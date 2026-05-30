Takimi në Shtëpinë e Bardhë për Iranin përfundon pa vendim përfundimtar

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, pati një takim me ndihmësit e lartë të premten për të marrë një “vendim përfundimtar” në lidhje me një kornizë për zgjatjen e armëpushimit me Iranin, por takimi përfundoi pa qartësi mbi hapat e mëtejshëm.
Ai tha se Irani duhet të bjerë dakord të mos ketë kurrë armë ose bombë bërthamore, që Ngushtica e Hormuzit të rihapet për “trafik të pakufizuar detar, në të dyja drejtimet” dhe që çdo minë në kanalin ujor të “shkatërrohet”.
Takimi u mbajt në Dhomën e Situatave të Shtëpisë së Bardhë, e cila përdoret për trajtimin e krizave të mëdha. Irani më parë tha se nuk po negocionte për programin e tij bërthamor – të cilin ai këmbëngul se është tërësisht për qëllime civile.
Të enjten, të dy vendet kishin rënë dakord për një kuadër marrëveshjeje – të njohur si memorandum mirëkuptimi – në pritje të miratimit të Trump dhe udhëheqjes së Iranit, sipas zyrtarëve amerikanë.
Marrëveshja thuhet se do të zgjasë armëpushimin për 60 ditë dhe do të nisë bisedime mbi të ardhmen e programit bërthamor të Iranit.
“Presidenti Trump do të bëjë vetëm një marrëveshje që është e mirë për Amerikën dhe përmbush vijat e tij të kuqe. Irani nuk mund të posedojë kurrë një armë bërthamore”, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për CBS News, partnerin amerikan të lajmeve të BBC-së.
Që kur armëpushimi hyri në fuqi më 8 prill, Trump ka sugjeruar vazhdimisht se ShBA-të dhe Irani janë afër një marrëveshjeje dhe negociatat po përparojnë, por deri më tani nuk ka pasur rezultate thelbësore