Taylor jeton në Mançester, por do të arbitrojë ndeshjen City-Arsenal: habiten tifozët

Do të jetë arbitri Anthony Taylor ai që do të drejtojë super ndeshjen e Premier League të fundjavës mes Manchester City dhe Arsenal. Arbitri, i përfolur sidomos pas finales së Europa League të humbur nga Roma e portugezit José Mourinho kundër Sevilla, e shoqëruar me zemërimin e trajnerit dhe tifozëve për drejtimin e ndeshjes, ka përfunduar në qendër të polemikave edhe në Angli.
Shumë tifozë të Arsenal kanë shprehur dyshime për emërimin e tij, duke reaguar në rrjetet sociale me habi dhe zemërim. Ndonjëherë zgjedhja e tij krijon dyshime sidomos për ndeshjet që përfshijnë një nga skuadrat e Mançesterit, pasi Taylor jeton vetëm pak kilometra larg të dy stadiumeve. Megjithatë, ai ka qenë gjithmonë tifoz i ekipit të qytetit të tij të lindjes, Altrincham, dhe ka deklaruar disa herë se nuk ka simpati as për City dhe as për United.
Dyshimet mbeten te tifozët
Në këtë sezon Taylor ka arbitruar tre ndeshje si të Arsenal ashtu edhe të City. Skuadra londineze në këto ndeshje ka marrë një fitore dhe një barazim kundër Chelsea dhe Liverpool, ndërsa City ka fituar dy herë, edhe pse në janar ai drejtoi derbin e humbur 2-0 nga skuadra e Guardiola kundër Manchester United. Sigurisht, për Taylor do të jetë shumë e lehtë të shkojë nga shtëpia në stadium, pasi jeton rreth 6 milje (rreth 10 km) larg Old Trafford. Pavarësisht se është një arbitër i nivelit të lartë FIFA, origjina e tij gjeografike ka shkaktuar shpesh polemika për emërimet në ndeshjet e United apo City.
Arbitrat e tjerë që ishin në garë për City-Arsenal
Ja përse asnjëherë më parë nuk ka qenë kaq befasuese që të zgjidhej pikërisht ai për këtë ndeshje. Sipas The Athletic, detyra do të ishte planifikuar disa javë më parë, me qëllimin për ta mbajtur larg nga ndeshjet e ardhshme të dy ekipeve. Kandidatët e tjerë për të drejtuar ndeshjen më të rëndësishme të sezonit në Premier League ishin Michael Oliver, i cili drejtoi ndeshjen Arsenal-Bournemouth të shtunën e kaluar, dhe Chris Kavanagh, i cili ishte caktuar pikërisht për ndeshjen e City kundër Chelsea.