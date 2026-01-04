Takimi mes Izraelit e Sirisë këtyre ditëve, marrëveshje e re më e gjerë mes dy shteteve

Zyrtarë të lartë izraelit dhe sirianë do të takohen të hënën ose të martën me ndërmjetësimin e emisarit amerikan Tom Barrack, i pari i tillë që prej se presidenti sirian Ahmed al-Sharaa vizitoi Washington në nëntor.
Gazeta izraelite The Jerusalem Post raportoi se delegacioni izraelit do të përbëhet nga ambasadori izraelit në SHBA, Lechiel Leiter, Roman gofmankreu i agjencisë izraelite të inteligjencës Mossad.
Në takim flitet se nga pala siriane do të jetë ministri i punëve të jashtme të Sirisë, Asaad al-Shaibani.
Sipas raportit Izraeli dhe SHBA kanë arritur pajtim mes tyre për dy çështje kyçe. Vazhdimësinë e veprimtarisë ushtarake të Izraelit në Siri për të neutralizuar kërcënimet dhe përparimin në dialogun me Sirinë rreth krijimit të një marrëveshjeje të re të sigurisë me Sirinë. “Të dyja palët e kanë të qartë se çfarë duhet të bëjnë” u ka thënë The Jerusalem Post burimi i tyre.