Sydney Sweeney nxit aludimet për raportin me Zendaya

Sydney Sweeney ka rikthyer spekulimet për marrëdhënien e saj me Zendaya, pasi fansat vunë re se ajo nuk e përfshiu kolegen në një postim të publikuar në Instagram për përfundimin e xhirimeve të sezonit të tretë të Euphoria.
Aktorja ndau një seri fotografish nga prapaskenat e serialit, duke reflektuar mbi rrugëtimin e personazhit të saj, Cassie Howard. Në postim shfaqeshin disa nga anëtarët e kastit, përfshirë Jacob Elordi, Alexa Demie dhe të ndjerin Eric Dane.
Megjithatë, mungesa e Zendaya-s nuk kaloi pa u vënë re nga fansat. Duke qenë se ajo interpreton Rue, një nga personazhet kryesore të serialit, shumë ndjekës e interpretuan këtë si një sinjal të mundshëm për tensione mes dy aktoreve.
Në rrjetet sociale nisën menjëherë spekulimet për një përçarje të vazhdueshme mes tyre, duke rikthyer thashethemet që qarkullojnë prej vitesh. Disa fansa përmendën edhe paraqitjet e veçuara në evente apo mungesën e ndërveprimeve publike gjatë promovimit të serialit si “provë” se ato nuk janë shumë të afërta.
Spekulimet janë ushqyer edhe nga zërat e vjetër që lidhnin emrin e Sweeney me Tom Holland, partnerin e Zendaya-s, megjithëse asnjëherë nuk është konfirmuar ndonjë konflikt mes tyre.
Ndërkohë, krijuesi i serialit, Sam Levinson, ka folur së fundmi për përkushtimin e Sweeney ndaj personazhit të saj. Ai tregoi se kishte menduar të reduktonte disa skena të guximshme në sezonin e tretë, por aktorja e kundërshtoi idenë.
“Po luaj një modele të OnlyFans. Si mund t’i shmangim këto skena?” kujtoi Levinson reagimin e saj, duke pranuar se argumenti i aktores kishte kuptim për zhvillimin e personazhit.