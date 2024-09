Superlojtari i Vlahovic: “Pozicionimi i Lautaro, fiziku i Haaland e shpejtësia e Osimhen”

Duhet kohë, një faktor fiziologjik për të asimiluar plotësisht kërkesat e trajnerit të ri. Te Juventus, megjithatë, koha është gjithmonë e pakët: “Sa e bukur, e këndshme dhe e lodhshme është të luash me bardhezinjtë – pranoi Vlahovic -. Këtu është ndryshe, ka një nivel më të lartë dhe Juventus përfaqëson shumë gjëra si krenarinë, familjen dhe mentalitetin fitues”.

Nëse Locatelli e ka nominuar hapur Juventus për titullin kampion, Vlahovic është i sigurt se gara do të jetë e hapur për shumë skuadra dhe lufta do të jetë e ashpër: “Ne duhet të duelojmë para së gjithash me veten, kush fiton do të vendoset nga detajet. Inter luan së bashku prej një kohe të gjatë dhe kanë mekanizma të konsoliduar, duket që e njohin njëri-tjetrin shumë mirë. Sigurisht zikaltrit ishin sigurisht më të mirët vitin e kaluar, por është shumë herët për të bërë parashikime”.

Dusan Vlahovic pastaj u ndal të bënte një krahasim të vogël me sulmuesit e tjerë të mëdhenj në kampionat dhe më gjerë: “Do t’i vidhja Lautaro Martinez pozicionimin e trupit që do të më kompletonte. Ai ishte sulmuesi më i mirë vitin e kaluar dhe e respektoj shumë. Është vdekjeprurës. Nga Haaland do të merrja mënyrën e sulmit në zonë dhe fizikun, kur niset nuk e ndalon dot. Nga Osimhen shpejtësinë”.