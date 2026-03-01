Të gjithë fituesit e Brit Awards 2026

Ceremonia e Brit Awards 2026, e mbajtur për herë të parë në Mançester, solli shumë surpriza dhe momente të paharrueshme.

Olivia Dean dhe Sam Fender dolën fituesit kryesorë të këtij edicioni, ndërsa artistë të tjerë britanikë dhe ndërkombëtarë morën vlerësimet e tyre për arritjet gjatë vitit.

Lista e plotë e fituesve dhe të nominuarve në të gjitha kategoritë:

Artisti i vitit

• FITUESE: Olivia Dean

• Dave

• Fredi përsëri…

• JADE

• Lily Allen

• Little Simz

• Lola Young

• Pantera Rozë

• Sam Fender

• Vetëvlerësimi

Grupi i vitit

• FITUES: Wolf Alice

• Darka e Fundit

• Pulp

• Shenjë gjumi

• Këmbë e lagur

Albumi i vitit

• FITUESE: Olivia Dean – The Art of Loving

• Dave – Boy Who Played the Harp

• Lily Allen – West End Girl

• Sam Fender – Watching People

• Wolf Alice – The Clearing

Kënga e vitit

• FITUES: Sam Fender (me Olivia Dean) – Rein Me In

• Calvin Harris dhe Clementine Douglas – Blessings

• Chrystal & Notion – The Days (Notion Remix)

• Cynthia Erivo (me Ariana Grande) – Defying Gravity

• Ed Sheeran – Bad Habits

• Fred përsëri.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

• Lewis Capaldi – Survivors

• Lola Young – Messy

• Myles Smith – Nice to Meet You

• Olivia Dean – Man I Need

• Raye – Where’s My Man!

• Skye Newman – Family Matters

Artisti ndërkombëtar i vitit

• FITUES: Rosalía

• Bad Bunny

• Chappell Roan

• CMAT

• Doechii

• Lady Gaga

• Sabrina Carpenter

• The Weeknd

• Taylor Swift

• Tyler, The Creator

Grupi ndërkombëtar i vitit

• FITUES: Foo Fighters

• Haim

• Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami

• Tame Impala

• Turnstile

Kënga ndërkombëtare e vitit

• FITUES: Rosé & Bruno Mars – APT

• Alex Warren – Normal

• Chappell Roan – Pink Pony Club

• Disco Lines & Tinashe – No Broke Boys

• Gigi Perez – Sailor Song

• Gracie Abrams – This Is So True

• Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami – Golden

• Lady Gaga dhe Bruno Mars – Die With A Smile

• Ravyn Lenae – Love Me Not

• Sabrina Carpenter – Manchild

• Sombra – Bare

• Taylor Swift – Ophelia’s Fate

Artist i shquar

• FITUESE: Lola Young

• Barry Can’t Swim

• EsDeeKid

• Jim Legxacy

• Skye Newman

Zgjedhja e kritikëve

• FITUES: Jacob Alon

• Grey Pink

• Sienna Spiro

Artisti më i mirë alternativ/rok

• FITUES: Sam Fender

• Red Orange

• Lola Young

• Wet Leg

• Wolf Alice

Performanca më e mirë pop

• FITUESE: Olivia Dean

• Jade

• Lily Allen

• Lola Young

• Raye

Artisti më i mirë hip-hop/rap/grime

• FITUES: Dave

• Cee Central

• Jim Legxacy

• Little Simz

• Loyle Carner

Artisti më i mirë R&B

• FITUES: Sault

• Jim Legxacy

• Kwn

• Mabel

• Sasha Keable

Performanca më e mirë e vallëzimit

• FITUES: Fred përsëri.., Skepta dhe PlaqueBoyMax

• Calvin Harris dhe Clementine Douglas

• FKA Twigs

• Pantera Rozë

• Sammy Virji

Producenti i vitit

• FITUES: Pantera Rozë

Kompozitori i vitit

• FITUES: Noel Gallagher

Kontribut i jashtëzakonshëm në muzikë

• FITUES: Mark Ronson

Arritje gjatë gjithë jetës

• FITUES: Ozzy Osbourne