Tare “rinovon” Milan me një 40 vjeçar: i ka propozuar shoqërisë emrin e Modric

Igli Tare dhe Massimiliano Allegri kanë pak kohë për të planifikuar merkaton e parë të Milan, por në ditët e para të punës tashmë ka lindur ideja e madhe e kësaj vere: kuqezinjtë ëndërrojnë Luka Modric si goditjen e bujshme për sezonin e ardhshëm, një ëndërr e propozuar nga drejtori i ri sportiv, i cili dëshiron ta nisë aventurën e tij me një “bum”. Kroati është larguar nga Real Madrid si lojtar me parametër zero pas 13 vitesh me shumë suksese dhe mund t’i japë vetes edhe një “vallëzim të fundit” në Evropë për t’u përgatitur për Kupën e Botës me Kroacinë, përmbyllja perfekte për një karrierë kampioni.

Sipas asaj që raporton Sky, aktualisht pista që të çon te mesfushori është më shumë një ëndërr sesa një realitet, por Tare e ka diskutuar tashmë brenda klubit për të kuptuar sa e realizueshme është operacioni. Në çdo rast, do të ishte një goditje mediatike që do t’i shërbente Milan për të filluar të hedhë themelet për të ardhmen e tij: nuk do të marrë pjesë në asnjë kompeticion evropian sezonin e ardhshëm, por do të ketë gjithë kohën për të planifikuar rikthimin mes më të mëdhenjve.

Tare ëndërron goditjen Modric për Milan

Largimi nga Real Madrid ka qenë emocional, por kroati ka dëshirë të vihet sërish në lojë në nivele të larta, të paktën edhe për një sezon të fundit. Dhe pikërisht këtu futet Milani, me drejtorin e ri sportiv Tare, i cili i ka propozuar klubit idenë e madhe për merkaton e ardhshme: Modric është parametër zero dhe në moshën 39-vjeçare mund të jetë një vlerë e shtuar për çdo skuadër falë talentit dhe dëshirës së tij për të bërë të paktën edhe një vit tjetër si lojtar i nivelit të lartë, deri në Kupën e ardhshme të Botës. Kuqezinjtë po përpiqen të vlerësojnë më së miri situatën për të mundur të realizojnë këtë goditje të madhe dhe për të nisur sezonin e ardhshëm.

Brenda klubit drejtuesit po reflektojnë për këtë mundësi, por janë shumë faktorë për t’u vlerësuar. Në aspektin ekonomik nuk duhet të ketë probleme, pasi Milani do të paguante vetëm pagën e mesfushorit, i cili nuk ka kërkesa të veçanta, sidomos duke pasur parasysh gjithçka që ai mund të ofrojë në aspektin e cilësisë dhe përvojës. Por investimi duhet gjithsesi të sjellë një përfitim, dhe këtu hapen reflektime të mëdha: Modric është pothuajse 40 vjeç dhe kërkon një sezon të fundit si lojtar top për të shkuar në Botëror, edhe pse në sezonin e fundit te Real Madridi ka luajtur shumë pak si titullar. Pastaj është çështja e Champions-it që mund të jetë një pikë negative për Milanin, i cili do të luajë vetëm në garat kombëtare sezonin e ardhshëm.