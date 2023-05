Taylor Swift, në një romancë dashurie me muzikantin

Taylor Swift thuhet se është lidhur me një djalë tjetër londinez pas ndarjes së saj nga Joe Alwyn. Bëhet fjal për frontmenin e vitit 1975, Matty Healy.

Burimet pohuan për The Sun se dyshja tashmë janë “çmendurisht të dashuruar” – pavarësisht se janë lidhur vetëm për më pak se dy muaj.

“Janë ditë super të hershme, por ndihet mirë,” tha burimi i brendshëm. “Ata u takuan për herë të parë, shumë shkurt, pothuajse 10 vjet më parë, por koha thjesht nuk funksionoi.” Edhe pse ndarja e Swift dhe Alwyn u njoftua muajin e kaluar, burimi i brendshëm pretendoi se dyshja në fakt u ndanë në shkurt, “kështu që nuk kishte absolutisht asnjë tradhëti”.

Në fakt, çifti i ri thuhet se është gati të dalë publikisht me romancën e tyre këtë fundjavë në shfaqjen e ardhshme të Era’s Tour të Swift në Nashville. “Si Matty dhe Taylor kanë qenë në turne gjatë javëve të fundit, kështu që ka pasur shumë Face-Timing dhe mesazhe, por ajo mezi pret ta shohë atë përsëri.”

Një personazh i famshëm anonim tha gjithashtu për blogun e thashethemeve Deuxmoi se çifti u krijua nga bashkëpunëtori i Swift, Jack Antonoff. “Kjo vjen nga një tjetër personazh i famshTëm, i cili më dërgoi mesazh fundjavën e kaluar dhe më tha: “Duhet të të them, sapo dëgjova që Tay Swift tashmë po takohet me këngëtarin kryesor të The 1975. Antonoff e krijoi atë”. Para lajmeve për romancën e tyre të lulëzuar, Taylor u përfol se po të takohej me pilotin e F1 Fernando Alonso.