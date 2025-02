Sylvinho ndjek Inter në Firence, por takohet me Ismajlin: “Je gati për në mars?”

Humbi Bajramin në Old Trafford, shkoi në derbi për Asllanin që nuk luajti, por këtë herë 7 minuta mesfushorin e tij të paktën tekniku i kombëtares Sylvinho arriti ta shohë. Së bashku me stafin e tij teknik, Doriva dhe Zabaleta, braziliani ditën e djeshme ishte në Firence me dy misione: të takohej me futbollistin e Kombëtares, Ardian Ismajli dhe të ndiqte ndeshjen e ndërprerë Fiorentina-Inter.

Stafi teknik i kuqezinjve bisedoi nga afër me qendërmbrojtësin Ismajli dhe u interesua për gjendjen e tij pas dëmtimit që pësoi në ndeshjen Juventus – Empoli. Gjithashtu, në fokus të bisedës ishte grumbullimi i Kombëtares në mars, për dy ndeshjet e para të Shqipërisë në kualifikueset e Botërorit, ndaj Anglisë dhe Andorrës. Natyrisht Sylvinho shpreson që Ismajli të jetë gati për ndeshjet e para, duke qenë një pikë shumë e fortë e prapavijës së kombëtares, e goditur ndërkohë nga dëmtimet e dyshes Hysaj-Mitaj.

Gjatë mbrëmjes, Sylvinho, Doriva dhe Zabaleta qëndruan në Firence dhe ndoqën nga afër ndeshjen Fiorentina – Inter në stadiumin “Stadio Artemio Franchi”, ku u aktivizua edhe futbollisti i Kombëtares, Kristjan Asllani, por vetëm 7 minutat e fundit, plus shtesat.

SYLVINHO NDJEK LOJTARËT NË SERIE A

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Silvinjo, së bashku me stafin e tij teknik, Doriva dhe Zabaleta, vazhdojnë të qëndrojnë në Itali, teksa ishin prezentë në Bergamo, në stadiumin “Geëiss Stadium”, për ndeshjen e Kupës së Italisë, Atalanta – Bologna.

Stafi teknik i Kombëtares ndoqi nga afër pak ditë më parë edhe paraqitjen e kapitenit të Kombëtares shqiptare, Berat Gjimshiti, dhe pas përfundimit të ndeshjes zhvilloi një takim me të. Në fokus të diskutimeve ishte ecuria e sezonit me klubin e Atalantës dhe rrugëtimi i ri i Kombëtares shqiptare në kualifikueset e Kampionatit Botëror 2026. Sylvinho e ndihmësit e tij do të vazhdojnë turin në Europë për të takuar dhe monitoruar futbollistët e Kombëtares që luajnë në kampionatet europiane.