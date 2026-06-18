“Të gjithë japonezët ngjajnë me njëri-tjetrin”: Van der Vaart kërkon falje për frazën e tij në Botëror

Një batutë e pafat për kombëtaren e Japonisë në Botëror e detyroi Rafael van der Vaart të kërkonte falje, duke sqaruar se nuk kishte “asnjë qëllim racist apo diskriminues” në fjalët e tij, të thëna drejtpërdrejt pas ndeshjes debutuese të Holandës në fazën finale të Kupës së Botës, e përfunduar 2-2 kundër Japonisë.
Batuta e pafat e Rafael van der Vaart për japonezët
Ish-mesfushori ofensiv 43-vjeçar punon sot si komentator televiziv për transmetuesin publik holandez NOS dhe në analizën pas ndeshjes u ndal te paraqitja jo bindëse e mbrojtësit Micky van de Ven. Për të justifikuar vështirësitë e tij, van der Vaart bëri shaka duke thënë se lojtarët japonezë “ngjajnë të gjithë me njëri-tjetrin”.
Fraza u shqiptua gjatë komentimit të golit të barazimit 2-2 të Japonisë nga goditja e këndit: “Një goditje këndi e ekzekutuar në mënyrë perfekte është vërtet shumë e vështirë për t’u mbrojtur – tha ish-lojtari i Ajax, Hamburg, Real Madrid dhe Tottenham ndërsa shikonte pamjet – Sigurisht, lojtarët japonezë ngjajnë të gjithë me njëri-tjetrin, ndoshta van de Ven e mendoi këtë… natyrisht është një shaka”.
Ish-lojtari i kombëtares holandeze kërkon falje për fjalët e tij
Fjalët e van der Vaart u bënë virale shumë shpejt për arsyet e gabuara, duke tërhequr kritika të ashpra. Ish-reprezentuesi holandez e kuptoi se nuk mund të qëndronte në heshtje dhe shpjegoi se qëllimi i tij nuk kishte qenë “kurrë të fyente, lëndonte apo diskriminonte askënd”, duke nënvizuar se ka respekt maksimal për njerëzit e çdo origjine dhe prejardhjeje.
“E kuptoj që disa njerëz i kanë konsideruar fjalët e mia fyese. Më vjen sinqerisht keq. Nëse kam ofenduar dikë, kërkoj falje. Nuk ishte aspak qëllimi im. I marr seriozisht reagimet që kanë ardhur dhe e kuptoj se fjalët mund të interpretohen në mënyra të ndryshme”, përfundoi VDV.