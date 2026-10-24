Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Të dielën e fundit të tetorit, akrepat kthehen pas 60 minuta. Ndërrimi i orës do të ndodhë më 25 tetor kur të gjithë do të flemë 1 orë më shumë.

Çdo vit, akrepat kthehen një orë prapa në orën 2 të mëngjesit të së dielës së fundit të tetorit. Falë celularëve smartphone, ndërrimi i orës bëhet në mënyrë automatike.

Në vitin 2018, Komisioni Evropian shqyrtoi mundësinë e ndalimit të ndryshimit sezonal të orës dhe organizoi një konsultim publik, ku morën pjesë rreth 4.6 milionë persona.

Megjithëse 84 për qind e pjesëmarrësve mbështetën heqjen e këtij sistemi, vendet anëtare nuk ranë dakord se cila orë duhej të ruhej përgjithmonë. Për këtë arsye, propozimi nuk u vu në zbatim.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

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