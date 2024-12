Superliga/ Egnatia mposht Skënderbeun, “paqe” në Kurbin mes Laçit dhe Dinamos

Egnatia ka mposhtur Skënderbeun me rezultatin 1-0 në stadiumin “Arena Egnatia”.

Goli i Regi Lushkjes me penallti në fillimin e pjesës së dytë mjaftoi për 3 pikët te rrogozhinasit, që marrin kreun e tabelës me 30 pikë pas 17 javësh. Kujtojmë se Partizani ka ndeshje të prapambetur dhe ndjek me një pikë më pak.

VAR ishte vendimtar në këtë takim, pasi thirri kryesorin Lata për të rishikuar rastin e akorduar më pas 11-metërsh. Skënderbeu u detyrua të luajë me një lojtar më pak, pasi Doka doli me karton të kuq në minutën e 60-të.

Sfida tjetër mes Laçit dhe Dinamos është mbyllur në barazim pa gola. Sfida ishte e hapur, me kurbinasit vendas të cilët kishin më shumë iniciativën, por me blutë të cilët krijuan rastet më të pastra.

Ndërsa të vetën e bëri edhe terreni i rënduar nga shirat, me topin që shpesh ngecte në ujë duke krijuar vështirësi për mbrojtës e sulmues, të cilët shihnin goditjet e tyre të ndaleshin në llucë.

Në fund, skuadrat morën nga një pikë që nuk u shërben shumë për klasifikimin, pasi nuk i lejon të bëjnë hapa të rëndësishëm para në krahasim me objektivat që kanë në këtë sezon.

Renditja: