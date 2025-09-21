Tatuazhet në dhëmbë – trend i ri në botë

Në Kinë, rinia është duke u larguar gjithnjë e më shumë nga tatuazhet tradicionale të lëkurës dhe po kthehet te një trend më të veçantë: tatuazhet në dhëmbë.

Ky fenomen ka fituar popullaritet, veçanërisht mes të rinjve që kërkojnë të shprehin individualitetin e tyre në mënyra të pazakonta.

Tatuazhet në dhëmbë mund të jenë të përkohshme, si ato që vendosen me ngjitës, ose të përhershme, kur dizajni bëhet drejtpërdrejt në smaltin e dhëmbit.

Megjithatë, mjekët paralajmërojnë se tatua mund të dëmtojë dhëmbin dhe të rrisë rrezikun e konsumimit të tij.

Për më tepër, ngjitësit mund të shkaktojnë alergji.

Prandaj, ata këshillojnë kujdes dhe konsultim me profesionistë para se të vendosni një tatuazh të tillë.

