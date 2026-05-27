Të dashur miq, lexues dhe dëgjues kudo që ndodheni,
Me rastin e Kurban Bajramit, ju përcjell urimet më të sinqerta për paqe, mirësi dhe begati në familjet tuaja. Kjo festë e shenjtë na kujton forcën e besimit, vlerën e sakrificës dhe rëndësinë e dashurisë njerëzore në një kohë kur bota ka më shumë nevojë për mirëkuptim e zemër të pastër.
Uroj që në çdo vatër shqiptare të ketë gëzim, shëndet dhe harmoni. Sofrat tuaja qofshin të mbushura me begati, ndërsa zemrat me shpresë dhe qetësi. Le të jetë kjo ditë një moment afrimi mes njerëzve, faljeje për njëri-tjetrin dhe kujdesi për ata që kanë më shumë nevojë për mbështetje e ngrohtësi njerëzore.
Kurban Bajrami është më shumë se një festë; është një thirrje për humanizëm, për dashuri ndaj familjes, për respekt ndaj njeriut dhe për besim tek e mira. Në këto ditë feste, le të kujtojmë se fjala e mirë, dora e shtrirë dhe zemra e hapur kanë fuqinë të ndryshojnë jetën e dikujt.
Ju uroj nga zemra që kjo festë t’ju sjellë mbarësi në jetë, sukses në punët tuaja dhe bekime në çdo hap. Paqja dhe drita e kësaj dite të shenjtë qofshin gjithmonë pranë jush dhe njerëzve tuaj më të dashur.
Me respekt dhe mirënjohje,
Flamur Buçpapaj
