Taremi e Irani akuza FIFA-s: “Infantino tha ‘do zgjidhim gjithçka’, por nuk bëri asgjë”

Mehdi Taremi shprehu gjithë zhgënjimin e tij pas barazimit 1-1 ndaj Egjiptit, duke drejtuar gishtin nga FIFA dhe presidenti Gianni Infantino për mënyrën e menaxhimit logjistik të Botërorit 2026. Kombëtarja iraniane, e cila duhet të presë rezultatet e grupeve të tjera për të mësuar fatin e saj dhe për të kuptuar nëse do të kualifikohet në fazën e 1/16-ve si një nga vendet e treta më të mira, është përballur me një turne veçanërisht të ndërlikuar edhe jashtë fushës. Për shkak të tensioneve gjeopolitike dhe vështirësive në lëvizjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, skuadra e zhvendosi grumbullimin në Tijuana, në Meksikë, dhe u detyrua të udhëtonte vazhdimisht për të zhvilluar ndeshjet.
Sipas Taremit, FIFA nuk i ka mbajtur premtimet për të lehtësuar këto probleme. “Është një Botëror katastrofik; një katastrofë”, deklaroi ai para gazetarëve. “FIFA duhej t’i kishte zgjidhur këto probleme, por nuk e bëri që në fillim. Zoti Infantino erdhi në dhomat tona të zhveshjes pas ndeshjes së parë kundër Zelandës së Re dhe na tha: ‘Ky është vetëm fillimi…’, por faza e grupeve përfundon nesër.”
Mehdi Taremi of Iran with a very honest answer when asked about having to fly back to Tijuana tonight after their match against #Egypt.
Iran had hoped to stay in Seattle overnight. #FifaWorldCup #Iran #WorldCup pic.twitter.com/K9YlNbz8ng
— Circling Seattle Sports (@CirclingSports) June 27, 2026
Sulmuesi, ish-lojtar i Inter dhe aktualisht pjesë e Olympiacos, denoncoi vështirësitë organizative me të cilat është përballur delegacioni iranian: “Nuk e kemi këtu stafin tonë logjistik, sepse nuk kanë vizë. Si është e mundur që duhet të udhëtojmë gjithmonë nga Tijuana? Ne e duam popullin e Tijuanës. E duam Meksikën. Janë njerëz të thjeshtë dhe i duam, por për një futbollist profesionist në një kompeticion profesionist kjo nuk është e drejtë.”
Taremi shpërthen kundër FIFA-s: “Duhej t’i kishte zgjidhur”
Kapiteni i përfaqësueses iraniane e thelloi edhe më tej kritikën, duke nënvizuar ndjesinë e braktisjes që ka përjetuar skuadra: “Nuk është e drejtë. Sipas nesh nuk është e drejtë. Është e drejtë për FIFA-n? Mirë, fat për ta. Por nuk është e drejtë. Kush dëshiron të na ndihmojë? Nëse duan që të largohemi, atëherë në rregull, do të largohemi. Por nuk është e drejtë. Nuk kemi staf për rikuperimin apo logjistikën që të na ndihmojë. Ankohemi gjithmonë për këto gjëra, por askush nuk na ndihmon, askush.”
I pyetur nëse kishte ndjesinë që Irani ishte vërtet i mirëpritur në këtë kompeticion, Taremi u përgjigj: “Këtu duhet të luftojmë kundër gjithçkaje. Nuk e di çfarë duan njerëzit. Nga këndvështrimi ynë, po, besoj se u pëlqen… por si është e mundur që pasi luajmë 90 minuta duhet të kthehemi në Tijuana?”
Në aspektin sportiv, barazimi me Egjiptin e la Iranin në vendin e tretë të Grupit G. Kualifikimi në fazën me eliminim direkt mbetet i mundur, por do të varet nga rezultatet e ndeshjeve të fundit në grupet e tjera.