Talenti i ri i futsallit humb jetën papritur: Jesus ka rënë nga çatia e hotelit

Një dramë e papritur ka tronditur futsallin brazilian dhe botën e sportit të të rinjve. Luis Felipe Gomes de Jesus, 20 vjeç, ka humbur jetën pasi ka rënë nga çatia e hotelit që strehonte skuadrën e tij, e angazhuar në Kupën Braziliane të futsallit Under 21, një nga kompeticionet më prestigjioze për talentet më të mira në zhvillim të vendit. Tragjedia ndodhi në Recife, në shtetin e Pernambuco, pikërisht ditën e fundit të turneut.
Sipas rindërtimeve të para të mediave lokale, atleti i ri do të ishte penguar aksidentalisht, duke humbur ekuilibrin dhe duke rënë në një zonë të godinës veçanërisht të vështirë për t’u arritur. Në vendngjarje ndërhynë zjarrfikësit, forcat e rendit dhe personeli shëndetësor, por për djalin nuk pati asgjë për të bërë. Dinamika e ngjarjes tani është objekt hetimi nga policia.
Tragjedi në turneun Under 21: një premtim i futsallit vdes duke rënë nga hoteli
I njohur nga të gjithë si “Gamy”, Luis Felipe mbante fanellën me numrin 10 dhe ishte kapiten i CEF Caratoira, klub me seli në Vitória, në shtetin e Espírito Santo. Brenda skuadrës konsiderohej një lider teknik dhe njerëzor, një pikë referimi për shokët e ekipit dhe stafin, pavarësisht moshës shumë të re.
Klubi ka shprehur dhimbjen e tij me një mesazh prekës të publikuar në rrjetet sociale, duke folur për një moment dhimbjeje të thellë dhe duke kërkuar afërsi dhe lutje për familjen e futbollistit. Në dhimbje është bashkuar edhe Federata e futbollit indoor e Espírito Santo, e cila ka shpallur tre ditë zie zyrtare dhe pezullimin e të gjitha garave të planifikuara.
Humbja e Luis Felipe Gomes de Jesus lë një boshllëk të madh në futsallin brazilian: largohet një premtim i sportit, por mbi të gjitha një djalë i kujtuar nga të gjithë për buzëqeshjen, përkushtimin dhe pasionin me të cilin jetonte fushën.