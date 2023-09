Tatuazhi i Britney Spears pas ndarjes nga Asghari

Britney Spears debutoi një tatuazh të ri gjarpëri afër shpinës së saj në një postim në Instagram.

“Djema, tatuazhi im i ri i gjarprit. Jam shumë e emocionuar!” thotë ajo në një klip teksa kërcen përreth. Tatto vjen disa javë pasi ajo theu heshtjen për ndarjen nga bashkëshorti Sam Asghari. Britney adresoi divorcin e tyre në një postim në Instagram duke shkruar në atë kohë, “Siç e dinë të gjithë, unë dhe Hesam nuk jemi më bashkë… 6 vjet janë një kohë e gjatë për të qenë me dikë, kështu që jam pak e tronditur, por … Unë nuk jam këtu për të shpjeguar pse sepse sinqerisht nuk është punë e askujt !!!”

“Por, sinqerisht nuk mund ta duroja më dhimbjen!!! Në një lloj mënyre telepatike kam marrë kaq shumë mesazhe mbështetëse nga miqtë dhe ju falënderoj !!!”, vazhdoi Spears. “Unë kam luajtur fort për një kohë të gjatë dhe Instagrami im mund të duket i përsosur, por është larg realitetit dhe mendoj se ne të gjithë e dimë këtë!!! Do të doja të tregoja emocionet dhe lotët e mi se si ndihem vërtet, por për disa arsye gjithmonë më është dashur të fsheh dobësitë e mia! Nëse nuk do të isha ushtari i fortë i babait tim, do të më dërgonin në vende për t’u rregulluar nga mjekët !!! Por kjo ishte kur kisha më shumë nevojë për familjen!!! Ju supozohet të keni dashuri pa kushte … jo me kushte!!!!”