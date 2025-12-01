Szczesny zbulon problemin me gruan para se të shkonte te Juventus: misteri i Torinos

Në moshën 35-vjeçare, Wojciech Szczesny ka edhe një vit e gjysmë kontratë me Barcelonën, me të cilën sapo ka fituar La Liga, Kupën dhe Superkupën e Spanjës. Jo keq për dikë që kishte njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli i luajtur në gusht të vitit 2024, por më pas u bind nga blaugranat se mund të shkruante ende faqe të rëndësishme si protagonist, ashtu siç bëri duke zëvendësuar në portë gjatë gjithë sezonit të kaluar të dëmtuarin ter Stegen.
Sot portieri polak është zëvendësi i titullarit Joan Garcia, por ndërkohë është gjetur gjithmonë gati kur ish-portieri i Espanyol, i ardhur në merkaton e fundit, u detyrua të ndalej për një problem në gju: janë 9 ndeshjet e luajtura deri tani nga “Tek”, në një Barcelonë që sapo ka kaluar Real Madrid në krye të renditjes. Ndoshta dikush te Juventusi do të jetë penduar që e largoi si një hekur të vjetër për t’i bërë vend Di Gregorio, por fakt është se në Torino Szczesny rrezikoi të mos shkonte fare: gruaja e tij kishte dyshime, sepse nuk e njihte fare…
Szczesny shpjegon ndryshimin mes Juventus dhe Barcelonës
Ish-lojtari i Arsenalit arrin të flasë për Juventusin për të theksuar ndryshimin me atë që gjeti te Barcelona, ku ndihet i lirë dhe i lumtur. Jo se nuk ishte tek bardhezinjtë, por atje pesha e përditshme ishte vërtet e madhe, në dëm të lehtësisë së shpirtit: “Barcelona më jep gëzimin e pastër të të qenit futbollist. Juventusi është punë e përditshme nën presion maksimal. Atje fitorja është e vetmja gjë që ka rëndësi. Dhe unë munda ta mësoj këtë. Të bëhesha një pjesë e rëndësishme e një klubi të tillë është shumë shpërblyese. E kupton? Mund ta zëvendësoja Buffon! Nuk kishte sfidë më të madhe në botën e portierëve”, i thotë ai intervistuesit të “GQ Polonia” për të bërë të qartë malën që iu desh të ngjitej, por edhe shpërblimin e madh të marrë në terma njohjeje dhe lavdie.
Hezitimi i gruas së Szczesny: “Pyeti se ku ishte Torino…”
“Mendoja se do të luaja dy ose tre vjet dhe pastaj do të vinte dikush më i ri, por ndodhi që vazhdova të rinovoja kontratat derisa u bëra lojtari me më shumë vjetërsi te Juventus, me më shumë ndeshje, më shumë përvojë dhe ai që filloi të ndërtonte skuadrën”, vazhdon Szczesny, i cili më pas zbulon problemin me gruan e tij kur në verën e vitit 2017, pas dy vitesh huazim te Roma nga Arsenal, kishte planifikuar transferimin te Juventus: “Problemi i vetëm ishte hezitimi fillestar i Marinës për t’u transferuar. I pëlqente të jetonte në Londër, në Romë. Por papritur transferohemi në Torino. Pyeti se ku ishte Torino…”.
“Jam një burrë inteligjent, prandaj gruaja ime merr vendimet”
Asgjë që mund të prishte një kthesë kaq të rëndësishme në karrierën e Wojciech, i cili në 7 vite te Juventusi fitoi tre tituj kampion, tre Kupa Italie dhe dy Superkupa. Sa i përket Marinës, këngëtare dhe aktore e famshme polake me origjinë ukrainase, me të cilën është i martuar prej 9 vitesh dhe që i ka dhënë të vegjëlit Liam dhe Noelia, Szczesny shpjegon si funksionon marrëdhënia e tyre: “Jam një burrë inteligjent, prandaj gruaja ime merr vendimet në shtëpi. Shpesh nuk jam dakord me gruan time, por kam mësuar që nuk kam nevojë të kem gjithmonë të drejtë. Të kesh të drejtë nuk është thelbi i jetës në çift. Në shtëpi, nga një mijë vendime, marr vetëm një: ku do të luaj”.