Szoboszlai, gabimi i bujshëm që dhuron golin: provon një takë para portës, del keq

Nga yjet në baltë, fatmirësisht pa shumë dëme për Liverpoolin që gjithsesi arriti ta fitojë ndeshjen e tij 4-1. Por Dominik Szoboszlai e mban mbi shpinë golin e vetëm të shënuar nga Barnsley, të cilin ai e dhuroi vetë duke tentuar një lojë në momentin më pak të përshtatshëm: pak më parë kishte shënuar një gol të madh me një goditje nga distanca, por më pas e fshiu gjithçka me një gabim të bujshëm dhe të pashpjegueshëm për një lojtar të nivelit të tij.
Szoboszlai, gjesti i pashpjegueshëm para portës
Gjithçka po shkonte sipas planit, pa shumë pengesa për Liverpool që nuk donte t’i dhuronte FA Cup një tjetër përrallë. Kundër Barnsley misioni ishte mjaft i lehtë dhe Slot hodhi në fushë shumicën e yjeve duke ulur rotacionin për të shmangur katastrofën. Dhe në fakt në minutën e 36-të Reds ishin në avantazh 2-0, me gola nga Frimpong dhe Szoboszlai, i cili kishte mahnitur tifozët me një goditje të jashtëzakonshme nga distanca. Por më pas, para pushimit, hungarezi e prishi gjithçka duke bërë një figurë të shëmtuar që u dha kundërshtarëve mundësinë të ktheheshin në ndeshje.
Ndoshta nga besimi i tepruar dhe ndjenja e superioritetit, ai u la pas një loje të zbukuruar, të panevojshme dhe sigurisht të shmangshme: duke u kthyer në mbrojtje, tentoi ta godiste topin me takë para portës, por e la të kalojë dhe e shndërroi në një asist për Adam Phillips, i cili shënoi golin e 2-1 për Barnsley. Komentatorët anglezë mbetën pa fjalë sepse nuk kishin parë kurrë diçka të tillë më parë, një gjest i pamatur që ishte gati ta komprometonte rezultatin dhe të gjithë ndeshjen. Ai e gaboi plotësisht veprimin dhe kohën dhe nuk e vuri re kundërshtarin pas shpine, i cili përfitoi nga sipërfaqësia e tij për ta ndëshkuar, ndoshta edhe vetë i pabesueshëm për atë që kishte parë.