Sylvinho, dëgjo çfarë thotë Lewandowski: “Mënyra si vishesh ndikon në lojën në fushë”

Në një intervistë të fundit për revistën Men's Health, Robert Lewandowski ka treguar qasjen e tij ndaj punës që e lejon të mbajë standarde shumë të larta edhe pas moshës 35 vjeç. Mes stërvitjes inteligjente, ushqimit të personalizuar dhe vëmendjes ndaj detajeve, sulmuesi polak shpjegon çfarë do të thotë në të vërtetë "të mbrosh profesionin tënd".
Si ndikon veshja në performancë dhe mentalitet
Sipas sulmuesit të FC Barcelona, njerëzit nënvlerësojnë ndikimin e veshjes në performancën mendore dhe fizike: “Rrobat që vesh kanë një ndikim më të madh nga sa mendojnë shumë njerëz. Kur veshja është e projektuar mirë dhe funksionale, ajo eliminon shpërqendrimet dhe të lejon të përqendrohesh plotësisht në objektivat e tua. Rehatia, liria e lëvizjes dhe mbrojtja ndikojnë në mënyrën se si ndihesh gjatë ditës”.
Veshjet thelbësore në garderobën e një futbollisti
Lewandowski shpjegon çfarë nuk mungon kurrë në dollapin e tij:
një tuta e rehatshme për udhëtime të gjata
një xhaketë e prerë mirë
bluza të bardha të gjithanshme
atlete të thjeshta që kombinohen lehtë
Qëllimi është të ndihet i relaksuar pa hequr dorë nga stili, qoftë kur shkon në stërvitje, qoftë gjatë një shëtitjeje në qytet.
Sekreti për të qëndruar në formë pas 35 vjeç
Shumë pyesin cili është sekreti për të mbajtur performancë të nivelit të lartë pas moshës 35 vjeç. Lewandowski shpjegon se i kushton shumë vëmendje:
cilësisë së gjumit
rikuperimit fizik
dëgjimit të trupit të tij
stërvitjes inteligjente
Me përvojën, shpjegon sulmuesi polak, kupton se nuk bëhet fjalë vetëm për t’u stërvitur më shumë, por për t’u stërvitur më mirë. Motivimi për t’u përmirësuar vazhdimisht është ajo që e mban konkurrues dhe mendërisht të freskët.
Ushqimi
Qendërsulmuesi polak shpjegon se edhe ushqimi është thelbësor: “Qasja ime ndaj ushqimit ka evoluar shumë. Në fillim të karrierës ishte më e përgjithshme, tani gjithçka është shumë më e personalizuar dhe e ndërgjegjshme. Përpiqem të shmang atë që nuk i bën mirë trupit tim, si sheqerin, laktozën dhe glutenin. Ushqimi është pjesë e performancës sime, por edhe e stilit tim të jetesës, prandaj përqendrohem te cilësia dhe rikuperimi”.