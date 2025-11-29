Të nderojmë dëshmorët – përtej politikës, për një Shqipëri të bashkuar
Flamur Buçpapaj
Sakrifica që nuk njeh dallime.
Dëshmorët tanë meritojnë respekt të pakufi. Pavarësisht bindjeve politike, ata dhanë jetën për liri dhe pavarësi. Sakrifica e tyre nuk njeh dallime ideologjike: ata luftuan për kombin dhe për të ardhmen e Shqipërisë, për një vend ku çdo qytetar të mund të jetojë i lirë dhe i sigurt. Për këtë arsye, kujdesi dhe nderimi ndaj tyre nuk është çështje politike, por një detyrë kombëtare dhe morale.
Varrezat dhe lapidaret – kujtesa e gjallë
Është detyrë e të gjithëve që të ruajmë lapidaret dhe varrezat e dëshmorëve me dinjitet dhe respekt. Kujtesa e tyre është një mësim i gjallë për brezat e rinj. Ata nuk luftuan për interesa personale, por për të ardhmen e Shqipërisë dhe për të gjithë qytetarët e saj. Të kujdesesh për ata dhe për familjet e tyre është një mënyrë për të nderuar historinë dhe sakrificën e tyre.
Shembuj historikë që frymëzojnë
Historia jonë është plot me shembuj të sakrificës. Luftëtarët e Lidhjes së Prizrenit përballuan fuqitë e mëdha për të mbrojtur tokën dhe kulturën shqiptare. Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, shumë shqiptarë dhanë jetën për të mbrojtur kombin nga pushtuesit. Ata që ranë nuk ishin thjesht ushtarë, por simbol i një populli që nuk u dorëzua. Sakrifica e tyre është frymëzim për çdo shqiptar, sot dhe për brezat e ardhshëm.
Sfida e Shqipërisë sot
Shqipëria përballet me probleme të mëdha: gjysma e territorit tonë ndodhet jashtë kufijve aktualë, ekonomia është e dobët, infrastruktura jo e mjaftueshme, emigracioni po dobëson shoqërinë, dhe drejtësia shpesh nuk funksionon si duhet. Këto sfida nuk janë vetëm të qeverive, por të gjithë kombit. Koha për bashkim dhe unitet është më e nevojshme se kurrë.
Bashkimi për një të ardhme të përbashkët
Ne duhet të kapërcejmë ndasitë politike dhe të punojmë së bashku për një Shqipëri të fortë dhe të bashkuar. Kujdesi për varrezat e dëshmorëve, nderimi për familjet e tyre, edukimi i breznive të reja mbi historinë dhe vlerat kombëtare janë hapa të rëndësishëm drejt një shoqërie më të drejtë dhe më të fuqishme. Çdo përpjekje për zhvillim ekonomik, drejtësi të ndershme dhe stabilitet social është një mënyrë për të nderuar ata që dhanë gjithçka për lirinë.
Nderim që nuk harrohet
Nderimi i dëshmorëve nuk është politikë; është detyrë kombëtare. Kujtesa e tyre na mëson se sakrifica dhe dashuria për atdheun nuk duhet të harrohen kurrë. Të kujtojmë ata do të thotë të kujtojmë çfarë është e shtrenjtë për kombin dhe të punojmë për një të ardhme ku Shqipëria do të jetë një vend i bashkuar, i lirë dhe antare bashkimit evropian Dhe miqesi te perjetesheme me Shba_te.