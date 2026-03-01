Tabloidët anglezë: krizë martesore, Trippier kapet me modelen e OnlyFans

Kieran Trippier, futbollist i njohur i Newcastle United, është sërish në qendër të vëmendjes mediatike për një tjetër mbrëmje jashtë me një modele të OnlyFans. Këtë herë bëhet fjalë për Kehlani Webster, një 21-vjeçare, 14 vite më e re se ai. Të dy janë parë në darkë së bashku, duke nxitur kuriozitet dhe thashetheme mes tifozëve dhe jo vetëm.
Takimi në brasserie
Trippier dhe Kehlani kanë kaluar disa orë në brasserie Babucho, e vendosur në një kishë të shenjtëruar në Newcastle, një vend që bashkon historinë dhe modernitetin, ashtu si mbrëmja në fjalë. Mes një pjate dhe tjetrës, atmosfera është bërë intime dhe miqësore, duke kulmuar me gjestin kalorësiak të Kieranit që, në fund të mbrëmjes, i ka dhënë bluzën e tij bezhë Kehlanit për ta mbrojtur nga i ftohti dhe shiu.
Portreti i Kehlani Webster
Kehlani Webster është një modele e OnlyFans që e përkufizon veten si “brunja jote e preferuar me tatuazhe”. Përveç kësaj, punon edhe në Whiskey Down, një bar i njohur lap-dancing në qytet. Pavarësisht moshës së re, Kehlani ka tërhequr tashmë vëmendje në panoramën e thashethemeve angleze dhe takimi i saj me Trippier nuk mund të kalonte pa u vënë re.
Trippier: mes thashethemeve dhe karrierës
Për Trippier, ky është vetëm episodi i fundit i një serie ngjarjesh që kohët e fundit kanë mbushur faqet e revistave të thashethemeve. Ish-mbrojtësi i Anglisë vjen nga një ndarje e shpallur së fundmi me bashkëshorten Charlotte, me të cilën ishte martuar në vitin 2016. Çifti kishte kaluar një periudhë të trazuar që në maj 2024, kur një video e tregonte atë në sjellje konfidenciale me një punonjëse call center-i.
Një e kaluar e afërt e trazuar
Kriza martesore përkoi me mungesën e Charlotte në Kampionatin Europian të po atij viti, ku Anglia pësoi një humbje të hidhur ndaj Spanjës në finale. Ndërsa Charlotte zgjodhi të transferohej me fëmijët në një vilë me vlerë 3.85 milionë paund në Hale, Cheshire, shtëpia e tyre bashkëshortore në Northumberland u nxor në shitje. Ndarja përfundimtare dhe divorci u konfirmuan në verë, duke hapur rrugën për aventura të reja në jetën e futbollistit.
Newcastle defender Kieran Trippier was spotted enjoying a night out with 21-year-old OnlyFans model Kehlani Webster in Newcastle. The pair dined at Babucho, a stylish brasserie in a converted church, before leaving together late in the evening.
Kehlani, who promotes herself… pic.twitter.com/JyxRxt9Nn5
— Olt Sports (@oltsport_) February 28, 2026
Netë feste dhe njohje të reja
Para takimit me Kehlani, Trippier ishte parë në shoqërinë e yllit të Geordie Shore, Chloe Ferry, gjatë një pushimi në Ibiza, si dhe me pole dancer-in Sienna Day në një mbrëmje në Newcastle. Këto frekuentime, të kombinuara me problemet personale, kanë ushqyer historitë për një jetë private mjaft të trazuar të futbollistit, duke zgjuar interes si te fansat ashtu edhe te tifozët.
Edhe pse futbollisti mban një profil të ulët për takimet e tij, nuk ka dyshim se zgjedhjet e tij të shoqërisë bëhen shpejt temë diskutimi publik, për kënaqësinë e tabloideve angleze.