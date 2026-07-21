Të burgosurit shqiptarë në Britani në vend të parë për telefonatat nga burgu

Shqiptarët kryen më shumë se dyfishin e komunikimeve të çdo kombësie tjetër, sipas të dhënave të Ministrisë së Drejtësisë
Shqiptarët dyshohet se vazhdojnë t’i drejtojnë aktivitetet e tyre kriminale nga burgu, pasi shifrat zyrtare treguan se ata kanë bërë më shumë se dyfishin e telefonatave nga institucionet e vuajtjes së dënimit krahasuar me çdo kombësi tjetër.
Të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë kanë zbuluar se të burgosurit shqiptarë kanë kryer 157 962 telefonata nga burgu gjatë gjashtë muajve të fundit, ose afro 900 në ditë.
Shqiptarët përbëjnë grupin më të madh të shtetasve të huaj në burgjet e Anglisë dhe Uellsit, me më shumë se 1 200 të burgosur. Pas tyre renditen polakët dhe rumunët.
Shqiptarët, polakët dhe rumunët janë tri kombësitë e huaja më të shumta në burgjet e Anglisë dhe Uellsit. Së bashku, ato përbëjnë një të katërtën e të gjithë shtetasve të huaj që vuajnë dënimin në këto institucione.
Sipas të dhënave të shërbimit të burgjeve, numri i telefonatave të kryera nga të dënuarit shqiptarë ishte katër herë më i lartë se ai i telefonatave të kryera përkatësisht nga polakët dhe rumunët, të cilët përbëjnë grupet e dyta dhe të treta më të mëdha të të huajve në burgje.
Të burgosurit polakë, të cilët numërojnë 740 persona, kryen mesatarisht 209 telefonata në ditë, ose gjithsej 37 691. Ndërsa 708 të burgosurit rumunë kryen mesatarisht 207 telefonata në ditë, ose 37 307 në total.
Numri i dytë më i lartë në total ishte ai i telefonatave drejt Irlandës: 73 541 të tilla, të kryera nga 678 të burgosur. Pas tyre renditeshin 68 amerikanë, me 57 867 telefonata.
“Jashtëzakonisht joproporcionale”
Profesor Ian Acheson, ish-drejtor burgu dhe ish-këshilltar i qeverisë për ekstremizmin në institucionet e vuajtjes së dënimit, tha se numri i telefonatave të kryera nga të burgosurit shqiptarë dukej “jashtëzakonisht joproporcional”.
“Ajo që dimë është se krimi i organizuar shqiptar mbizotëron në shpërndarjen e drogës brenda burgjeve. Shtrirja që ka jashtë burgjeve është më pak e qartë, por nuk do të ishte e habitshme nëse ata do t’i përdornin vazhdimisht telefonat për të organizuar marrëveshje. Nuk është e paarsyeshme të sugjerohet se këtu ekziston një lidhje”, tha ai.
Këto të dhëna publikohen pasi David Lammy, në atë kohë ministër i Drejtësisë, paralajmëroi se drejtuesit e botës së krimit po i administronin gjithnjë e më shumë perandoritë e tyre kriminale nga burgu.
Ai shtoi se krimi i organizuar po “bashkërendohej gjithnjë e më shumë” nga drejtues bandash brenda burgjeve, të cilat shpesh përballeshin me dhunë, drogë dhe trazira.
Sipas Lammy-t, kriminelët po përdornin gjithashtu “dronë gjithnjë e më të sofistikuar” për të futur drogë dhe armë drejtpërdrejt në burgje, duke shmangur masat tradicionale të sigurisë.
Kriminelët shqiptarë vuajnë dënime kryesisht për vepra penale që lidhen me drogën ose vjedhjet. Sipas Agjencisë Kombëtare kundër Krimit, ata janë specializuar në kultivimin e kanabisit, duke zëvendësuar vietnamezët si furnizuesit kryesorë të tregut të brendshëm të kësaj droge në Britani.
Bandat shqiptare, të cilat më parë ishin të specializuara në tregtinë e kokainës, u zhvendosën drejt kanabisit sepse ky aktivitet paraqiste “rrezik shumë, shumë të ulët”.
Kanabisi sjell fitime të konsiderueshme për shkak të kërkesës së lartë. Britanikët konsumojnë 240 tonë kanabis në vit, me një vlerë prej 2,4 miliardë paundësh. Sipas Agjencisë Kombëtare kundër Krimit, kultivimi i tij nuk kërkon transport të rrezikshëm përtej kufijve, sepse prodhohet brenda vendit.
Rritja e numrit të shqiptarëve që kaluan Kanalin e La Manshit në vitin 2022 — kur 12 685 prej tyre arritën në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla — ka siguruar një burim të gatshëm punëtorësh të paligjshëm. Ata kanë aftësitë për përdorimin e teknologjisë hidroponike, e cila nevojitet për rritjen e bimëve në dhomat e errësuara të banesave, dritaret e të cilave janë mbyllur plotësisht.
“Jo të gjitha kombësitë paraqesin të njëjtin rrezik kriminaliteti”
Të dhënat për telefonatat u siguruan nga Nick Timothy, sekretari në hije për Drejtësinë, i cili ka kërkuar publikimin e plotë të statistikave të kriminalitetit sipas kombësisë së shtetasve të huaj.
Gazeta “The Telegraph” zbuloi të dielën se Ministria e Drejtësisë po ndërmerrte veprime ligjore për të penguar publikimin e shkallës së kriminalitetit të shtetasve të huaj në Angli dhe Uells.
Timothy deklaroi: “Burgjet tona janë tashmë plot dhe në to ndodhen 10 mijë shtetas të huaj, të cilët nuk duhet të jenë këtu. Duhet ta pranojmë se jo të gjitha kombësitë paraqesin të njëjtin rrezik kriminaliteti, siç dëshmohet nga këto të dhëna.”
“Vetëm shqiptarët janë përgjegjës për më shumë telefonata ndërkombëtare nga burgjet sesa SHBA-ja, Kanadaja, Japonia, Italia, Gjermania dhe Franca të marra së bashku. Edhe afganët, irakianët dhe pakistanezët përbëjnë një numër joproporcional.”
“Laburistët duhet t’i publikojnë statistikat e kriminalitetit sipas kombësive, në mënyrë që të ketë transparencë të plotë se kush po kryen krime në vendin tonë.”
Dhjetë vendet që kryesonin për numrin e telefonatave ishin: Shqipëria me 157 962, Irlanda me 73 541, Shtetet e Bashkuara me 57 867, Polonia me 37 691, Rumania me 37 307, Franca me 33 844, India me 32 581, Spanja me 30 668, Italia me 28 110 dhe Gjermania me 27 278.
Telefonatat nga aparatet e burgjeve lejohen, por numrat duhet të miratohen paraprakisht. Telefonatat mund të përgjohen kur zyrtarët e burgjeve besojnë se ekziston rreziku i kryerjes së veprimtarive kriminale.
Një zëdhënës i shërbimit të burgjeve deklaroi: “Nga këto të dhëna nuk mund të nxirret asnjë përfundim, pasi ato nuk tregojnë kombësinë e të burgosurve që kryejnë telefonatat dalëse. Të gjitha telefonatat e kryera nga të burgosurit duhet të regjistrohen, dokumentohen dhe paguhen nga vetë ata.” Telegraph.co.uk