Të nderuar lexues dhe shikues, jemi të lumtur të njoftojmë se sot u botua në gjuhën gjermane drama për fëmijë ‘Ketri Hajdut’ e autorit Flamur Buçpapaj

DRAMEN FÜR PUPPEN ÜBERSETZEN

Zwei Akte

Geschrieben von Flamur Buçpapaj

DER RÄUBER KÄTHE

Die Handlung spielt im Norden des Landes, wo der Winter viel Schnee bringt.

Die Ereignisse finden im Wald namens Xani statt.

Ein Räubermädchen, listig und dreist, verursacht Probleme im gesamten Wald, nachdem es alle Lebensmittel gestohlen hat. Seine Diebstähle gingen weiter, er setzte Abenteuer fort, bis er die Macht über den Wald ergriff, indem er viele List und Tricks mit Wahlbetrug und mehr anwendete.

Nach dem Kampf mit den anderen Räubern und der herrschenden Eule wurde sie zur Ministerpräsidentin.

Der Kampf mit der herrschenden Eule, Mjaullima, dauerte an. Sie hätte beinahe den Räuber Käthe gefressen, aber die anderen Räuber kamen ihr zu Hilfe. Er ging als Sieger hervor und festigte seine Macht über den Xani-Wald für viele Amtszeiten.

Charaktere:

Der Räuber Käthe Tanushi

Die süße Räuberin

Die Mutter der Räuberin Zia

Käthes Tochter, die Diebin, Tanushis Partnerin

Die herrschende Eule Mjaullima

ERSTER AKT

ERSTE SZENE

Kalter Winter in einer tanzenden Landschaft

Ein majestätischer Lindenbaum und eine große Höhle in der Mitte

Der Schnee bedeckt die gesamte Oberfläche des Waldes

Nur der große Lindenbaum inmitten der sanften Ebene ragt riesig empor und trotzt dem Wind und dem Schnee.

Etwa fünf Meter über dem Boden in der Höhle des Lindenbaums steht Käthe, die Räuberin. Die Höhle hat einen Eingang im Westen. Innen sind Stroh und Federn überall ausgebreitet. Mit einem Durchmesser von 35 cm erstreckt sich in der Mitte Käthes prächtiger Käfig.

“Oh, ich höre Käthes Stimme”, sagte sie. “Es scheint Morgen zu sein.” Sie streckte ihren Kopf aus der Höhle, um besser zu sehen. “Uff, wie kalt”, sagte sie mit einem zitternden Stimmton und zog ihre Kapuze fester, weil es sehr kalt war. Sie öffnete ihre Augen. Alles war weiß. Sie schloss sie schnell vor Kälte und Traurigkeit. Weil sie kein Essen mehr hatte, nicht einmal für heute. Sie musste darüber nachdenken, wie sie es stehlen könnte.

Sie zog ihren Körper in die warme Höhle. “Oh, ich verstehe, dass die Maserung ihm eine große Schönheit verliehen hat”, dachte sie. Denn im Sommer ist sie rotbraun. Und im Winter ändert sich die Farbe jedes Mal. Im Sommer lieben sie alle Mädchen aus der Nachbarschaft. Denn nicht nur, dass sie schön ist, sondern auch stark. Aber im Winter mag sie diese Farbe nicht”, sagte er. “Warum mögen sie mich dann?” dachte er wieder für sich. “Ich habe es herausgefunden”, sagte er wieder für sich. “Vielleicht mögen sie mich, weil sie Angst vor mir haben.” Er dachte wieder für sich selbst. Oder mögen sie mich, weil ich schön bin? Hahaha, lachte er laut. “Sie mögen mich, weil ich ein Star, schön und stark bin. Sie mögen mich wegen meiner Abenteuer. Weil ich gleichzeitig Räuber und Schurke bin. Sie mögen mich, weil ich ihr zukünftiger Ministerpräsident sein werde. Aber auch, weil ich so mutig bin. Ich werde alle Räuber vor Mjaullima, der herrschenden Eule, schützen. Sie ist eine ernsthafte Bedrohung für den Verlust der Macht und das Leben vieler Wald-Räuber.” Hahaha, lachte Tanushi. “Ich werde auch eine Methode finden, sie sehr schnell zu töten. Auch wenn sie schwer zu töten ist. Weil sie gute Verteidigung hat und übernatürlich ist. Aber ich muss sie töten, sagte er für sich. Denn sie könnte eine ernsthafte Bedrohung für den Verlust der Macht durch Tanushi und das Leben vieler Bewohner des Waldes sein. Ohne zu zögern. Denn es gibt sehr viel Schnee und Kälte draußen. Ach, wenn ich im Sommer Essen gesammelt hätte. Er fluchte sich selbst laut, während er seine Augen öffnete und sie schnell mit den ersten Tränen schloss. Er machte pu-pu-pu. Wie schlecht ich bin. Ich bin wirklich schlecht, sagte er wieder für sich. Aber ich werde mich ändern. Ich werde heiraten und eine Familie gründen. Hundert Kinder, vielleicht. Der ganze Wald wird von meinen Kindern bevölkert sein. Sie werden mich beschützen und meine Macht festigen. Weil es bald Wahlen geben wird. Und ich werde sie gewinnen. Das bedeutet, ich werde sie stehlen. Denn Stehlen ist mein Beruf. Denn niemand wird mich wirklich wählen. Weil sie wissen, wie schlecht ich bin. Ich muss überall in meinem Wald hart arbeiten. Ich muss alle meine Fehler verbergen. Aber das ist nicht einfach. Ich habe einen sehr schlechten Ruf. Deshalb werde ich viele Dollar und Euro geben. Ich werde die Bank des Waldes überfallen. Und ich werde alles stehlen. Dann werde ich alle Verträge gewinnen und die Vorräte anderer Räuber stehlen. Ich werde all das Geld im Umlauf nehmen. Ich werde keine Gnade haben. Denn niemand hat Gnade mit mir. Wenn ich die Macht habe, werde ich die Opposition verhaften. Ich werde ihren Reichtum beschlagnahmen. Und all das Vermögen wird mir gehören. Aber weil ich klug bin, werde ich das Vermögen auf andere Namen setzen. Damit niemand sich an mich erinnert, um mich zu untersuchen.” Er starrte auf einen kleinen Punkt in seiner Höhle, der als Fenster diente, und schaute weit in die Schneelandschaft.

Was brauchst du von diesem Schnee, dachte er. Der Winter ist schwer und sinnlos. Es ist wie tausend Feinde von rechts, die ihn in Reihen erschießen, wenn ich die Macht habe. Er wandte sich seinem Spiegel zu. Sag nicht, dass ich nicht gesagt habe, dass ich Verhaftungen und Beschlagnahmungen von Vermögen für alle machen werde. Vor allem die politische Opposition. Ich werde ihre Geschäfte ruinieren. Ich werde sie feuern. Und ich werde ihnen mehr Schaden zufügen als im Kommunismus. Aber er lachte noch lauter. Ich werde so tun, als wäre es Demokratie. Das heißt, ich werde nicht gesehen werden. Ha-ha-ha, lachte er wieder. Der Spiegel antwortete nicht und machte keinen Ton. Es herrschte Stille. Draußen fiel der Schnee. Es hatte eine Höhe von einem halben Meter erreicht. Er hatte weder Stiefel noch Socken anzuziehen. Weil er nicht daran gedacht hatte, dass der Winter kommen und sein Essen aufbrauchen würde. Er hatte nie etwas geplant. Er aß immer alles, was vor ihm lag. Denn er sagte immer nur, dass er gestohlen hat. Jetzt weiß ich nicht, wo ich stehlen soll, sagte er. Oh Gott, sagte er zu sich selbst. Helfen Sie mir, diesen Winter zu überstehen. Das nächste Mal, bitte, niemals ohne Essen zu sein, schwöre ich, Herr, ich werde niemandem jemals wieder Essen stehlen. Das heißt, ich werde niemals wieder die Nüsse und die Äpfel stehlen. Obwohl Gott wusste, dass er so viel gestohlen hatte. Und seinen Namen gemacht hatte. Deshalb war in der Ecke seines Käfigs ein großer Haufen von ihren Abfällen. Also bemerkte Gott nicht seine Worte. Denn der Beweis für seine Unehrlichkeit waren die Schalen der Nüsse und Äpfel, die er nie nach draußen geworfen hatte. Er fiel, kroch auf den Stamm des Baumes zu Boden und drehte sich um, als er das erste Mal kalt wurde. Er machte einen kleinen Kreis auf dem Boden und drehte sich um. Er begann erneut von vorne. Er bekam Kraft. Und dieses Mal beschloss er, vorwärts zu gehen. Um irgendwohin zu gehen und Essen zu finden, bevor er vor Hunger stirbt.

Weil alle anderen ihre Lebensmittel gut versteckt hatten. Und sie hatten die Orte gewechselt. Und er hatte es sehr schwer, ihren Platz zu finden.

Weil er so bekannt war als Nuss- und Apfeldieb, dass sein Name über den Xani-Wald hinaus bekannt war. Er wachte aus seinen Gedanken auf und begann die ersten Schritte im Schnee. Er fluchte und fluchte unverständliche Worte, weil er alles seiner Unfähigkeit zuschrieb. Er ließ anderen immer die Schuld an seinen Misserfolgen. Und besonders jetzt. Er schob die Schuld auf den Winter, der so kalt und schneereich war. Er begann seinen Weg. Aber plötzlich fiel ihm ein, dass er in die verlassenen Käfige der anderen schauen sollte. Weil sie vielleicht vergessen hatten, dort Essen zu lassen, und sein Risiko ihm entgegenkam. Haha, er lachte gewaltsam, indem er seine Zähne vor Nervosität zusammenpresste. Weil es so viel Übermaß in seinem Kopf gab. Er hielt seine Schritte zurück, weil es kalt war. Plötzlich sah er eine alte Liste, die umgefallen war. Und sein Geruch sagte ihm, er solle hier nachsehen. Weil sie hier oft viel essen würden. Er würde essen und es selbst nehmen. Wie schnell ich diese Arbeit erledige. Aber nur online, sagte er. Denn in der Realität bin ich stecken geblieben und habe nichts getan. Weil ich seit drei Tagen nichts gegessen habe. Ich habe nur geschlafen. Weil ich keinen Ort zum Stehlen habe. Alle kennen mich als Dieb und Schurke. Niemand wird mir mehr helfen. Aber ich werde alles stehlen. Ich werde heute den ganzen Tag essen. Ich habe diesen Ort gefunden, um mein Essen zu stehlen, sagte er laut. Bravo, ich habe es gefunden. Sie sprach immer mit sich selbst. Weil niemand ihm glaubte und mit einem Dieb, einem Immoralischen und einem Drogensüchtigen blieb. Haha, er lachte. Hier kommt mein Essen heraus. Ich werde den ganzen Tag essen. Ich werde all diese Lebensmittel von hier nehmen, von meinem Käfig. Er verließ das Wort und fuhr mit der Aktion fort. Er entfernte den Schnee. Er säuberte eine Fläche von zehn Metern. Und legte sich auf den Boden. Es war Zeit, in die Erde zu graben. Weil Lebensmittel normalerweise gut und tief von den arbeitenden Räubern vergraben wurden. Diese Aktion dauerte den ganzen Sommer und Herbst über. Alle arbeiteten immer. Er war der Einzige, der Vorräte stahl. Deshalb hatten viele ihn für Nachbarn und den gesamten Xani-Wald zurückgelassen. Aber er war ihnen jedes Mal entkommen. Auch heute führte er den Diebstahl durch. erwachte inmitten des Schnees und der eisigen Kälte, ein Verlust an Gewicht, denn sie hatte seit Tagen nicht gegessen. Sie hatte nur geschlafen. Dies war ihr Ritual, denn es gab nichts zu essen. Sie roch den gefrorenen Boden unter der Kälte und dem Schnee und machte mit den ersten Anzeichen der Morgendämmerung einige halbmetergroße Kreise. Sie war eine Meisterin im Stehlen. Sie machte sie, um die Stelle zu markieren, an der sich das Objekt oder ihre Nahrung befand. Sie grub mit ihren Fingern, um eine Grube zu machen, aber sie konnte es nicht schaffen. Die Macht ihres Verstandes und ihrer Phantasie weckte sie auf und sagte ihr, dass sie etwas Starkes nehmen sollte, um zu graben, weil die Nahrung tief vergraben schien und sie sie nicht ausgraben konnte, indem sie mit Schmutz und den ersten Anzeichen gräbt.

Sie tat es so, nachdem sie einige Minuten lang gegen den gefrorenen Boden gekämpft hatte. Sie erinnerte sich daran, dass sie einmal irgendwo einen kleinen Vorratssack versteckt hatte, den sie von den Förstern gestohlen hatte, die den Wald pflegten. Denn sie stahl alles, was ihr in die Hände fiel. Das war ihre verborgene Leidenschaft. Aber die Realität war, dass sie ein anderer war, der von Verstand krank war. Das heißt, sie hatte die Leidenschaft, zu stehlen und das Eigentum anderer zu missbrauchen, insbesondere das der weiblichen Försterinnen, die leicht in ihre Falle fielen. Sie tat so, als würde sie sie lieben, nahm ihnen das Geld und die Lebensmittel weg, und wenn ihre Vorräte erschöpft waren, verließ sie sie, um ihr nächstes Opfer zu finden. Ecila würde sehr bald am Horizont des gefrorenen Waldes auftauchen, als nächstes Opfer. Sie verlor nicht viel Zeit mit Erinnerungen und eigenen Geschichten, aber als sie den Sack fand, begann sie im Boden zu graben. Natürlich umkreiste sie die ganze Ansicht mit Schneebällen in Form eines Kreises, damit sie nicht aus der Ferne sichtbar war. Sie bedeckte es, damit sie bequem arbeiten konnte, das heißt, sie beging den Diebstahl des Augenblicks. Sie wurden nie von der Forstpolizei erwischt, anscheinend hatte sie die Chefs der Polizei bestochen, oder wie sollen wir es erklären? Denn sie sah immer viele Dinge und wurde nie von jemandem eingesperrt. Die Polizei, der Staatsanwalt und das Gericht hatte sie vollständig bestochen. Es gibt keine andere Erklärung dafür, dass sie nie bestraft wurde. Immer ging sie als Siegerin gegenüber dem Gesetz und der Gerechtigkeit hervor, was die Bewohner des Waldes sehr irritierte. Und sie hatten beschlossen, selbst Richter zu spielen. Eines Tages würden sie sie vollständig eliminieren. Aber sie erwischten sie beim Stehlen.

SZENE ZWEI

Er stahl alle versteckten Nahrungsmittel und Beeren der anderen Ketten aus dem alten, von Zeit und Alter zermürbten Wald. Er lud sie auf seinen Rücken und machte einige Hin- und Rückreisen. Er füllte seine Lagerhäuser mit seinem eigenen Lager, dem großen Wald, und erinnerte sich daran, dass er einen Besuch bei einer schönen und fleißigen Kette machen musste, die Kette “Ëmbëla” genannt wurde.

Er nutzte die offene Straße, um zu stehlen, und näherte sich ihrem Heuhaufen an, neben einem verlassenen Haus am Stadtrand. Unter seinem steinernen Dach, das an einem sehr sicheren Ort lag. Sie hatte den Heuhaufen “Ketrina Ëmbëla” aufgestellt. Ihr Heuhaufen hatte die Form eines Sechsecks und war mit Moos und Haaren von oben bedeckt. Es war mit Ton-Schlamm gemauert und mit Lehm vermischt, so dass es sehr warm war. In der Mitte hatte sie einen Tisch, eine Küche und einen kleinen Flur, der zum Badezimmer führte. Natürlich hatte sie auch ein sehr schönes Schlafzimmer mit einem schönen Holzbett und vielen trockenen Zweigen, die sie ordentlich arrangiert hatte. Über dem Bett hatte sie eine kaffeefarbene Decke geworfen, die perfekt mit der ästhetischen Kombination ihres Hauses harmonierte. Sie machte eine Komposition aus Bett und Heuhaufen und im Einklang mit all ihrer Wohnungseinrichtung. Ihre Möbel waren auch modern. Auf den ersten Blick sah es so aus, als hätte sie mit einem Architekten aus dem Wald jenseits ihres Waldes zusammengearbeitet. Denn es war sehr schön.

“Guten Morgen”, rief Tanush von unter dem Schnee aus, indem er seinen Kopf hob und zum Fenster des Hauses der Kette “Ëmbëla” sah. Er schüttelte ein paar Mal mit dem Schwanz, als würde er den Schnee von der offenen Straße wischen, von wo aus dieser selbst …

“Komm schon, ist da jemand drinnen?”, rief er wieder, diesmal sehr besorgt. Denn Schnee und Kälte gaben ihm die Möglichkeit, sie erneut zu täuschen, und dieses Mal …

Drinnen war nichts zu hören. Nur Stille und Schneeflocken, die wieder vom Himmel auf den Boden fielen. Der Nebel war sehr niedrig gefallen. Und obwohl der Himmel des Waldes in fast halbierten Dimensionen war. Tanushi wusste, dass sie drin war und wollte nicht antworten. Und deshalb stieg er mit Geschwindigkeit auf die alte Mauer und betrat die steinernen Schichten des verlassenen Hauses. Er stand vor der geschlossenen Tür der Kette “Ëmbëla”. Ecila hatte ihn sehr gut gesehen und gehört. Aber sie wollte ihm nicht antworten. Sie wusste, welcher Abenteurer er war, der Dieb Tanush. Sie wollte ihn draußen lassen … ihn und all die schlechten Dinge, die sich in seinem Körper angesammelt hatten. Die waren so viel. Und eine Nacht reichte nicht aus, um seine Täuschungen genau zu beschreiben.

“Haha”, lachte sie leise für sich. “Als ob ich mich in diesen anderen verlieben würde. Der ist wirklich sehr schön und muskulös. Aber auch sehr rednerisch. Gerade für Wahlkämpfe. Also diejenigen, die die anderen Ketten nicht kennen, werden ihn lieben. Direkt werden sie ihn lieben. Aber auch wählen. Sei vorsichtig”, sagte sie sich wieder und machte ein Kreuz. “Dieser andere, dieser Dieb und Morallose. Wenn er an die Macht kommt, wird er uns massakrieren. Die schutzlose Bevölkerung hat Angst. Es wird wirklich passieren, denn diejenigen, die ihn nicht kennen, werden für ihn stimmen. Besonders die anderen Ketten dieses Waldes. Denn in den meisten von ihnen sind die Menschen unwissend und früher kommunistische Familien. Oder sie geben ihre Stimme der Linken, weil der Kommunismus in diesem kleinen Wald für lange Zeit geherrscht hat. Deshalb ist der Wald sehr arm. Und die wahrscheinlich schlechtesten Ketten. Alle Schauspieler leben hier. Das sind die Ketten, die im sozialistischen System aufgewachsen und geformt wurden. Der Sozialismus lehrte uns alle gegeneinander. Das ist auch das Motto dieser roten Ketten… Ja… Ich bin ins Nachdenken geraten, was ich tun soll. Soll ich ihn treffen oder nicht? Das ist die Frage. Soll ich Tabushin treffen? Nachdem er seinen Schwanz einmal geschüttelt hatte, sagte er: “Ich werde die Tür nicht öffnen”, sagte sie. “Lass ihn drinnen bleiben und im Schnee frieren. Lass ihn so schnell wie möglich gehen. Denn dieser andere ist wie ein Luchs. Er fängt dich und lässt dich nicht mehr los. Puh, puh, bring mich nicht dazu, dass auch ich Teil seiner Spiele und seiner Liebe werde. Er kommt nicht in das Haus, aber ich habe mich tatsächlich verliebt. Haha, schöne Frau! Du sagst nein und nein! Ich mag dich nicht. Und ich bin nicht im Haus. Aber das Risiko dieses Aktes ist, dass du meine Liebe geworden bist…”

So sind alle Frauen gemacht, sagte er lauter, da er vor Kälte und Wut zitterte, um die Antwort auf seinen Liebesanruf von der schönen und dummen Kette zu verweigern. Es ist noch nie passiert, dass keine Frau auf seine Liebe geantwortet hat. Vielleicht ist das das erste Mal. Nein, oh, nein, sagte er. Oh, das wird mein Opfer sein. Denk daran, Tabushin! “Heute habe ich es getan”, sagte sie. “Denn du lässt mich im Kalten und im Warten. Aber ich werde dich sehr schnell auf die gleiche Weise verlassen. Ich werde dich noch schlimmer machen. Denk daran, Tanushi, du hast nie verloren und hast immer deine eigene Rache genommen.”

“Das ist richtig”, sagte er lauter. “Der Schnee hat es gut gemacht, und ich habe dich immer beschämt.”

Er würde einen Hund mit dieser schönen und dummen Kette machen. Das wird die Mutter der tausend Kinder sein. Ich habe es vor zehn Sekunden entschieden. Als ich sah, dass er nicht sprach. Und dass er drin war und nicht mit mir sprechen würde. Aus diesen Gründen bin ich verliebt geworden. Haha, schöne Frau! Die sagt nein, nein! Ich mag dich nicht. Und ich bin nicht im Haus. Aber das Risiko dieses Aktes ist, dass du meine Liebe geworden bist…

Er drehte sich mehrmals um Ketrinas Tür. Süß. Und er stellte sicher, dass niemand drinnen war. Und er bereitete sich darauf vor, zu klopfen. Er sah, dass ihre Tür kaffeefarben war. Schön, handgearbeitet. Es schien, als hätte es ein anderer Handwerker gemacht. Die Tür hatte Bögen. Schön geschnitzt und mit schwarzen Filzstreifen kombiniert.

“Bravo, Ketrusha”, sagte dieser Tanush. “Du hast Geschmack, mein Mädchen”, sagte er ironisch. Er machte noch eine schnelle Runde und legte seinen Kopf an die Tür, um Geräusche von jemandem zu hören, der drinnen war. Aber nachdem er sich vergewissert hatte, dass nur Ketrina alleine war, schlug er die Tür.

Tack-Tack. Er schlug oft. Aber sie kam nicht heraus. Aber als er gehen wollte, entschied Gott, ihm zu helfen. Obwohl es keinen Grund gab, dass er ihm half. Bevor er jedoch Tanush war, ohne jeden moralischen Kompass. Und er musste auf den rechten Weg zurückkehren. Und zweitens, er könnte sterben. Weil es wirklich sehr kalt war. Gott hätte es an seine Stelle setzen können. Aber er tat es nicht. Weil er wirklich aufhören wollte, draußen zu bleiben…Tanushi flehte Gott wieder um Hilfe an. Während er schnell um den äußeren Korridor von Ketrinas Tür lief. Sein Durchhaltevermögen endete schließlich. Aber Gott half ihm. Denn im Moment, als er gehen wollte, öffnete sich die Tür halb. Und sie kam heraus. “Ja, wer bist du?”, fragte sie. “Ich habe dich nicht gehört, weil ich geschlafen habe, Herr.” “Wer bist du?” Fragte sie ihn und nahm eine offizielle Haltung vor ihm ein. Sie präsentierte eine Haltung wie ein Top-Model…Sie hatte eine große Ledermantel an und nur ihr Kopf war sichtbar. Sie war groß. Die Natur hatte viel Detailarbeit in ihren Körper gesteckt.

Ketrina war sehr schön, elegant, mit grünen Augen. Dunkle Haare und schöne Zähne. Noch klassischer eingearbeitet. Sie war sehr schön, Tanushi war sprachlos und seine vorderen Zähne fielen komplett heraus. “Frau”, antwortete er. Dann wurde er erstaunt und sagte, “Wow, du bist so schön”, sagte er erstaunt und seine Augen blieben offen.

“Du bist wo aufgewachsen? Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Wo hast du studiert und aufgewachsen? Wer sind deine Eltern?” fragte Tanushi. Er setzte sich auf die Couch und betrachtete die Eleganz der Gastgeberin. “Du warst schon immer so schön, Mädchen”, sagte Tanushi?? “Ich bin nicht schön”, antwortete sie. Sie wurde ziemlich rot und senkte ihre Augen vor Scham. Beide Gesprächspartner verstummten. “Ich bin nicht schön”, sagte sie. “Ich bin ein Wesen, Herr, und das ist alles.” Sie sprach entschieden und beschleunigte ihre Schritte, um ihren neuen Gast zu bedienen. Als sie etwas im Kühlschrank sah, schloss sie ihn und ging auf ihn zu. Nachdem sie angehalten hatte, nahm sie eine ernsthafte Haltung an und fragte: “Was möchten Sie trinken, Sir?” Sie schüttelte leicht den Kopf nach links, um Ketrina zu zeigen, dass sie gehen sollte. Ketrina blieb still und wartete auf Tanushs Antwort. Nach einer kurzen Pause, die durch Tanushs Verwirrung verursacht wurde, antwortete er: “Ich habe lange keinen Kaffee mehr getrunken. Ich habe seit einem Monat keinen Schnaps mehr getrunken.” “Ich trinke keinen Schnaps”, antwortete sie. “Nein, nein, oh doch, aber wenn es Feste gibt und fröhliche Anlässe. Wer weiß das schon?” sagte Tanushi schließlich. “Ja, ja, du hast recht”, sagte Tanushi schließlich. “Ich werde etwas essen”, sagte sie und eilte in Richtung Küche, um ihren neuen Gast zu bedienen. Nachdem sie etwas im Kühlschrank gesehen hatte, schloss sie ihn und ging auf ihn zu. Nachdem sie angehalten hatte, nahm sie eine ernsthafte Haltung an und fragte: “Was möchten Sie trinken, Sir?” Und sie neigte leicht den Kopf nach links, um zu zeigen, dass sie Ketrina wegschicken sollte. Ketrina blieb still und wartete auf Tanushs Antwort. Nach einer kurzen Pause, die durch Tanushs Verwirrung verursacht wurde, antwortete er: “Ich habe lange keinen Kaffee mehr getrunken. Ich habe seit einem Monat keinen Schnaps mehr getrunken.” “Ich trinke keinen Schnaps”, antwortete sie. “Nein, nein, oh doch, aber wenn es Feste gibt und fröhliche Anlässe. Wer weiß das schon?” sagte Tanushi schließlich. “Ja, ja, du hast recht”, sagte Tanushi schließlich. “Ich werde etwas essen”, sagte sie und eilte in Richtung Küche, um ihren neuen Gast zu bedienen. Tanushi begleitete Ketrina an den Tisch. “Trink noch etwas mehr Kaffee”, sagte er. “Ich habe dich im Traum gesehen, mein Mädchen”, und lächelte. “Haha, Edyta kam hier vorbei.” Und sagte, “Weißt du, ich frage mich, ob ich in meinem Viertel bin oder nicht? Und das größte Wunder ist, dass du der schönste Stern bist.” Dann fuhr er fort zu sprechen: “Ich könnte sagen, dass ich dich bis heute nicht in diesem Wald gesehen habe”, fügte er hinzu. “Du bist nicht so schön, Herr”, antwortete sie. “Aber Sie machen mich verlegen”, fügte sie hinzu und errötete. “Nein – nein, Sie sind wirklich sehr schön. Und soweit ich sehen kann, werden Sie die Mutter meiner Kinder sein.” Wie sagte sie? “Sie schlagen mir direkt eine Ehe vor, ohne zu wissen, wer ich bin und wie ich bin? Ich bin überrascht, gnädige Frau”, sagte dieser. “Ihre Schönheit ist bezaubernd.” Und öffnete die Augen, um sie anzusehen. “Ich bin ein Maler”, sagte dieser beruflich. “Und du siehst aus wie ein Gemälde, mein Mädchen”, fügte er hinzu. “Wirklich?” Sag die Wahrheit. “Er öffnete überrascht die Augen,” sagte Ketrina. “Sie war überrascht über Tanushis Komplimente. Sie war die Partei der rechten Opposition und mochte es nicht, dass die Roten auf diese Weise unseren verwahrlosten Wald regierten.”

Edi brach das Schweigen. “Edi”, sagte er und trank noch etwas mehr Kaffee. “Diese rote Partei wird uns nicht mehr aus der Macht vertreiben.” “Du hast recht, aber es erstaunt mich, wie du ihre Partei kaufen wirst”, sagte sie. “Diese sind viel mehr Diebe als du.” Haha, lachte Tanushi. “Ich als Waise, wie ich bin, werde lügen. Ich werde sagen, ich bin ein Ex-Kommunist. Meine Familie ist rot, werde ich sagen. Und ich werde lügen. Das bedeutet, ich werde einen anderen Familiennamen geben. Zweitens werde ich mit ihnen handeln. Aber woher bekommst du das Geld? “Ketrina sah mit Staunen zu.” Leicht, sagte er. “Ich werde zwei Banken brechen. Einer hier und einer im anderen Wald.” Und mit diesem Geld werde ich das Glück kaufen. Das heißt, die rote Partei unseres Waldes. “Sieh nicht so aus”, sagte sie. “Sie klug.” So einfach werden dich diese Bosse verkaufen. Die Großen werden dich verkaufen. “Ich sage voraus, sobald ich dich heirate, werde ich die Macht mit Geld ergreifen. Und indem ich Banken breche, Geschäfte überfalle, werden wir mit diesem Geld an die Macht kommen. Zusammen. Mann und Frau, das ist meine Arbeit. “Sagte Ketrina. “Meine Arbeit ist erledigt”, sagte Ketrina und stand etwas auf, um Tanushi gegenüberzutreten. “Tanushi, der schöne, wie du bist”, sagte sie. “Dass du wie ein kleiner Mafioso aussiehst, wiederholte sie. “Aber du musst dich in mich verlieben. Und ich verliebe mich in dich. Das heißt, ich will einen Dieb und einen Schurken. Oder nicht? ”

“Ja, das ist wahr”, sagte er direkt, ohne sie weiterreden zu lassen. Aber nach diesen Handlungen, nachdem ich dich geheiratet habe, werde ich mich ändern. Ich werde das Volk glücklich machen, wie wir es besprochen haben. Und am Ende glücklich sein. Das heißt, du und ich und unsere Kinder werden im Zentrum der Welt stehen. Ich habe nie verloren “, sagte er. “Also, wie du gesehen hast, habe ich darauf bestanden und bin zu dir gekommen, obwohl du mich nicht hineingelassen hast. Obwohl du mich jederzeit beleidigt hast. Ich liebe dich, Ketrushe. Süße. Und ich schaue ihr direkt in die Augen. “Also Liebe auf den ersten Blick”, lächelte sie. “Ja”, sagte er. “Glaub es nicht.” So ist es passiert. “Und ich, der Kriminelle, habe das Recht, zu lieben. Oder nicht, Ketrushe? Und ich werde das Glück meiner Familie und unseres gemeinsamen Hauses suchen. Oder nicht? ” “Sie führen eine gute Wahlkampagne durch. Bist du bereit, mich zu überzeugen?” Und ich sage, du als der Dieb, der du bist, und der Kriminelle, bist perfekt, um die rote Partei dieses armen kleinen Waldes zu leiten. Du bist genau an der richtigen Stelle, sage ich. “Fügte sie hinzu. “Aber ich liebe dich nicht. Und du musst mich dazu bringen, dich zu lieben. Einverstanden, mein lieber Dieb?” Fügte sie hinzu. “Ich werde es tun, ich werde es tun”, sagte er mit größtmöglicher Sicherheit. “Behalte das im Kopf, Schönheit.” Fügte er hinzu, nachdem er noch etwas mehr Kaffee getrunken hatte. “Du wirst mein sein. Und wir werden ein oder zwei Dutzend Kinder haben.” Haha, lachte sie. “Nein, wir werden dreißig haben.” “Was bin ich, eine Fabrik”, lachte sie. “Nein, du bist keine Fabrik”, sagte er. Und strich sich leicht über das Haar und die ersten Haare, die von den Hormonen der neuen Liebe für Ketrina glänzten. “Nein”, sagte sie. “Berühre mich nicht. Ich bin ein junges Mädchen und eine Jungfrau. Und ich habe noch nie geliebt.” Sie machte zwei Schritte zurück. Sie ging weg. Aber Tanushi kam näher. Und küsste sie.

Sie standen an der Lippe von Ketrina, die Süße. Sie zögerte einen Moment, dann erwiderte sie die Geste. Tanushi küsste sie auf die Lippen. Sie waren seit dem ersten Blick verliebt. Tanushi war von der Schönheit dieses so schönen, eleganten Kätzchens überrascht, mit ihren grünen Augen. Ihr glückliches Lächeln spiegelte sich tief im Sonnenlicht wider, das seit etwa zwei Stunden verstärkt worden war und hoch am Horizont stand.

Tanushi legte seinen Arm um ihre Brust und küsste sie überall. Ketrina war überrascht von diesem lebhaften Beginn der beiden Katzen. Sobald sie sich sahen, verliebten sie sich. “Nun, das ist genug”, sagte die Süße, “Lass uns setzen und reden.” “In Ordnung”, sagte Tanushi, während er die Lippen abwischte, die Flammen der Liebe und der Aufregung ausstrahlten. Das war eine normale Szene in der Schwelle der Liebe mit der weiblichen Lust.

“Du bist meine Liebe”, sagte er laut. “Senke deine Stimme”, sagte Ketrina und hielt ihm die Hand vor den Mund. “Senke deine Stimme, denn meine Eltern könnten kommen.” Dann habe ich keinen Platz zum Schlafen. Wir müssen nur mit dir kommen und sofort heiraten. ” “Wow, wie gut es mir tut”, sagte er und stand auf. “Wir werden uns sofort heiraten. Niemand wird uns stören. Es reicht, dass du mich liebst und ich dich liebe. Lass uns zu mir nach Hause gehen. ”

“Wie gut es mir tut, in deinem Kopf zu sein”, sagte er und legte ihr den Finger in den Mund. “Senke deine Stimme, damit meine Eltern nicht kommen”, sagte sie. “Nachher habe ich keinen Platz mehr, nur um zu dir zu kommen.” Und dann kann ich nirgendwohin gehen, außer mit dir zu kommen und sofort zu heiraten. ” “Uh, wie schön es ist, in meinem Kopf zu sein”, sagte er und stand auf.

“Wir werden uns sofort heiraten”, sagte er und stand auf. “Ich kann nicht, du hast einen schlechten Ruf, und mein Ruf wird deine Eltern negativ beeinflussen. Sie werden uns nicht heiraten lassen. Wie du auch gesagt hast, bin ich ein Dieb, ein Vagabund und viele andere schlimme Dinge. ” “Pupupu”, schnaubte er. “Sie werden ihre intellektuelle Tochter niemals einem Dieb wie dir geben.

“Dann senke deinen Kopf und sprich nicht mehr”, sagte sie. “Gut”, sagte sie. “Machen Sie sich keine Sorgen. Alles hat ein Ende, und wir werden versuchen, mit meinen Eltern ein glückliches Ende zu erreichen. ” “Hahaha”, lachte Tanushi. “Ein glückliches Ende? Ich glaube nicht, dass das passiert. Als ich heute Morgen aufstand, hatte ich kein Essen. Ich hatte nichts. Ich beschloss, nicht aufzugeben, wieder auf die Bühne zu gehen und etwas zu essen.

Um meine Depots zu füllen. Trotz allem musste ich stehlen, weil ich keinen Platz zum Schlafen hatte. Siehst du, ich musste überleben. Ich musste alles Essen von der alten Wiese stehlen – uuu, sagte er, öffnete die Augen. Du hast gestohlen. “Die größte Mafia des Waldes. Das, was uns jeden Tag erschießt, um uns zu essen und uns einzusperren. Es ist ein Seelenfresser.

Es ist ein Tier, von dem gesagt wird, dass es ein Wolf ist. Aber es ist größer als jedes andere Tier. Ich denke, es ist vom Himmel gefallen. Niemand konnte es besiegen oder einsperren. “Tanushi öffnete die Augen weit und sagte keinen Ton, während er seinen Blick vom Boden abwendete.

Er entfernte seine Hand von ihrem Körper und sagte: “Ich gebe niemandem auf und habe vor niemandem Angst. Natürlich werde ich mich mit ihr streiten, wenn sie kommt. Die Bestie, von der du sprichst … “Ketrina war überrascht. Sie machte zwei Schritte nach vorne und ging in Richtung des Spiegels im Empfangsraum.

“Siehst du, du bist verrückt”, sagte sie. “Geh und iss sie für zwei Minuten. Dein Glück, du machst ein Stück für ihren Fußboden. Haha”, sagte er. “Warum sagst du nicht, dass ihr dasselbe passieren könnte, weil sie zehnmal größer ist als du. Sie ist stärker. Woher weiß ich… dass sie… die gleiche Sache nicht getan hat?”

“Du hast die Angst sehr schlecht hineingelassen”, sagte mein Geist und entließ sie auf die Seite. “Natürlich”, sagte der Herr, “das Leben ist kein Witz. Wir sind vorübergehend auf dieser Welt. Wir sind nur eine Laune der Natur. Und eine zarte Form mit Fleisch und Knochen.

Sie verstehen, dass dies ein ganzes Leben ist, das in einem Moment erlischt und so tut, als wären Sie nie in dieser relativen Welt gewesen, sagte sie. “Wow, was für eine Rede”, sagte er und küsste sie erneut auf die Lippen. “Genug”, sagte sie. “Lass uns jetzt gehen und Liebe machen.” “Wir müssen”, sagte der Herr. “Nach fünf Minuten auf den Knien.”

“In Ordnung, in Ordnung”, sagte sie und zog einen leichten Knicks vor. “Wie bei offiziellen Treffen”, sagte er. “Sie werden meine Frau sein. Wir werden uns im Rathaus trauen lassen. Wir werden Kinder haben. Aber zuerst werden wir die Erlaubnis meiner Eltern bekommen. Mach dir deswegen keine Sorgen”, sagte Tanushi. “Ich werde einen Weg finden, um sie für uns zu gewinnen. Aber dann werden wir uns im Rathaus trauen lassen. Die anderen lassen sie mir überlassen”, lachte Tanushi. “Schau, was heute an diesem kalten und schneereichen Tag passiert ist”, sagte sie. “Es ist wie Magie passiert.

Ereignisse entwickelten sich. Ich würde niemals Ihre Frau sein wollen “, sagte sie. “Pupuu, ich glaube, Gott war in diesem Treffen, weil die Dinge sehr schnell passiert sind wie in Filmen”, sagte sie. “Ich bin derjenige, der große Dinge tut”, sagte er. “In Ordnung, Frau”, sagte er. “Sprich weiter”, sagte er. “Ich habe gesagt, dass ich ab jetzt nur noch für dich leben werde”, sagte sie. “Aber natürlich”, sagte der Herr. “Es ist nicht zu erwarten, dass meine Ängste aufhören.

Aber langsam, mit deiner Hilfe und dem Psychologen des Waldes, werde ich es schaffen, ein guter Ehemann und ein ernsthafter Staatsmann zu sein. Weil ich gesagt habe, dass ich nach unserer Hochzeit die Kandidatur für den Premierminister des Waldes stellen werde. Das habe ich beschlossen und ich werde keine Diskussionen zulassen. ” “In Ordnung”, sagte Ketrina. “Diese Passage werden wir nicht überspringen. Bleib ruhig, du Idiot”, sagte sie und lachte lauter. “Du wirst Premierminister werden. Ein Dieb und der schlimmste Mann des Waldes.

“Du hast mich beeindruckt”, antwortete sie. “Du musst auch ein Zauberer sein”, sagte sie und drehte den Kopf zur Seite – “weil es keine Chance gibt, dass ich mich in jemanden wie dich verliebe.” “Ah”, sagte er. “Ich habe bemerkt, dass du auch meine positiven Seiten bemerkt hast.” “Haha”, lachte sie. “Du bist auch mein Poser, mein schöner und blauäugiger.

“Ja, du hast mich wirklich überrascht”, sagte Tanushi. “Du hast also bemerkt, dass ich in diesem Wald der einzige bin, der blaue Augen hat.” “Haha”, lachte er. “Ich muss ein Bastard sein, weil ich nicht weiß, wer meine Eltern sind. Aber häng dich nicht auf. Das Leben geht weiter, mit Eltern oder ohne Eltern. ” “Ja”, sagte sie. “Meine Eltern sind alles für mich. Sie haben mich erzogen, mich großgezogen und jetzt will ich ihre Liebe mit Liebe zurückgeben.

“In Ordnung”, sagte er und machte eine leichte Verbeugung, als ob er an offiziellen Treffen teilnehmen würde. “Ich glaube, du bist in mich verliebt”, sagte er und begann zu tanzen. “Du bist hart”, sagte sie. “Entweder erinnerst du mich an alles, was ich vergessen habe, oder du stirbst”, sagte sie. “Oh, du Idiot”, lachte sie. “Oder du stirbst”, wiederholte sie. Nachdem sie den Witz gemacht hatte, schlug sie ihn liebevoll ins Gesicht.

Ohne Sorge, selbst von der Kälte. Ich werde dich in meinen Armen halten, werde dich nicht im Schnee gehen lassen. Ich werde dich gut in meinen grauen Mantel einwickeln. Und ich werde dich die ganze Strecke tragen.

In Ordnung, meine Schöne, sagte er zu ihr. Sie glaubte kaum, dass so etwas geschah, und war erstaunt, als sie ihn ansah. Was ist, wenn meine Eltern kommen und uns hier sehen? Was werden wir ihnen sagen? – Sie werden nicht so schnell kommen, sagte dieser Stern. Wir werden ein paar Stunden in meinem Haus bleiben. Und ich werde dich begleiten. Weil es heute sehr kalt ist und verrückter Schnee fällt. Also werde ich dich nicht alleine lassen. – versicherte Tanushi ihr.

Er schloss sie in seine Arme und hob sie auf. Ihre Füße würden nicht im Schnee und der Kälte treten. Mein Ehrenwort. Er reichte ihr seine Hand und sie schlossen sich in einem Handschlag zusammen. Ein Symbol der Ehre. Ein Schwur, haha, lachte sie. Die anderen Katzen werden uns anschauen. Oh, diese Gute von dir. Heute werde ich dich direkt heiraten. Es ist kein Problem für dich, nicht wahr? Morgen werden wir zusammen in den Nachrichten sein und uns vor den Fernsehkameras küssen.

Denn egal was ich tue, die Reporter des Waldes werden mich sofort finden. Mein Stern, morgen Abend wirst du in allen Waldfernsehern sein, wie die Frau von Tanushi, das heißt, der berühmtesten Katze dieses Landes.

Oh, wie denkst du? Lass uns das als Erledigt betrachten und uns nicht zu sehr verspäten. Deine Eltern könnten uns hier erwischen, und dann kannst du nicht mehr kommen. Und noch schlimmer ist, dass ich dich nicht hier lassen kann. Haha, sie lachten beide.

Das Katzenpaar umarmte sich erneut und blieb so etwa fünf Minuten stehen. Es scheint, als ob eine große Liebe geboren wird. Und ein schreckliches Abenteuer für Ketrina, die Süße. Sie kann Tanushs Liebe kaum widerstehen. Gelübde und Schwüre, die niemals gebrochen werden. Verschwinden Sie zusammen mit der Zeit, über die gesprochen wurde.

Jetzt ist ein neuer Tag und ein neuer Morgen. Die Zeit fließt mit den Worten zusammen. Niemand interessiert sich für die Vergangenheit. Gestern ist vergangen, und es wird nie wiederkehren. Sie gehen zusammen mit den Worten des Tages. Sie verschwinden zusammen mit den Ereignissen dieses Tages. Und mit all den Umständen und Tieren, die zu dieser Zeit im Wald gelebt haben.

Nun, was machen wir, sagte dieser? Ich werde mich mit dir verheiraten. Ich möchte Nachkommen haben. Und nachdem ich diese beiden Dinge geregelt habe, werde ich mich mit diesem Verbrecher duellieren.

Verbrecher nennen sie dich, die Leute, sagte Ketrina. Nein, ich habe wirklich gestohlen und Geld genommen usw. Reichtum kommt und geht. Das Leben wiederholt sich nicht, Madame, sagte dieser. Ich habe niemanden in diesem Wald getötet. Ich bin ein Dieb, ja, aber kein Serienmörder wie dieser gierige, miauende Wolf. Haha, lachte er.

Sie hat eine schöne Taktik. Aber wie das Sprichwort sagt, hat sie noch keinen Feind gefunden, der ihrer Kraft entspricht. Sie ist daran gewöhnt, diese Vagabunden ohne Familie und Macht zu töten. Jetzt wirst du gegen mich antreten. Und der Tod wird sie alle erwischen. Denn eine Frau, einst auch die Römerin, war unbesiegbar und machtvoll.

Wie könntest du sie besiegen? Aber der Tag wird kommen, und sie wird sterben. Sie wird wie ein Eisenstück auf dem Bürgersteig fallen. All diese Kraft, all diese Titel, die auf Mord und Raub basieren, werden für zwei Monate verschwinden.

Ein solches Leben ist das. Niemand wird für immer auf dem Thron sitzen. Nur Gott, ja, er regiert alles. Während die Toten gehen, werden wir wie Käfer sein, einer nach dem anderen. Wir sind vergänglich. Wie soll ich das erklären? Diese Schneedecke hat die Erde erobert. Es hat die Erde bedeckt und ist sehr stark. Wie kann man dagegen kämpfen? Aber nach ein paar Tagen wird der Südwind wehen und die Sonne wird diese starke Schneedecke schmelzen. Oh, sie wird verschwinden, als wäre sie nie auf der Erde gewesen. Kriminelle nennen dich auch die Leute, sagte Ketrina. Ja, ich habe tatsächlich gestohlen und Geld genommen usw. Reichtum kommt und geht. Das Leben wiederholt sich nicht, Madame, sagte dieser. Ich habe niemanden in diesem Wald getötet. Ich bin ein Dieb, ja, aber kein Serienmörder wie diese miauende, gierige Bestie. Haha, lachte er. Sie hat eine schöne Taktik. Aber wie das Sprichwort sagt, hat sie noch keinen Feind gefunden, der ihrer Kraft entspricht. Sie ist daran gewöhnt, diese heimatlosen Vagabunden ohne Familie und Macht zu töten. Jetzt wirst du dich mit mir messen. Und ihr Tod wird kommen. Denn eine Frau, einst auch das Römische Reich, war unbesiegbar und mächtig.

Ich versichere dir, dass ich und mein Katzenvolk gewinnen werden. Ketrina hatte ihre Augen geöffnet und hörte neugierig zu, wie Tanushi Worte voller Wissenschaft und Fantasie sprach, der auch ein Philosoph und Wissenschaftler ist. Haha, sie lachte. Du bist wirklich erstaunlich, schöner Fremder, sagte sie. Wo hast du all diese Wörter gelernt und so genaue Schlussfolgerungen gezogen? Ich bin in der Mittelschule, sagte Tanushi. Aber ich bin auf den Straßen aufgewachsen. Ich habe hunderte von Hindernissen überwunden, hunderte von Tagen und Nächten ohne Essen usw. Ich bin in der Wildnis aufgewachsen und wurde verachtet. Aber jetzt ist es an der Zeit, mich an all diejenigen zu rächen, die mir Unrecht getan haben. Wie ich sagte, die Welt dreht sich. Karma wird all meine Feinde treffen. Normalerweise werde ich nicht vergeben. Ich werde sie streng bestrafen. Und ich werde nicht vergeben. Aber wie werde ich das erreichen? Ich werde es erreichen. Nach dem Duell mit der miauenden Bestie werde ich die rote Partei dieser. Und ich werde sie alle auf Linie bringen Natürlich bin ich nicht rot Aber ich werde das Spiel spielen Sobald ich die Macht übernehme Dann werde ich sie alle ausschließen und nacheinander bestrafen Denn so wird unser Volk von ihnen angezogen werden Das Volk wird Propaganda und leere Reden wollen Sie werden nichts von uns Roten verlangen Was bedeutet, dass sie uns wollen Und ich werde nie gegen uns sein Oder – nein?

Sie drückte also die schöne Frau Und er wird sie drücken Wie in Filmen … Aber zuerst werden wir uns heiraten Kinder haben In meinem Gespräch Hörst du die Stimme der kleinen Tanushis Dann wird die Revolution Rot und Blau beginnen Wir werden versuchen, so viel Unterstützung hinter uns zu bekommen Wie viele Stimmen Je mehr ich bekomme, desto stärker werde ich sein Und wenn ich an die Macht komme, werde ich noch bessere Dinge tun Arbeitsplätze schaffen Kostenlose medizinische Versorgung usw. Alle werden glücklich sein mit mir, dem ehemaligen guten Dieb Der geheiratet hat und sehr höflich wurde Und ein anderer geliebt von all seinen Patrioten Sie werden die Veränderung sehen, die ich bringen werde Außer den Stimmen zu bekommen Um den Dieb zu besiegen Und heiraten Sobald ich ein Kind habe, bedeutet das also Diese werde ich in einen noch größeren Kampf führen Ich werde nicht lange damit zögern Mein Stern Hajde, lass uns jetzt gehen zu meinem Haus Und wir bleiben ohne Angst Zieh dich schnell an, mein Stern, und lass uns gehen Zieh Schuhe und Stiefel an Oh, sie hat es gemacht Mit einem langen ooo Du füllst den Verstand jedes Einzelnen Nein, nicht mir Andere machen es Wie du sagst Jjj sagte das Die Zeit ist vorbei Warte auf mich, und lass uns gehen Tanushi wartete fünf Minuten Und vor ihm kam die zukünftige Braut Sie war wirklich die schönste Schwarzhaarige der Welt Mein Wald würde ich sagen Sie stieg auf Tanushis Rücken Der nach dem Sturz vom Dach Erschöpfung auf sich fühlte Und schnell auf dem mit Schnee bedeckten Weg fortsetzte Die anderen Schwarzhaarigen waren nicht auf der Straße zu sehen Natürlich war es sehr kalt, und sie blieben drinnen Denn alle hatten Essen und Wasser für lange Zeit gesammelt Nur Tanushi hatte nichts im Depot Bis sie herauskam und das Essen des Dienstmädchens miaute Tatsächlich wusste er nicht, dass er es ihr stahl Aber vom Blick der anderen Schwarzen Das ist eine Handlung eines Starken Der hat Hunger Und der Hunger fragt nicht uns alle dazu zu zwingen Dinge zu tun, die wir unter normalen Bedingungen nicht tun würden Uuuh, wie kalt sagte die Schwarzhaarige Schließlich sprach sie Der Körper wird gleich einfrieren, sagte er Während er schnell auf dem offenen Weg weiterging Lass uns schnell gehen, damit wir keine Zeit verlieren, sagte Tanushi Weil es bald einfrieren wird Oh, ich sehe den Schnee, den er tritt, sagte sie Er wird stärker Daher rennen wir Er bekam Kraft Und hob die Schwarzhaarige wieder auf seinen Rücken und rannte schneller Vor der Kälte Edyta aus Angst Das Dienstmädchen biss sich die Zähne zusammen Und aß die schwarzen Haare durch Sie zerhackte sie und ließ sie auf der Straße zurück Oh mein Gott, sagte dieser Heute werde ich nicht erscheinen Weil sie mich schlachten wird Mit diesem Und ich kann nicht kämpfen Und unter diesen Bedingungen Werden sie uns beide essen Haha, unglückliches Ende, tragisch Die Zeitungen werden über den schwarzen Dieb schreiben Niemand wird es verhindern können Nur das Dienstmädchen miaute, sie brach sich den Hals Er nickte zustimmend mit dem Kopf Und versuchte Es hat immer noch den Kopf dort Später zitterte er vor seinen Worten Und beschleunigte seinen Schritt Um so schnell wie möglich zu seinem Haus zu gelangen Und dort die Sicherheit der Umgebung herzustellen Tanushi hatte immer Glück Und verließ auch dieses Mal nicht Dieses Mal sah er sich nach wenigen Minuten in seinem Haus an Er stieg auf den großen Flügel Sein Eingang war von einer Höhle bedeckt Und genau dort öffnete er die Eingangsklappen Nachdem er zwei Türen und zwei verschiedene Eingänge hatte Um im Notfall zu fliehen Er brachte das schwarze Haar am Eingang der Höhle Und ließ es auf dem Boden liegen Und nach einem kleinen Sprung öffnete er die geheime Tür zu seinem Haus Er trat vor sie hin Endelich, meine liebe Braut Das ist mein schönes Haus Oder nicht Wirst du es schätzen? Das schwarze Haar öffnete die Augen Die Eingänge waren schön Das Haus hatte eine trapezförmige Form Die Farbe Grau dominierte Und es hatte gut verarbeitete Holz- und Kalksteinarbeiten Die Bettlaken waren gespannt Aber nicht gebügelt Das Haus war ein lebendiges Durcheinander Der Speicher war voll mit Lebensmitteln Materialien und Nüssen Und andere Dinge Die vom Essen des Dienstmädchens gestohlen wurden Es gab genug Essen für drei Monate für zwei Personen Und noch mehr Personen Deshalb musste sie auch ihren Eltern Essen schicken Sie könnte endlos Nüsse und andere gestohlene Dinge schicken Dann gut, dass du gekommen bist, Liebes Das ist mein Haus Und das ist dein Schlafzimmer Und ich zeige dir alle Möbel und Annehmlichkeiten Es gab viele schöne Annehmlichkeiten Aber natürlich waren sie gestohlen Weil er nie so viel Geld hatte Um all diese Dinge zu kaufen Das schwarze Haar öffnete die Augen Denn überall sah sie Verbrechen Überall hatte sie die Hand ihres geliebten Dieben Bei allen Diebstählen, die bisher in der Stadt begangen wurden Er nahm teil Pupu sagte sie Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, mich an dich zu binden Aber was soll ich tun, das Herz fragt nicht Es ist so schön und ein Topmodel Dass keine andere Frau einer solchen Schönheit widerstehen würde Deshalb habe ich gut daran getan, mein Herz zu fragen Und dem Instinkt der ewigen Liebe zu folgen Die Liebe triumphiert immer überall und immer Selbst meine Eltern werden verstehen dass mit Liebe und Herz man nicht spielt Dann liebe Frau Das ist mein Haus für den Moment Aber ich versichere dir, dass ich später viele Häuser und viel Geld haben werde Und viele staatliche Residenzen Ich versichere Ihnen, dass ich ein guter und treuer Ehemann sein werde Denn ich liebe dich wirklich Und ich habe mich in dich verliebt Und wie sie waren, lagen sie auf seinem Bett und machten stundenlang Liebe zusammen Jetzt bist du meine Frau, sagte Tanushi Und küsste sie auf die Lippen Wie informieren wir meine Eltern? begann sie sich zu sorgen Süß Nach dem Liebesspiel mit Tanushi – Werden wir zu Ihrem Haus gehen Stern, sagte er Ich werde mich heute Abend vorstellen bei Ihren Eltern Besonders bei Ihrer Mutter Dora Deine Mutter und meine in der Zukunft – Hahaha lachte sie Mutter Dora wird erstaunt sein, dass wir uns in zwei verliebt haben Papa wird protestieren Aber am Ende wird er überzeugt sein Denn ich bin sein einziges Mädchen Und er wird mich nicht mehr angreifen Er wird mir nur sagen Du kennst mich Tochter Du wirst mich immer bei dir haben Wenn er dich nicht gut behandelt Komm her Die Tür ist offen Dein Haus ist hier Es wartet auf dich Aaa wie gut sagte Tanushi Dass du eine sehr liebevolle Familie hast Weil ich nie meine Familie gekannt habe Und ich habe nie ihre Liebe gespürt Normalerweise wird meine elterliche Liebe auf Ihre Eltern fallen sagte er Du wirst mich überraschen Du hast einen sehr schlechten Namen Aber du hast ein sehr gutes Herz Und du bist sehr geliebt Gott möge dich und deine Nachkommen segnen sagte sie Amen sagte er Die Nachkommen, die wir zusammen haben werden Ja sagte sie Wir haben heute begonnen zu arbeiten Sie freute sich Nicht zufrieden, sagte er ? Nein, du warst sehr widerstandsfähig Und es hat mir gefallen Bravo, starker Mann, lachte sie Und schließlich sagte Sie verspreche mir Dass wir immer zusammen sein werden Überall und in jeder Situation Wie im Krieg, wie bei der Arbeit? Ja sagte Tanushi Überall zusammen Wir schwören heute und für immer, sagte er. Und kicherte Ihr Gesicht strahlte vor Freude und Glück, weil sie mit ihm heiraten würde. Tanushin Porë sagte, “Wir müssen uns beeilen, um uns unseren Eltern zu präsentieren, um ihnen die frohe Botschaft mitzuteilen und ihren Segen zu erhalten. Denn wenn sie ihn nicht geben, wird unsere Feier und Hochzeit nicht stattfinden.” “Asuuuuu”, sagte Tanushi erstaunt, als er seinen Kopf schüttelte und ein wenig mit dem Schwanz wedelte. “Gut dann, Frau, lassen Sie uns das tun. Wir werden sofort zu deinem Haus gehen und ihnen erklären, dass wir geheiratet haben. Und nach ihrem Segen werden wir in der Stadt feiern. Bravo”, sagte sie. “So ist es”, sagte Tanushi, “du bist heute eine andere Person. Ja, bei Gott, du hast mich zu einer guten Frau gemacht.” Er küsste sie auf die Stirn. Sie bewegte sich überhaupt nicht, sondern akzeptierte den Kuss ihres zukünftigen Ehemannes. “Nun, wirklich, sie hat sich in Tanushi verliebt, trotz seiner Bosheit, Gemeinheit und Betrug. Sie vertraut ihrem Herzen. Sie entschied sich für die Ehe. Ketrusha war sehr schön, lang, mit grünen Augen, elegant und gut ausgebildet. Tanushi war auch sehr schön, graue Farbe, groß, sehr stark und ein Anführer der Menge. Sie waren sogar Magier. Sie lachten. Heute hat der Herr beschlossen, Wunder zu vollbringen. Es wird sehr kalt sein und unsere Hochzeit in unserem Haus stattfinden. “Genau das sagte Ketrina. Die Angelegenheiten des Herrn kennt niemand. Ja, ja, das stimmt”, stimmte Tanushi zu. “Jetzt mach dich bereit, meine schöne Dame.” “Oh, ich habe vergessen”, sagte Tanushi, “ich verhalte mich sehr gut gegenüber Frauen, aber ich bin sehr eifersüchtig. Du sollst niemanden sehen dürfen. Niemand außer mir.” “Hahaha”, lachte sie. “Nur du also.” “Heute wurde also entschieden, dass wir für immer zusammen sein werden. Ich hoffe, der Herr wird uns gute Tage und viele Kinder bringen.” “Amin”, sagte Tanushi der Niederträchtige und Dieb. “Die Liebe hat dich zu einer anderen gemacht”, sagte er. “Bereite dich vor, meine schöne Dame.” “Oh, ich bin so aufgeregt, aber ich habe keine andere Wahl. Ich habe mich entschieden.” “Es ist entschieden. Lass uns zu deinem Haus gehen.” “Du solltest dich gut anziehen, mein Geist, sei nicht kalt, denn es ist kälter als wenn wir hierher gekommen sind.” “Okay, setze die Jacke von Tanushi auf, nimm seine Kapuze. Er kleidete sich warm an, zog lange Winterstiefel an und machte sich bereit. “Herr”, sagte sie schließlich. “Hier bin ich bereit. Lass uns in unser neues Leben gehen, ein glückliches und erfülltes Leben in unserer Ehe.” “Uuua, was für eine Rede”, sagte Tanushi. “Bravo!” und umarmte sie. “Also bereit, Sir?” Er zog sich warm an, zog Winterstiefel, eine Wolljacke und eine Kapuze an, ließ nur die Augen draußen. Das heißt, er verkleidete sich genau so, dass er, wenn ein Wolf auf der Straße auftauchte, sie überhaupt nicht erkennen würde. “Du bist ein Talent in der Maskerade”, sagte Ketrina. “Komm schon, Braut”, sagte er. “Lass uns gehen, denn es wird bald Nacht und die Straßen sind unsicher. Jederzeit könnte mein Kampf mit dem Wolf beginnen.” “Nein, Herr”, sagte Ketrina. “Hüte dich vor meinem Herrn, meinem Mann.” “Er wird dich beschützen”, sagte sie endlich. “Mein Gott wird dich beschützen”, fügte sie hinzu. “Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen”, fügte sie hinzu. “Du wirst den härtesten Kampf gewinnen. Denk daran.” “Danke, du Stern der Welt”, sagte er voller Freude. “Lass uns gehen.” Sie gingen beide an einem Nachmittag im Februar 2022 los. Die Straße war voller Schnee und der Wind blies. Sie hatten sich zusammengefunden und traten fest in den Boden dieses armen Waldes ein, der nirgendwohin führte. “Mein Leben, pass auf”, sagte er. “Du wirst immer vor mir gehen. Aber im Falle eines Angriffs wirst du sofort weglaufen. Du wirst nicht bei mir bleiben, einverstanden?” “Einverstanden”, sagte sie. “Ich werde gehen, wir werden in den Wald gehen.” “Sehr schön”, sagte er. “Aber ich werde dich nicht verlassen”, sagte sie. “Meine Treue zu dir wird nie enden.” “Danke, Stern der Welt”, sagte er und umarmte sie mit seiner Wolljacke. Sie hatte die Knöpfe offen gelassen und es war kalt. “Los geht’s”, sagte er und rannte. Sie stimmten beide mit ihrer Geschwindigkeit überein und so taten sie es. Tanushi schnitt den Weg, weil er wieder von Schneefällen blockiert war. “Komm schon, Stern”, sagte er. “Aber beeil dich nicht, ich bitte dich.” Er streckte ihr die Hand aus, um ihr zu helfen, wie gesagt, um es einfacher zu machen, nachdem er sich ausgeruht hatte. Ein wenig später sahen sie Ketrinas Haus. Sie stiegen in den Dachboden eines alten Gebäudes mit Steinwänden. Aber hinter der vorderen Fassade versteckte sich ein sehr schönes Haus, entworfen von einem Architekten, den ihr Vater mitgebracht hatte. “Ich bin so aufgeregt”, sagte er. “Ich auch”, sagte sie. “Aber ich denke, wir werden es schaffen. Gott wird uns helfen”, sagte Tanushi. “Lass uns über die Worte sprechen”, sagte er. “Denn wir sind angekommen.” “Pupu, was für eine Aufregung”, fügte sie hinzu. “Aber es wird sehr schwierig sein”, sagte er. “Aber ich habe einen bewegenden Vortrag vorbereitet, so dass sie weinen und uns sofort heiraten werden. Schau”, sagte er, während er lächelte. “Tu das, Mann”, sagte sie, und wedelte mit ihrem schönen Schwanz aus Zeder. Vor ihnen erschien die Tür des Hauses, aus Eichen- oder Lindenholz, braun lackiert und in der gleichen Farbe glänzend. Es sah aus wie eine Villa oder ein Kulturschatz. Draußen war es kalt, unter dem Dach flatterten hungrige Vögel, die seit langem nicht mehr gegessen hatten. “Hmm, dachte er, sie werden wie ich sein. Sie haben kein Essen für den Winter gesammelt. Jetzt sitzen sie. Sie sind genauso wie die Wölfe und sammeln kein Essen für den Winter. Dann sitzen sie. Sie machen es sehr gefährlich. Wenn sie sich auf der Straße treffen, werden sie uns angreifen.” “Ja, ja”, sagte Ketrina. “Aber klopfen Sie an die Tür, damit sie uns nicht verwechseln und wir nicht in der Nacht reisen müssen.” “Nein, nein”, sagte er. “Ich glaube an die Macht der Worte. Sie werden uns mögen und wir werden heiraten.” “Amin”, sagte Ketrina. “Amin.” “So sei es”, sagte er. Er klopfte zweimal an die Tür, klopfte klopfte, und ohne zu warten, öffnete sich die Tür. Derjenige, der öffnete, war ihr Vater, der sie herzlich begrüßte und beide hereinbat. Aber er war mehr überrascht und sagte: “Dora, oh Dora! Ketrinas Schwester!” “Schau mal, wer gekommen ist”, sagte sie aus einem anderen Raum. “Unsere Tochter mit diesem Typen.” “Was machen Sie hier, wer auch immer Sie sind?”, fragte die Mutter Dora. “Sie werden uns bestehlen, Tanush”, sagte er. “Hat er unseren Sohn als Geisel genommen?” sagte er, als er die Augen öffnete und von ihrem Anblick mitgerissen war. Dieser Wald war nicht von dieser Welt. Aber mit ihm war seine einzige Tochter. “Papa”, sagte sie. “Warte, sprich nicht zu früh.” “Mutter, stell dich bitte Tanushi vor”, sagte sie. “Oh, guten Tag”, sagte Dora. “Wie geht es Ihnen, Herr Tanushi?” Er antwortete nicht, sondern verbeugte sich ein wenig, wie gesagt, sehr gut. “Was für ein Glück, dass Sie uns in dieses Haus gebracht haben”, sagte sie endlich, Dora, die ihn mit Verwunderung und einem Blick von oben bis unten ansah, Tanushi, der antwortete. “Ich werde es erklären”, sagte er. “Aber habt Geduld und schreit nicht. Sie sind Mann und Frau”, sagte er und öffnete die Augen vor Erstaunen. “Was passiert hier, Mutter Dora?” “Eine Hochzeit”, sagte Tanushi. “Eine Hochzeit, Herr? Wir kennen dich nicht. Wir haben dich im Fernsehen und in Zeitungen gesehen. Wer seid ihr?” “Komm schon, Vater, Mutter, ich werde es erklären. Sei geduldig und schrei nicht.” Sie öffneten die Augen und die Ohren und richteten sich auf, um zu hören, was dieser Typ zu sagen hatte. “Um zu hören, was dieser Typ zu sagen hat …” Dann werde ich das Ende der Geschichte erzählen”, sagte Tanushi mit Sarkasmus und Ironie gemeinsam. “Liebe Eltern unserer Lieben. Ich und Embëla, Ihre Tochter, werden heute in den Büros des

“Macht die Übersetzung des Textes in korrektem Deutsch zu einem Drama der Gemeinde. Es handelt sich um eine geschlossene Diskussion, das heißt, das Gericht hat die Form einer endgültigen Entscheidung angenommen. Das Parlament diskutiert darüber, und auch die Staatsanwaltschaft wird nicht appellieren. Hahaha, sie lachten. Was für ein Gericht ist das, mein Junge? Das ist kein Gericht, sagte er. Es wurde heute gemacht. Wir haben geheiratet und sind Mann und Frau geworden. Das bedeutet, wir haben Liebe gemacht. Wir haben alles getan. Ich habe ihr genau gesagt, wer ich bin und wer ich sein werde. Es gibt keine Lügen in diesem Zusammenhang. Wir haben es mit unserem eigenen Willen getan. Und trotzdem, wer auch immer ich bin, deine Tochter. Sie sagte ja. Und wir werden heute im Rathaus heiraten. Wir wollen Ihren elterlichen Segen, weil ich keine Eltern habe. Ich bin ein Waisenkind. Auf der Straße und ohne ein Zuhause, eine Familie, wurde ich so schlecht und elend. Deshalb bitte ich Sie. Retten Sie mein Leben und das Ihrer Tochter mit dieser Ehe. Es ist das erste Mal, dass ich Mutter, Vater und Braut bin. Ist das nicht schön? Ich habe auch deine Familie, dich… Ich will auch wie die anderen sein. Meine Kinder sollen einen Vater und eine Mutter haben. Auch ich möchte ein anderes Leben führen. Oder nicht, Herr? Er wandte sich an Ketrinas Vater. Ëmbëla. Er sprach nicht, er hörte nur mit großer Aufmerksamkeit die Bitte seines Schwiegersohns, die sehr schön und berührend war. Also heute sind wir eins. Ich verlasse dieses Mädchen nicht. Auch nicht tot. Verstehst du endlich die Geschichte, die passiert ist? Und wir werden immer zusammen sein. Oh, habe ich vergessen, ich werde die rote Partei kaufen und mich um das Amt des Premierministers bewerben. Wir haben viele weitere Überraschungen. Aber heute wollen wir Ihren lieben elterlichen Segen. Unser Leben hängt heute von Ihren Lippen ab. Ein Ja segnet uns, macht uns glücklich, gibt uns Leben. Endlich werde ich meine Kinder und meine Familie haben. Gibt es etwas Schöneres als diese Szene? Nein, sagte er. Alle Szenen, die ich erlebt habe, auch in Interviews, waren umsonst und leer. Heute will ich nur ein Ja. Und wir beide rennen, um die Rathausbüros rechtzeitig zu erreichen. Und das glückliche Ende der Serie. Das bedeutet Hochzeit, hoffentlich, fügte er hinzu, während er sich leicht beugte und seinen grauen Schwanz schüttelte. Sieh her, sagte der Vater, als er Tanushi ansah. Wir sehen, dass unsere Tochter dich liebt, Ëmëbëla. Sie nickte zustimmend. Und sie ist in dich verliebt. Das ist ihr Leben. Die Risiken, bei dir zu sein, sind zahlreich. Tod und Leben sind überall bei euch. Trotzdem kennt sie dich und weiß um deine Geschichten. Und vielleicht hat sie beschlossen, dich zu lieben und in die Geschichte einzugehen als deine Ehefrau. Die gefährlichste im Wald. Oh, Mama, sagte er. Sie kennt mich. Mach dir keine Sorgen. Alles, was ich ihr gesagt habe, weiß sie und versteht sie. Wir haben den Diskurs beendet. Sie hat mich verstanden, und sie hat all meine Geschichten verstanden. Also werden wir zusammen sein. Jetzt werdet ihr meine Familie sein. Und ich werde Maßnahmen ergreifen, um euch zu schützen und euch glücklich zu machen. Und schließlich legte er seinen Kopf dorthin, wo er wollte. Das heißt, eure letzte Antwort, was ist sie? sagte er. Denn, verehrte Herren, die Zeit für den Abschluss der Rathausbüros wartet nicht. Unsere Antwort ist ja. Ihr erbt ein glückliches Leben, sagten sie. Beide Eltern nickten zustimmend. Und schließlich umarmten sie den neuen Schwiegersohn. Aber denk daran, sagte der Vater, wenn du schlecht mit ihr umgehst und dich schlecht benimmst, werde ich dich töten, ohne Vorwarnung. So sei es, sagte er. Aber gib uns schnell deinen Segen. Sie beteten, und schließlich entzündeten sie Kerzen und gossen reines Wasser über sie, um ihren Segen zu geben. Sie gaben es beiden über den Kopf. Gesegnet seid ihr, sagte der Vater. Ihr und eure Nachkommen. Amen, sagte die Mutter. Dann gingen sie sicher zum Rathaus. Sie heirateten und… feierten die Zeremonie im Waldgemeindehaus.

AKT ZWEI

SZENE EINS

Tanushi erscheint erneut, um seine Rede zu halten, die er nach der Hochzeit vorbereitet hat. Er hat die Fenster gemacht, neue Teppiche gekauft und die Klimaanlage. Er hat alles sorgfältig gemacht. Auch nach der heimlichen Hochzeit setzte er seine Diebstähle und Raubüberfälle fort. Er besiegte alle Rivalen in der Politik. Er machte viel Geld. Er kaufte die rote Partei. Er gründete Gruppen zur Manipulation der Stimmen. Andere Kriminelle kauften überall die Stimmen. Sie machten einen großartigen Job und erpressten jeden an den Wahlzentren. Sie gewannen sie wie die kommunistische Partei. Er gründete die roten Einheiten, Bürgerintervention. Alle in Rot gekleidet, marschierten sie in die Hauptstadt und stürmten die Republikgarde. Sie griffen die Regierung an und zogen sich schließlich zurück, indem sie Tote und Verletzte zurückließen. Aber sie haben ihr Ziel erreicht. Weil der Demonstrant selbst getötet wurde, um den Premierminister als Mörder aussehen zu lassen. Die Sicherheitspolitik war so, dass kein böser Geist darauf fallen würde. Sobald die Wahlen stattfinden, wird er Premierminister werden. Das ist sicher. Nur eine Sache hindert ihn daran: die rechte Schlampe, weil sie politisch verfolgt wurde. Aber diese Schlampe ist eine Verbrecherin und wird niemals Tanushis rote Partei vergeben. Die Ereignisse setzten sich fort. Nachdem er geheiratet hatte, kaufte Tanushi die linke Wählerschaft und wurde der mächtigste Mann im Wald. Während die Arbeit gut voranging, um Macht und Reichtum zu erlangen, musste er sich der Schlampe in einem Duell auf Leben und Tod stellen. Und er, nachdem er die Familie aus dem Wald entfernt hatte und strenge Maßnahmen ergriffen hatte, damit ihnen nichts passiert, begann das Duell. Das heißt, eine wissenschaftliche Vorbereitung mit all ihren Phasen.

SZENE EINS

Ein großer Versammlungssaal, ein runder Tisch in der Mitte. Elektrische Lichter hängen oben, große Fenster auf der rechten Seite. Sie haben gotischen Stil, sind etwa drei Meter hoch und zwei Meter breit. Sie haben doppelte Gläser und Holzrahmen, die dem riesigen Saal eine königliche Schönheit verleihen. Der Saal ist mit Marmor ausgelegt und mit Klimaanlage belüftet, die alle modernen Anforderungen der Partei erfüllt.

“Liebe Teilnehmer, ich erkläre heute die offene Versammlung”, sagte die Parteisprecherin.

“Wie Sie wissen, hat Genosse Tanush, unser Vorsitzender, der gerade von Treffen in den Kreisen zurückgekommen ist, die lang erwartete Nachricht gebracht. Unsere Partei ist siegreich und gewinnt in jedem Winkel des Waldes. Die Umfragen stellen uns überall an die erste Stelle.” Der Saal applaudierte, und alle standen von ihren Stühlen auf und klatschten Beifall.

“Es lebe! Genosse Tanush”, wurden die Stimmen überall gehört. Mit Genosse Tanush an der Spitze werden wir überall und jederzeit siegreich sein. Der Saal applaudierte etwa fünf Minuten lang, und er winkte nur mit der Hand. Wie damals, unser glorreicher Führer, sagte die Frau.

‘Unser Herr hat uns geholfen und uns zu diesem Tag geführt’, sagten die Freunde im Büro, die in der Führung besonders leidenschaftlich waren. Die Partei Tanush erfüllt uns mit Feuerherzen. So war das Gedicht des glorreichen Chors der roten Partei des Waldes.

Genosse Tanush wird das Wort ergreifen, sagte der Hauptredner vom Mikrofon. ‘Genossen, Ruhe’, sagte sie. ‘Unser Führer hat das Wort, nur der siegreiche Genosse Tanush.’ Er stand wieder auf, grüßte mit Händen und Körper alle Teilnehmer. Die Kameras der Fernseher summten, die die Parteiversammlung live übertrugen, die als siegreich erwartet wurde. Denn Tanushi hatte das Wahlvolk gekauft, der Sieg war sicher. Aber er war auch ein großer Redner und wie alle Linken machte er falsche Versprechungen. ‘Nein, wir werden kostenlose medizinische Versorgung haben, Wasser, Strom. Wir werden Millionen Arbeitsplätze haben… usw.’, der professionelle Schwindler oder der linke Führer Tanushi übernahm das Wort.

‘Genossen und Genossinnen’, sagte er, nachdem die Situation im Saal durch den Applaus der Teilnehmer beruhigt worden war. ‘Genossen, sagte er, wir haben uns heute versammelt, um die Stellungen zu bestimmen, um die Macht von den Rechten zu übernehmen, die das Volk unterdrückt haben und uns Linken nur Schaden zugefügt haben. Heute sagen wir bewusst, dass wir kurz davor sind, die Macht zu übernehmen. Deshalb, Genossen, seid vorsichtig bei den abschließenden Kundgebungen, motiviert die Wähler, zur Wahl zu kommen, alle Linken zu wählen, und lasst keine Stimme verloren gehen. Deshalb werden wir einige Gruppen mit speziellen Strukturen zur Verteidigung der Stimme gründen und… das heißt, um sie zu ergreifen. Ihr versteht selbst, dass keine Stimme verloren gehen sollte. Unsere verlorene Stimme ist eine Feier und Macht für den Feind. Wir werden ihr den Reichtum der Rechten wegnehmen, wir werden ihn mit Gesetzen und Methoden beschlagnahmen, die wir sehr gut kennen. Denn wir sind Erben der Arbeiterpartei. Glücklicherweise haben wir auch den ehemaligen Geheimdienst bei uns. Sie sind gute Späher geworden und dienen uns unterwürfig. Deshalb dürfen wir auch sie nicht verlieren. Denn die Stimmen gehören uns, sichere Stimmen des Saales. Partei Tanush. Der Sieg ist vollendet. Hurra!’

Das machte er nur mit der Hand und sprach nicht weiter. Nachdem der Saal beruhigt war, fuhr er fort: ‘Genossen, außer den Rechten haben wir auch ein großes Problem. Es ist eine rechte Schlange, eine Faschistin und Kriminelle. Sie wird mich töten und unsere Partei auslöschen. Sie ist die Hauptunterstützerin der Rechten. Deshalb müssen wir Maßnahmen ergreifen, damit sie vor den Wahlen mit mir duelliert und stirbt. Ich verachte sie für nichts und werde sie um einen Zweikampf bitten, aus zwei Gründen. Erstens hat sie in diesem Wald so viele Todesfälle und Schäden verursacht, dass sie nicht mehr gezählt werden können. Edyta, meine Ehre und meine Tapferkeit, und meine körperliche Stärke werden es nicht zulassen, dass sie sich mit jemand anderem als mit mir duelliert, in einem solchen Duell, wie sie es will und mit welcher Waffe sie will. Ich bin bereit. Diese Antwort ist unveränderlich und ich toleriere keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Sie hat viele linke Brüder und Schwestern getötet, und heute oder morgen sollt ihr ihr ausrichten, wenn sie will, dass sie mich herausfordert, nicht anderswo töten soll, indem sie hinterlistig zuschlägt. Damit sie nicht noch mehr von unseren Leuten tötet. Deshalb ist es Zeit für Rache. Alle Genossen sollten ihre Familien aus der Stadt bringen, so wie ich es getan habe. Denn wenn ich verliere, wird sie ein Massaker anrichten und das Blutvergießen wird groß sein. Aber unsere Partei wird nicht sterben. Auch wenn sie ein Massaker anrichtet. Das Blutvergießen wird groß sein, aber unsere Partei und ich werden Maßnahmen ergreifen, damit sie verliert und stirbt. Dort im Duell, wie es allen Feinden der Proletarier und Weltkommunisten passt. Ich habe die Mittel für eure Familien und die Unterkünfte vorbereitet. Und heute Abend wird eine Evakuierung stattfinden, denn wir dürfen nicht unvorsichtig sein. Auch die Schlange sollte nicht unterschätzt werden. Als Führer ergreife ich Maßnahmen für alles. Und der Sieg wird kommen. Sie hat keine Chance. Diese Schlange werde ich mit dieser Pistole auf den Boden bringen. Ich werde gnadenlos schießen. Und noch etwas, auch wenn ich verliere, werde ich keine Gnade von ihr verlangen. Lass sie mich töten, aber das Volk der Linken und unsere linke Sache gewinnen. Aber ich versichere euch, dass derjenige, der am Ende des Duells steht, ich sein werde. Habt keine Zweifel, dass ich gewinnen werde. Und mein Name wird in euren Herzen stehen, in euren Häusern und sogar an den Wänden eurer Stadtviertel. Der Applaus unterbrach ihn. Parole, Partei und Ehre. Tanushi wird immer leben. Der Ruf erfüllte den ganzen Saal mit Applaus und lautem Jubel, an dem Ort, wo die Versammlung stattfand. Tanushi wandte sich ab, weil er vom Mikrofon betäubt war, richtete seinen Körper auf und nahm das Mikrofon in die Hand. Dann zog er ein rotes Tuch aus seiner Tasche und wischte den Schweiß ab. Die Zeit draußen war kalt. Der Schnee war noch nicht verschwunden, aber bald würde er schmelzen. Denn der Himmel im Süden und Westen hatte sich rot gefärbt. Danach kamen auch die Vögel, die wussten, dass warme Winde kommen würden, die den Schnee schmelzen würden. Der Applaus dauerte (Szene: Ein Versammlungssaal, gefüllt mit Mitgliedern einer politischen Partei. Genosse Tanush steht am Rednerpult, umgeben von begeisterten Anhängern.)

Tanush: (mit erhobener Stimme) “Unser Herr hat uns geholfen und uns zu diesem Tag geführt!”

(Mitglieder der Partei beginnen zu applaudieren und rufen Beifall zu.)

Tanush: “Heute sagen wir bewusst, dass wir kurz davor sind, die Macht zu übernehmen. Deshalb, Genossen, seid vorsichtig bei den abschließenden Kundgebungen, motiviert die Wähler, zur Wahl zu kommen, alle Linken zu wählen, und lasst keine Stimme verloren gehen.”

(Applaus und Zustimmung erfüllen den Saal.)

Tanush: “Denn unsere verlorene Stimme ist eine Feier und Macht für den Feind. Wir werden ihr den Reichtum der Rechten wegnehmen, wir werden ihn mit Gesetzen und Methoden beschlagnahmen, die wir sehr gut kennen.”

(Eine Mischung aus Zustimmung und Begeisterung durchdringt die Menge.)

Tanush: “Der Sieg ist sicher! Hurra!”

(Mitglieder der Partei jubeln und applaudieren.)

Tanush: “Aber wir stehen vor einem weiteren Problem. Eine rechte Schlange bedroht unsere Partei und unsere Ideale.”

(Eine Welle der Empörung geht durch den Saal.)

Tanush: “Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um sie zu besiegen. Ich werde sie zum Duell fordern, um unsere Ehre und unsere Zukunft zu verteidigen.”

(Die Menge reagiert mit Beifall und Zustimmung.)

Tanush: “Ich werde mich nicht zurückziehen, auch wenn ich verliere. Denn unsere Partei wird weiterkämpfen, unsere Ideale werden weiterleben!”

(Der Applaus steigert sich zu einem Crescendo, während Tanush die Menge verlässt, um sich auf die bevorstehende Schlacht vorzubereiten.) (Szene: Ein Versammlungsraum, gefüllt mit Anhängern einer politischen Partei. Genosse Tanush steht am Rednerpult, umgeben von jubelnden Unterstützern.)

Tanush: (mit leidenschaftlicher Stimme) “Unser Herr hat uns geführt und uns zu diesem entscheidenden Tag geführt!”

(Die Menge bricht in Applaus aus, einige rufen “Tanush, Tanush!”)

Tanush: “Heute stehen wir zusammen, vereint in unserem Streben nach Veränderung! Wir werden nicht zulassen, dass die Rechten uns weiter unterdrücken!”

(Die Menge murmelt zustimmend, einige schlagen auf die Tische.)

Tanush: “Wir haben die Macht, die Zukunft zu gestalten. Unsere Stimmen werden gehört werden, unsere Ideale werden siegen!”

(Einige Mitglieder beginnen zu singen, während andere rhythmisch klatschen.)

Tanush: “Aber wir stehen vor einem weiteren Hindernis, einer Bedrohung für unsere Partei und unsere Werte.”

(Die Menge verstummt, gespannt auf Tanushs nächsten Schritt.)

Tanush: “Eine rechte Schlange versucht, uns zu zerstören. Doch wir werden standhaft bleiben, wir werden kämpfen bis zum letzten Atemzug!”

(Einige Mitglieder erheben die Fäuste in die Luft, andere murmeln Zustimmung.)

Tanush: “Ich werde sie herausfordern, zum Duell! Um unsere Ehre zu verteidigen, um unsere Zukunft zu sichern!”

(Die Menge bricht in lauten Jubel aus, einige rufen “Tanush, unser Führer!”)

Tanush: “Gemeinsam werden wir sie besiegen, gemeinsam werden wir triumphieren! Für unsere Partei, für unsere Ideale, für den Sieg!”

(Die Menge singt lautstark den Parteihymnus, während Tanush mit erhobener Faust den Saal verlässt, um sich auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten.) Er kann alle Diebstähle und Wahlfälschungen. Er ist ein Meister, wie sie sagen. Und um diese innerhalb der Partei zu erreichen, hat er sich einen Namen gemacht. Er hat Informanten und Sicherheitskräfte überall platziert. Sogar in allen Nachbarschaften und Gebäuden, Häusern, überall waren die roten Hunde konzentriert. Es wurden Umstrukturierungen vorgenommen… Das Rote entfacht den Geist der Armen und Ungebildeten, sagte Tanushi jeden Tag. Die Armen und Unreinen lieben uns, weil sie denken, dass wir sie repräsentieren. Und sie erheben sich nicht gegen uns, selbst wenn wir sie ohne Brot, Wasser und Löhne zurücklassen. Kein roter Bewohner erhebt sich in Rebellion.

Deshalb werde ich die Führung übernehmen. Weil dieses Volk es verdient. Sie wollen keinen Wohlstand, keine Kultur und keine westliche Welt. Sie wollen nur Ideologie. Und ich bin dafür, sagte Tanushi zu sich selbst.

Er näherte sich dem Informanten hier. Er senkte den Kopf und hörte, was passiert ist. Nach einer Pause öffnete er nur seine Augen und schwieg. Er hörte nur die Informationen. Ohne ein weiteres Wort kehrte er um und ging in sein Büro.

“Genossen”, sagte er. “Ich habe gerade erfahren, dass die Hyäne an den Stadtrand unserer Stadt gelangt ist. Sie sammelt ihre Panzer und Armee am Stadtrand, um einen Angriff auf unsere Stadt und die Hauptstadt des Waldes vorzubereiten…”

“Wie ich sagte, müssen wir keine Angst und Panik haben. Die Rechten sollten Angst haben. Diejenigen, die uns und die rote Farbe hassen. Diese Blutsauger werden nicht an die Macht kommen, vor allem, da sie sich mit unserem gemeinsamen Feind, der miauenden Hyäne, verbündet haben. Sie hat ihre Hände und Zähne mit dem Blut der unschuldigen Menschen gewaschen. Sie muss auf dem Schlachtfeld sterben, dort sollen alle ihren Untergang sehen, wie ein Verräter und Mörder wie sie verreckt.”

“Uuuuuuuuuuurrrrrrrooooo”, brach der begeisterte Saal aus. Sie schlugen ihre Hände auf die Tische und Stühle, ihre Füße stampften auf den Fliesen. Es bildete sich eine Musik wie… (unvollständiger Satz) “Rhythmus der spanischen Melodie, etwas zwischen schönem Tanz und volkstümlichen Motiven. Unser Wald.”

“Klatschen und Stampfen, klatsch.” Es war der Rhythmus, der von den Roten in der Versammlungshalle ihres Roten Parteikongresses gebildet wurde. Sie waren bereit, für die Sache und für ihren Anführer Tanushi zu sterben. Der gerade die Partei aus der Niederlage des ehemaligen Vorsitzenden übernommen hatte und sie an die Macht bringen würde. Genossen, kommunistische Genossen des Waldes. Heute müssen wir… den neuen Vorsitzenden wählen. Ein lang erwarteter Moment für die Kontinuität unserer Partei und neue Schlachten, sagte Tanushi. Er war sich seines Sieges sicher. Deshalb hatte er alles sorgfältig geplant. Deshalb sagte er mit klarer Stimme:

“Verehrte Anwesende, ich möchte durch eure freie, transparente und vor den Fernsehkameras stattfindende Wahl gewählt werden. Genossen, ich möchte, dass alle Proletarier der Welt, die unter der imperialistischen Unterdrückung Amerikas und der bürgerlichen Klasse des Waldes leiden, uns wählen sehen. Wie wir wählen, um zu zeigen, dass wir vereint sind und ein demokratisches Volk sind. Eure Stimme ist sehr transparent, und hier wird heute der Beste gewinnen.”

Dann lud Tanushi diejenigen ein, die als Kandidaten für den Vorsitzenden auftreten wollten, herauszutreten und ihr Programm vor der Wahlkommission zu verkünden. Ihre Namen würden vor ihm auf den Wahlzetteln stehen.

“Denn, verehrte Anwesende”, sagte Tanushi, “wir sind in einer Demokratie, und eure Stimme ist wichtiger als der Posten. Es spielt keine Rolle, wer gewählt wird. Ihr seid wichtig, und unser Volk. Hurra!” Der Saal brach aus. “Tanushi, Partei Tanushi, du bist ein Held, das ganze Volk liebt dich!” Tanushi neigte nur den Kopf, lächelte ein wenig und war sehr begeistert. Der Sieg war sehr sicher, und er würde legal der Vorsitzende des Waldes, also der linken Roten Partei, “Der rote Wald”, werden. Dann, meine Damen und Herren”, sagte er, “ich lade Sie ein, Ihre Rede und Ihr Programm abzuhalten. Jeder, der sich gegen mich aufstellen möchte, das ist ein offener und demokratischer Prozess. Jeder kann kandidieren. Wir sind nicht wie der blaue Wald, der unseren Feind als Vorsitzenden eingesetzt hat. Ein Raubtier, das nur darauf aus ist, alles Rote zu töten. Das wird ein Ende haben, in einem Duell mit mir. Es wird entweder durch mein Messer oder meine Kugel sterben.”

“Ich habe Lust, es mit meinen Zähnen zu ersticken”, fügte Tanushi hinzu und zeigte seine ersten Zähne. Der Saal neigte sich zuerst und dann begann der Applaus. “Tanushi ist ein Held! Tanushi ist ein Held!” Und sie trampelten mit den Füßen auf den Boden.

“Dann, das Mikrofon für Sie! Wer wird mein Herausforderer sein? Kommt schnell! Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen die Abstimmung schnell beenden, denn der Raubtier kommt mit seiner Armee…”

Es bringt uns auch für zwei Minuten um. Wir sind hier in der Falle. Wir haben keine Verteidigungsräume und keinen Spielraum. Er entfernte sich vom Mikrofon und setzte sich in die erste Reihe der Stühle. Er wischte sich erneut den Schweiß ab und machte sich bereit, zu sehen, wer sein Gegner in der Partei sein würde, der die Macht übernehmen wollte. Stille herrschte im Saal. Jeder schaute sich gegenseitig an und öffnete die Augen, um zu sehen, wer der Gegenkandidat sein würde. Niemand wagte es, solche Schritte zu unternehmen. Es war sehr schwer, Tanushi mit seinen Wählern, seinen Listen und seinen Kommissaren zu besiegen. Daher war die Aufstellung von Kandidaten durch die Gegner einfach ein Witz. Zeitverschwendung. Alles, was er detailliert mit der Wahlkommission bis hin zum Transport der Wahlurnen organisiert und geplant hatte. Mit Erlaubnis sprach ein anderer aus der Region. Der ganze Saal wandte sich ihm zu. Tanushi sagte zu ihm: “Wirst du kandidieren, Kamerad?” fragte er ihn. Er hob den Kopf, um ihn gut anzusehen, wer er ist. “Nein”, sagte er aus der Mitte des Saals.

“Ich möchte das Wort am Rednerpult. Gut, sehr gut”, sagte Tanushi. “Komm und markiere es für dich selbst, damit sie dich lassen. Es stört uns überhaupt nicht, wenn er spricht. Lass ihn sagen, was er hat. Es macht uns nichts aus. Das war das Motto in Stille.” Mit sich selbst sprach Tanushi. Er stand auf, näherte sich dem Mikrofon und sagte: Liebe Genossinnen und Genossen, Damen und Herren. Ich stehe hier aus zwei Gründen. Erstens: Es ergibt keinen Sinn, eine weitere Kandidatur gegen Tanushi zu stellen. Denn die Liebe des Volkes und der Wähler zu ihm ist auf dem Höhepunkt. Zweitens sieht es so aus, als ob er sich mit dem Raubtier auseinandersetzen und gewinnen wird. Und wir sollten nicht das Risiko eingehen, gegen unseren Helden zu stimmen, der möglicherweise im Kampf sterben könnte. Wie wir wissen, ist ein Duell eine ungewisse Angelegenheit. Im Duell gewinnt nicht immer der Bessere oder der Stärkere. Oftmals hilft das Schicksal dem Starken. Und oft hilft das Schicksal dem Täuscher. Wie wir wissen, haben Raubtiere Blutdurst und Bosheit in ihren Adern. Urrraaa! Der Saal brach in Jubel aus. Tanushi wird gewinnen! Tanushi wird gewinnen! Yyyy! Jubel und Applaus. Nun, meine Freunde, ich denke, wir sollten mit einer Mitgliedschaft, einer Stimme, mit der Abstimmung beginnen. Jeder soll sich zur geheimen Wahl aufstellen. So geschah es schnell. Die geheime Wahlurne wurde in die Mitte des Saales gestellt und die Abstimmung begann. Tanushi schlug vor, dass nur seine Kandidatur zur Abstimmung gestellt wird. Die Stimmen im Saal wurden laut und es wurde lautstark gefordert, mit der Abstimmung zu beginnen. Tanushi erhob sich vor dem Saal und wandte sich an sie mit den Worten: “Genossen, wir müssen so schnell wie möglich beginnen”, sagte Tanushi, “Wir müssen der Partei schnell unsere Stimmen geben, damit sie sich morgen für das Volk opfern kann. In harten und entscheidenden Duellen mit den Feinden. Daher bitte ich die Wahlkommission, die Plätze einzunehmen und die Wahlurnen bereitzustellen. Ich möchte die Abstimmung beginnen, um das Mandat demokratisch von Ihnen zu erhalten. Danach schaut, was ich mit dem Raubtier, dem Anführer der blauen Wölfe, anstellen werde. Alles liegt in Ihrer Geschwindigkeit und in Ihrer perfekten demokratischen Organisation, die Sie durchführen werden.” Gebt mir schnell die Stimmen, damit ich euch überall vertreten kann, danach.

Die Kommission erhob sich, um ihre Plätze einzunehmen und die Abstimmung zu beginnen. Jede Person nahm den Stimmzettel zusammen mit ihrem Ausweis oder Reisepass und stellte sich in die Schlange, um ihre Stimme abzugeben. Jeder markierte seine geheime Stimme auf dem Stimmzettel und warf sie dann in die Wahlurne. Der Prozess war ganz einfach.

“Kommissar, gebt mir den ersten Stimmzettel”, sagte er. Er zog seinen Reisepass heraus und wartete. Aber sobald er den Stimmzettel sah, blieb er stehen, denn im Inneren waren die Fernseher des blauen Waldes. Am Anfang hinderten die Wachen niemanden daran, einzutreten!” Aber sobald Tanushi sie sah, gab er den Befehl. “Meine Wahl als Vorsitzender wird als erstes vor den Kameras stattfinden. Lasst uns den Imperialisten und Mördern unseres Volkes zeigen, wie demokratische Abstimmungen durchgeführt werden.”

Die Fernseher wurden eingeschaltet und der Saal füllte sich mit Applaus und Begeisterung. Die Partei – Tanushi – riefen die Rufe aus und der Saal war voller Stolz. Selbst die Luft im Kongresspalast hallte wider von den Rufen der Roten Wölfe. Tanushi winkte nur mit der Hand und sprach nicht. Die Fernseher näherten sich ihm mit Kameras und Mikrofonen. Er ging langsam voran, wie ein Held und Anführer, um den geheimen Abstimmungsraum zu betreten. Er markierte seine Stimme für sich selbst und stand aufrecht. Dann nahm er den Stimmzettel, überprüfte ihn zweimal und warf ihn in die Wahlurne.

Als er sich zu den Kameras umdrehte, sagte er: “Es lebe das rote Volk unserer Wölfe im Wald! Wir werden gewinnen! Wir sind hier, um dem Eindringling, der am Rande des Waldes mit Armee und Panzern gelandet ist, zu sagen, dass er uns nicht einschüchtert. Warten wir auf das Ergebnis dieses Abstimmungsprozesses. Und wenn ich als Vorsitzender gewählt werde, erwartet mich das Duell mit mir und meiner Armee der Wölfe, entschlossen für die Freiheit zu kämpfen.”

Und er zeigte seine Zähne, die ersten beiden vollständig, als Bedrohung und um seinen Hass auf den Kapitalismus zu demonstrieren, den der Eindringling vertrat. Im Saal brach erneut Gesang und Applaus für ihren Helden Tanushi aus. Er lächelte nur und sagte: “Verehrte Wölfe, wir müssen die Abstimmung schnell abschließen, denn die Zeit wartet nicht. Der Teufel wird hier sein und uns beobachten und darüber informieren, was wir tun.”

“Ich bitte die Kommission, die Anzahl der Wahllokale und Zähler zu erhöhen. Denn wir könnten jederzeit im Krieg stehen. Also bitte versteht mich, verehrte Journalisten”, sagte er und wandte sich ihnen höflich zu. “Ihr könnt alles live übertragen. Kein Problem für mich. Die Stimme ist heilig. Und mit dieser Stimme werde ich Kriege führen und gegen alle Feinde unserer Nation siegen. “Deswegen, stimmt ab! Legt die Kugeln eurer Feinde durch eure freie und demokratische Wahl nieder. Zeigt, wie ihr in unserer Partei wählt. Die Fernseher und alle Radiosender sollen live übertragen. Beeilt euch, Brüder und Schwestern! Stimmt ab, denn dort wird die Zukunft gegen die Vergangenheit und die Herrschaft der rechten, blauen des Waldes entschieden.

Hier werden wir den Kommunismus wiederherstellen, so wie er seit fünfzig Jahren existierte. Dieses Land ist ein kommunistisches Land. Es wird sich von Generation zu Generation niemals ändern. Rot wird immer sein. Die Schritte unserer Vorfahren werden von den jungen Generationen fortgesetzt. Helden unserer roten Waldesjugend! Ehre den Veteranen und ehemaligen Kommunisten, die für dieses Land gegen die kapitalistischen Eindringlinge gefallen sind. Der Wald gehört uns.

Wir werden die Herren in unserem Wald sein. Unser ganzes Leben werden wir kämpfen für Freiheit und Demokratie. Seine Worte wurden in den Äther für alle internationalen und nationalen Fernsehsender verbreitet. Er war sicher, dass er nicht nur die Stimmen seiner Partei, sondern auch bei den nationalen Wahlen gewinnen würde. Deswegen musste die Schlange, dieser Verräter und große Dieb, so schnell wie möglich getötet werden. Verwandelt in einen Fernsehstar und einen Narr, täuschte er das ganze rote Volk. Aber auch die internationalen Zuschauer täuschte er, jeden, der ihm gegenübertrat. Und er warf ihnen Staub in die Augen. Obwohl er sich nicht verändert hatte, weder seine Stimme noch seinen Beruf, spielte er Komödie, um an die Spitze der linken Partei “Die Roten des Waldes” gewählt zu werden.

Es dauerte nicht lange und die Zentralwahlkommission zog sich zurück, um die Stimmen zu zählen. Bitte bringt die Kameras herein, sagte Tanushi. Ich möchte, dass jede Stimme vor den Kameras erscheint, damit alle sehen können, worüber abgestimmt wurde.

Die Journalisten waren erstaunt. Wie kann dieser Dieb so demokratisch sein? Er wird die Zukunft des Landes sein. Für fünf Mandate, Ja, ja, sagten alle. Er wird unseren Wald in eine Blume verwandeln, an den Ufern anderer Wälder in Europa. Das ist der Schlüssel.” ” Die Zeit verging und der Vorsitzende der Wahlkommission des Waldes fotografierte den Gewinner. Die Fernsehsender und das ganze Volk richteten ihre Augen auf diesen Wahlkongress. Als der Vorsitzende das Wort ergriff, setzte er seine Brille auf, wischte sie ab und sagte mit einer metallischen Stimme: “Bitte Ruhe, meine Herren”, sagte er. “Entspannen Sie sich, senken Sie Ihre Stimme, damit ich die Ergebnisse vorlesen kann. Wenn Sie das Ergebnis erfahren möchten, dann schweigen Sie bitte”, sagte er scharf und legte den Brief auf den Tisch und hielt das Mikrofon der Halle in der Hand. Stille trat langsam ein. Dann wandte er sich den Blättern zu, die auf dem Tisch lagen. Die Kameras konzentrierten sich auf ihn und filmten ihn während er… diese Bewegungen machte. Er sagte: “Liebe Genossen, dieser demokratische und transparente Wahlgang hat folgendes Ergebnis erbracht.” Die Fernsehsender übertrugen die Abstimmung live, denn das Interesse war sehr groß. Und hier wird es bekannt sein, wer der nächste Premierminister unseres Landes, des Waldes, sein wird. In welche Richtung? Den rechten Westen oder den Kommunismus, der als Demokratie getarnt ist, den dieser Tanush versprochen hat?

Genossen, sagte der Kommissar, derjenige, der mit hundert Prozent gewonnen hat, ist unser Genosse Tanush! Sieg, sagte die ganze Halle und der ganze Wald. Ein neues Zeitalter wird beginnen, sagten sie. Natürlich, wenn er das Duell mit der Bestie gewinnt. Sie meinten sich selbst. Auf der Bühne erschien Tanushi, der sehr glücklich aussah und seine Augen strahlten vor Glück. Nachdem er seine Augen durch die ganze Halle schweifen ließ, herrschte kurz Stille und er sagte:

Genossen, sagte Tanushi, um es kurz zu machen. Heute vor allen verkünde ich den Kampf mit Waffen gegen das böse Biest. Und er wandte sich den Kameras zu. Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe, und ich bin meinen Wählern verpflichtet. Ihr seid die wahren Helden. Danke, Genossen und Genossinnen, dass ihr mich gewählt habt. Ich werde euch nicht enttäuschen. Aber bereitet euch auf den Krieg vor, wie ich es im Wahlprogramm gesagt habe. Wir haben eine große Herausforderung. Und diese Herausforderung muss hier öffentlich gemacht werden”, und er richtete sich der Kamera gegenüber. Böser und niederträchtiger Dämon, du hast gelernt, dass ich jetzt der Anführer des Waldes bin. Du wirst nichts mehr sein. Deine Ära ist vorbei. Selbst wenn du mich ansiehst, komm und … du hast zwei Tage Zeit. Niederträchtig, mörderisch, etc. Komm und gib dich vor uns hin, damit wir dich ins Gefängnis stecken können. Wir werden dich nicht töten. Andernfalls fordere ich einen Zweikampf. Wir beide, nicht unsere Armeen. Lassen wir den Brudermord und das Blutvergießen stoppen. Es endet zwischen uns beiden. Du, wie ein Parasit und ein böses Wesen, auf das ich treffe. Auch ich bin bereit, mich mit dir zu messen, der einzige Hahn auf dieser Welt, der dich mit Gewehr und Messer herausfordert, wie du willst. Für das Wohl meines Volkes und auch für den physischen Kampf bin ich bereit, mich mit dir zu treffen.” Er zischte mit den Zähnen und verwandelte sich von einem Helden mit Kultur in eine Schlange, die einen Zweikampf wollte. Also sagte er, nachdem er seine Zähne gezogen hatte und… Sprach er und wandte sich an das Volk.

Diese Unschuldigen sollen frei leben. Wir haben genug von dir und deinen Barbareien ertragen. Deshalb fordern wir Vergeltung. Und so, Feind, begann die Uhr zu ticken. Tick-Tack, sagte er mit seiner Stimme! Komm morgen hier zum königlichen Platz, in der Mitte der Stadt. Lass uns den Kampf um Leben oder Tod beginnen. Der Beste möge siegen, auch der Furchtloseste. Oder nicht? Fügte er hinzu.

Ich vergaß, er nutzte alle deine Gemeinheiten und Tricks aus. Ich stimme zu. Der Beste und Furchtloseste von uns beiden soll stehen bleiben. Wir sind offen, wir sind nicht ehrlich. Ein Zweikampf, Leben oder Tod mit dir. Also gut, auf Wiedersehen dann und wir sehen uns in der nächsten Welt. Und Tanushi beendete seine Rede. Er war voller Freude über den Sieg, aber voller Galle für seine ideologische Gegnerin. Er sah auf die Menge hinunter, zeigte ihnen die Hand und die Faust. Er ging den Gang hinunter, um in den Saal zu gehen.

Der Ort brach in Applaus aus, und auch die Journalisten. Als sie die Szene sahen, weinten sie. Was für ein Held, sagten sie. Was für ein tapferer Mann! Er setzt sein eigenes Leben für das Volk aufs Spiel. Dieser wird unser Erster sein, Tanush, der Held. Tanush, der Held, rief die Menge. Der Wald liebt dich. Die Straßen waren voller Menschen, die ihre Unterstützung und Stärke für den Helden Tanush demonstrierten.

Ab morgen um neun Uhr morgens, sagte er, werde ich mich dem ungleichen Duell mit der niederträchtigen Bestie stellen, die bisher übernatürlich war. Selbst die Wölfe hat sie in Zweikämpfen besiegt. “Sie ist kein Feigling”, sagte Tanushi zu seinem eigenen Kriegsstab.

Öffnet die Informanten, erfahrt alles über den Ort des Duells, das sie vorbereitet. Tut alles, was nötig ist, um uns zu gewinnen. Nutzt alle Mittel gegen sie.

Es gibt nichts Ehrenhaftes auf der Welt, besonders nicht bei einem Duell mit einem Feigling, sagte Tanushi.

Wir sind alle Sünder. Deshalb geht, holt das Scharfschützenteam. Mit Scharfschützen, die halbnukleare Bomben auf ihren Gewehrmündungen haben. Ich möchte zwanzig davon, sagte er. Sie sollen in Position gebracht werden, bereit sein. Ebenso die Flammenwerfer und die Waffen mit infraroter Strahlung. Sie sollen sie direkt treffen, sobald sie auf der Bühne erscheint. Sie soll nicht zu Boden fallen, sondern mir überlassen werden, sie zu treffen und sie vor allen anderen zu töten. Ich möchte auch ein Schwert, denn ich werde ihr vor aller Augen den Kopf abschlagen. Bringt alle Arbeiter der Kanalisation des schwarzen und weißen Wassers der Stadt. Ich möchte Kontrolle und bereite Bombardierungen. Wenn es nötig ist, auch unterirdisch eingreifen. Unterschätzt einen solchen Feind nicht. Die Macht liegt auf der Seite dessen, der die neueste Technologie und physische Stärke hat. Unterschätzt einen solchen Feind nicht. Persien steht auf der Seite dessen, der die neueste Technologie und physische Stärke hat. Wir haben die Technologie, Generäle, tausend meiner Männer, seid bereit. Zielt direkt mit lautlosen Waffen, sobald ihr sie seht. Auch mit Scharfschützen, zielt auf jeden, der mit ihr ist. Macht Fotos und Filmaufnahmen von unserem gesamten Team vor Ort, damit wir sie nicht mit dem Feind verwechseln. Zwei Stunden vor dem Duell möchte ich alles durch die Kameras sehen. Nur den Boden und den Himmel. Lasst sie in Ruhe, denn sie haben sich nie in irgendeine Angelegenheit eingemischt, auch nicht in ein Duell. Und jetzt werden sie es auch nicht tun, sie werden nur zuschauen und ihr eigenes Ritual seit Tausenden von Jahren fortsetzen. Mit Sonne, Regen und wieder Schnee, Frost und wieder Frühling-Sommer usw. Also nur diejenigen, die keine Duell-Störer sind, provoziert sie nicht, sagte er mit Ironie.

Der Duellplatz war wunderschön im venezianischen Stil erbaut. So sah es aus. Aber es hatte auch gotische und ionische Elemente. Schau mal, was für ein Baustil dieser Platz hatte. Und die Gebäude ringsum waren tatsächlich im reinen gotischen Stil. Und die Kathedrale …

Es war kurz vor der Stunde… Die Stille hatte den ganzen Platz erfüllt, und nur die Vögel des Berges waren zu hören. Nichts anderes.

Der Platz war von zwei Armeen umgeben. Die eine rot, die andere blau. Beide Seiten gaben ihre letzten Befehle über Funk und andere Kommunikationsmittel weiter. Jeder hatte seine eigene Strategie vorbereitet, um den Gegner zu besiegen. Insbesondere Tanushi hatte den Champion der Untreue in der Hand, mehr noch als ein Feigling. Jedes Einatmen in ihrem Blut bedeutet Verrat. Man kann sagen, es war ein unehrlicher Kampf… Die Sirenen heulten. Der Krieg würde beginnen. Beide trennten sich von ihren Stäben und machten sich auf den Weg zum Zentrum, wo das Duell stattfinden sollte.

Zuerst kam die Feiglingin heraus, grollend. Sie ließ einen Schrei los, der dazu führte, dass alle Gebäude wie bei einem Erdbeben zu wackeln begannen. Sie trug eine… stählerne Panzerung auf ihrer Brust und nichts weiter. Denn sie war sich ihres Sieges sicher. Ihr genügte eine Sekunde, um diese Bedrohung namens Tanushi zu packen und direkt zu besiegen. Nur einen Moment, um ihn aus der Nähe zu fassen. Das reichte ihr, und danach würde sie eine noch größere Komödie spielen. Deshalb trug sie nur kugelsichere Weste für die Brust und nicht für andere Teile ihres Körpers. Sie ging mit sicheren Schritten, militärisch und stolz, und erschütterte dabei die Erde, indem sie auf ihren Füßen auftrat.

Ich werde niemals zulassen, dass der Kommunismus diesen Wald führt, sagte sie. Ich werde niemals einen Kommunisten auf dieser Erde dulden. Verflucht sei die ganze rote Rasse dieser Bedroher. Ihr seid minderwertige Rasse, die diese leninistischen Bastarde erträgt, sagte sie.

Deshalb bin ich eine Feiglingin, die auserwählte und herrschende Rasse über andere Rassen. Denn ich und mein königliches Blut sind zum Führen bestimmt. Einverstanden, ihr roten Käfer?, sagte sie laut und ließ sogar den Berg erbeben.

Sie wirkte übernatürlich. Aber auch sie hatte etwas, irgendwo, einen Fehler. Diese Informationen hatten die roten Bedroher und sie fanden es heraus. Sie wissen, dass sie unter ihrem rechten Ohr einen empfindlichen Punkt hat, wo sie sofort getroffen werden sollte, sobald sie sich seitwärts dreht.” Komm her, Feigling”, sagte sie. “Ich werde dich hier vor allen essen. Und deine Eingeweide zu Wurst machen. Los, denn ich habe heute nicht gegessen, weil ich spät aufgewacht bin.”

Ahahahaha, lachte sie laut und wandte sich der Menge, den Kameras und der Öffentlichkeit zu.

“Es wird niemals Kommunismus in diesem Wald geben. Alle Roten, diese Käfer, werde ich töten und vernichten. Denn ihr versteht euch nur mit Waffen. Ihr roten Trotteln und Analphabeten, sie lachte über sie. Ahaha, lachte sie erneut. “Ihr seid tapfer, wenn ihr zusammen seid, aber ihr schlagt hinter den Kulissen zu. Ihr seid wie Hasen, nicht wahr, diese Käfer? Ihr seid schneller als Hasen bei der Flucht. Das seid ihr, so tapfer seid ihr, ahaha lachte sie. Ihr roten Käfer, fuhr sie fort. Ihr seid ein hormoneller Fehler der Natur. Ihr seid eine Verschwendung der Mutter Natur und ihr seid blutrünstig. Und ihr seid böse. Ihr seid auch unerbittlich, wenn ihr Macht sucht. Aber ihr seid Huren, wenn ihr keine habt. Und eure Frauen sind Huren. Ich sage euch etwas, wenn ihr gerade das Haus verlasst, verraten sie euch!” – Sie wandte sich Tanushi zu, der in einem kompletten roten Anzug gekleidet war. Er trug Schutzkleidung an allen Teilen seines Körpers, ohne an irgendeinem Teil des Körpers Halt zu machen. Überall trug er kugelsichere Westen, auch am Kopf und Hals. Den Hals… trefft ihn… erinnerte er die Scharfschützen. Das war der Ort, an dem er die Feiglingin direkt treffen würde. Sie spottete ihn mit allerlei Worten aus. Tatsächlich war das Duell ungleich, die Feiglingin war viel größer, mit großer Kraft und Strategie. Dennoch trat Tanushi erneut auf die Bühne, der König des Moments. Er begann zum letzten Mal den roten Anzug anzuziehen und sang ein Lied, das seine Entschlossenheit zu gewinnen zeigte.

Tanushi hatte keine Angst und trat der Feiglingin gegenüber. Mit militärischen Schritten sagte er: “Erobernde und plündernde Feiglingin! Du hast mein Volk getötet und verraten. Heute ist dein Ende gekommen. Ich habe nur eine Forderung an deine Armee. Nach deinem Tod solltest du dich ergeben, denn wir werden dir nichts antun. Der Tod steht dir gegenüber, und ich bin dein Tod”, sagte er klar und deutlich. Tanushi hatte Vorkehrungen getroffen, um den Sieg sicherzustellen. Er hatte seine Familie aus der Stadt evakuiert und in einem Bunker an der Grenze versteckt, um sie vor den bösen Feiglingen zu schützen. Sie verließen das Land, um dem Druck der Feiglinge zu entkommen.

Mit einem Lächeln sagte Tanushi zur Feiglingin: “Bitte verzeih mir, aber ich habe die richtigen Maßnahmen ergriffen, um zu triumphieren. Und für deine Verrat, den du täglich begehst, werde ich dich heute bestrafen.” Die Feiglingin knirschte mit den Zähnen, kam näher und zeigte die Klauen, die bereit waren, den Duellanten zu zerfleischen. Tanushi richtete seine Waffe auf die Sonne und die Sonne spiegelte sich in ihren Augen wider, strahlend mit wahren Strahlen. Sie verlor ihre Haltung und fiel zu Boden.

In diesem Moment trafen die Scharfschützen sie unterhalb des Ohres. Sie fiel nicht, Tanushi griff ein und schlug der Feiglingin mit dem Schwert in den Hals. Aber sie stand wieder auf, erfüllt von Tapferkeit. Tanushi, der eine exzellente militärische Ausbildung hatte, antwortete klug. Er rannte zur Mitte, lief im Kreis, machte einen leichten Lauf, um Zeit zu verschwenden, damit sie sterben würde. Und überraschend kehrte er zurück und schlug ihr erneut mit dem Schwert in den Hals.

Tanushi brachte einen Fluss von Blut hervor. Es war das Blut derjenigen, das so reichlich floss, dass das Zentrum vollständig mit ihrem Blut gefüllt war. Aber trotzdem stand sie wieder auf. Aber dieses Mal fiel sie tot zu Boden. Nach Tanushis zweitem Schlag wurde sie getötet… Sie starb aufgrund ihrer Nachlässigkeit und Arroganz. Die Natur war nicht zufrieden mit ihrem Verlust. Die Sonne war an diesem Tag nicht mehr erhellt.

Diese Situation zeigte, dass Gott eine wahre Bestrafung für dieses böswillige Volk des Zan-Waldes bringen würde. Die Macht ging an Tanushi über, und der Kommunismus kehrte in den Wald zurück. Der Fluch begann sich auszubreiten, denn dieses böse und unehrliche Volk würde für eine lange Zeit vom Sozialismus regiert werden. Die Übersetzung auf Deutsch lautet:

Das Volk wurde erniedrigt und verblieb erneut in Armut. Es hungerte nur nach Propaganda. In den Augen des Waldes war deutlich zu sehen. Der Wind der sozialistischen Zerstörung kam auf. Sie hatten sich geirrt, mit dem neuen Diktator Tanushi. Sie mussten nun den Schwierigkeiten gegenüberstehen, die später auftreten würden. Die Massen sind immer schuld.

Tirana, 20. Februar 2024.