show ist hier noch nicht vorbei!

Jetzt ist Zeit zum Feiern!

Kind:

Lasst uns immer daran denken:

Jeder kleine Schritt ist ein großes Abenteuer!

Finalmonolog – Linker Schuh

Oh, wie schön ist es, sich frei zu fühlen…

auch ohne Flügel.

Heute habe ich gelernt, dass Fliegen

nicht nur bedeutet, hoch zu steigen,

sondern an sich selbst zu glauben.

Ich bin oft gefallen…

aber ich habe nicht aufgegeben.

Denn ich wusste, ich bin nicht allein.

Freunde hielten mich hoch,

mein Herz trieb mich voran,

und der Mut gab mir Kraft.

Also habt keine Angst zu versuchen.

Habt keine Angst zu scheitern.

Denn jede Anstrengung mit Herz

ist ein wahrer Flug!

(Alle klatschen. Die Sonne scheint in den Hof. Der Wind bewegt Kissen. Das Trampolin glänzt wie eine magische Bühne.)

Ende des Dramas