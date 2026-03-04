Taremi ikën nga Olympiacos për të luftuar në Iran, klubi e mohon: si lindi lajmi fals

Mehdi Taremi nuk do të shkojë në luftë për Iranin pas sulmit të Izraelit dhe SHBA-ve. Prej disa orësh qarkullon ky lajm për ish-sulmuesin e Inter Milan dhe FC Porto, sot te Olympiacos F.C., por sipas Fanpage.it nga burime shumë të kualifikuara lojtari nuk do të shkojë të luftojë dhe nuk ka kërkuar asgjë të tillë nga klubi.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Pak pas përhapjes së lajmit erdhi edhe përgënjeshtrimi i Kostas Karapapas, nënkryetar i Olympiacos, i cili në Instagram foli për fake news: “Viktima e parë e luftës është gjithmonë e vërteta. Mos u besoni lajmeve të rreme dhe tregoni respekt për sportistët dhe për të gjithë njerëzit, vendet e të cilëve janë në flakë”.
Edhe agjenti i lojtarit, Federico Pastorello, mohoi gjithçka: “Deklaratat e atribuuara Taremi-t nuk pasqyrojnë realitetin. Lojtari është plotësisht i përqendruar në punën e tij në Athinë dhe në rrugëtimin profesional. Në një moment delikat si ky, është e rëndësishme të shmangen interpretimet e gabuara”.
Taremi dhe regjimi në Iran: kritikat, gjesti në Botëror dhe shpresa
Taremi është shprehur me kujdes, por me guxim për çështjet në vendin e tij. Gjatë protestave të vitit 2022 pas vdekjes së Mahsa Amini, ai kritikoi shtypjen. Në FIFA World Cup 2022, kombëtarja iraniane – përfshirë Taremi-n – nuk këndoi himnin në ndeshjen hapëse kundër Anglisë, si shenjë solidariteti me protestuesit. Më pas, sipas disa rikonstruksioneve, pati presione ndaj familjeve të lojtarëve. Fjalët e tij, të matura por domethënëse, e kanë kthyer me kohën në një pikë reference për ata që shpresojnë për një të ardhme ndryshe.