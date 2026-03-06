Sylvinho “me shpatulla pas murit”: shkon të shohë Muçin e “turqit” e tjerë

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Sylvinho, së bashku me ndihmësit e tij Doriva dhe Ervin Bulku, kanë zhvilluar gjatë kësaj jave një vizitë në Turqi për të ndjekur nga afër paraqitjet e lojtarëve të Kombëtares shqiptare me klubet e tyre.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Stafi teknik kuqezi ishte fillimisht i pranishëm në stadium për ndeshjen e Kupës së Turqisë mes Istanbul Başakşehir dhe Trabzonspor, ku ndoqi nga afër paraqitjen e sulmuesit Ernest Muçi. Futbollisti i Kombëtares shqiptare ishte titullar dhe qëndroi në fushë për 90 minuta.
Një ditë më pas, trajneri Sylvinho dhe stafi i tij ndoqën nga stadiumi edhe përballjen tjetër të Kupës së Turqisë mes Besiktas dhe Çaykur Rizespor.
Në këtë ndeshje u aktivizua mesfushori Kristjan Asllani, i cili u fut në lojë si zëvendësues në minutën e 78-të për Besiktas. Ndërkohë, në radhët e Rizespor është edhe mesfushori i Kombëtares Qazim Laçi, i cili në këtë takim qëndroi në stol.
Vizita në Turqi është pjesë e procesit të vazhdueshëm të monitorimit të lojtarëve të Kombëtares shqiptare nga stafi teknik, në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e rëndësishme të play-off-it të Botërorit ndaj Polonisë.
Përmes këtyre vizitave, stafi i Kombëtares synon të mbajë kontakt të drejtpërdrejtë me lojtarët dhe të ndjekë nga afër formën e tyre në klubet respektive, në prag të sfidave të rëndësishme ndërkombëtare.