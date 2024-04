Taylor Swift i bën “diss” Kim Kardashian në këngën e re

Pothuajse një dekadë pasi filluan grindjet, Taylor Swift me sa duket shpërtheu ndaj Kim Kardashian në një diss në albumin e saj të ri, “The Tortured Poets Department: The Antology”.

Në “thanK you aIMee”, Swift këndon për një ngacmuese “të bronztë, të nxirë me spërkatje”. Fansat ishin të shpejtë për të vënë në dukje se shkronja e madhe në titullin e këngës është për Kim.

“Taylor që publikoi një diss për Kim K nuk ishte në kartën time të bingos 2024, por nuk kam qenë kurrë më e lumtur,” shkroi një Swiftie përmes X. Një tjetër vuri në dukje, “Taylor tha që nuk do e fal Kim Kardashian”.

Në këngë, Swift pretendon se “lufta” e tyre nuk ishte “e drejtë”. “Gjatë gjithë asaj kohe që ti po më sulmoje, unë po ndërtoja diçka”, thotë ajo. “Dhe nuk mund ta fal mënyrën se si më ke bërë të ndihem.

Grindja e krijueses së Skims me Swift-in filloi në vitin 2016 kur West këndoi sesi ai dhe artistja “mund të bënin se*s” sepse ai “e bëri atë kur*ë të famshme”.

Kur këngëtarja e “Cruel Summer” kundërshtoi tekstin, Kardashian lëshoi ​​një telefonatë të Swift-it që supozohej se jepte miratimin – për të cilin ajo më vonë pretendoi se ishte “regjistruar në mënyrë të paligjshme”.

Taylor e trajtoi skandalin me këngë të shumta diss në albumin e saj “Reputation” në 2017, nga “Call It What You Want” në “Look What You Made Me Të bëj”. Alumi i “Keeping Up With the Kardashians” komentoi rivalitetin e tyre në një episod më vonë po atë vit, duke i thënë Kris Jenner-it se “donte të mbronte” West./Lapsi.al