Tahirović fut në sherr Uellsin e Bosnjen: akuza për sabotim para playoff-it

Nëse Italia do të arrijë të fitojë gjysmëfinalen e playoff-it kundër Irlandës së Veriut, do të përballet për një vend në Botërorin 2026 me fituesen mes Uellsit dhe Bosnje dhe Herzegovinës, ndeshje që luhet njëkohësisht në Cardiff të enjten më 26 mars. Por mes dy rivalëve të mundshëm të të kaltërve, pragu i ndeshjes është shoqëruar me polemika të ashpra dhe akuza të rënda për sabotim: trajneri i Bosnjës Sergej Barbarez ka lënë të kuptohet se trajneri me origjinë uellsiane i Brondby e ka mbajtur qëllimisht në stol në ndeshjet e fundit lojtarin e tij të kombëtares Benjamin Tahirović që të mos paraqitej në formë në playoff: “Kur trajneri yt të uron fat, por jo për Kombëtaren tënde, atëherë ka diçka që nuk shkon”.
Ç’ka ndodhur mes Uellsit e Brondby për Tahirović: “Gjëra të vështira për t’u besuar”
Por cila është shkëndija që shpërtheu polemikën? Diskursi lidhet me ndeshjet e fundit të Brondby në kampionatin danez, ku trajneri i klubit, Steve Cooper, ka vendosur të mos e aktivizojë më si titullar Tahirović, mesfushor boshnjak ndër më të përdorurit në skuadër (22 paraqitje në 24 ndeshje). Një lëvizje “e dyshimtë” që ka shkaktuar zemërim në Bosnje, e konfirmuar nga deklaratat e Barbarez, i cili ka zbuluar një prapaskenë të veçantë.
Trajneri boshnjak ka treguar situatën e krijuar, të cilën e ka cilësuar më shumë se të çuditshme, pasi e ka thirrur Tahirović në Kombëtare dhe e ka pyetur për arsyen e përjashtimeve të fundit: “Benjo më ka thënë gjëra të vështira për t’u besuar…” tha ai. “Ka të bëjë me kombësinë e trajnerit të tij të klubit… Kur trajneri të uron fat, por jo për Kombëtaren tënde, kjo të bën të reflektosh. Cooper i ka thënë edhe të jetë i qetë: gjithçka do të zgjidhej dhe do të kthehej në normalitet pas pushimit për Kombëtaret”.
Reagimi i Brondby: Tahirović i përjashtuar për arsye disiplinore
Akuza të rënda sabotimi dhe antisportiviteti kanë mbërritur deri në Danimarkë. Ndërsa kombëtarja e Uellsit ka zgjedhur të mos reagojë, nga Brondby përgjigjja ka ardhur menjëherë: “Bëhet fjalë për një hipotezë mjaft të guximshme”, ka theksuar drejtori i komunikimit Søren Hanghøj. “Steve ka shpjeguar publikisht arsyet e vendimit të tij dhe asnjëra prej tyre nuk ka lidhje me kombëtaret. Kjo është e qartë”, shtoi ai duke iu referuar zgjedhjeve të lidhura me një “masë disiplinore” të brendshme, për mosrespektim të vlerave të klubit. “Nuk është vetëm trajneri që merr vendime të tilla”, përfundoi ai: “Është një vendim i klubit, i marrë së bashku nga i gjithë stafi teknik dhe drejtuesit sportivë”.