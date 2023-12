Superiore, luhet java e fundit e vitit: Egnatia kampione dimri, Tirana rrezikon të dalë jashtë Final Four

Kampionati i Superiores bëhet gati të mbyllë vitin 2023, me javën e 18, përpara se të gjithë të përqendrohen në merkato. Do të luhet e shpërndarë në tre ditë, një javë me shumë sfida delikate. Të premten në orën 17:00 do të zhvillohen dy sfidat e parë të javës së 18-të. Të shtunën do të luhet derbi i veriut, në orën 13:30 dhe dy ndeshjet e fundit të kësaj jave do të luhen të dielën më datë 24 dhjetor. Egnatia rrezikon të arrihet nga Partizani, e impenjuar me Tiranën, që ndërkohë mund ta mbyllë vitin jashtë Final Four.

SOT, DY SFIDAT E PARA

Në “Loro Boriçi” Vllaznia do të presë Skënderbeun. Pas dy fitoreve radhazi, Vllaznia do të kërkojë të bëjë tris përballë bardhekuqve, që kanë prioritet ta mbajnë kundërshtarin prapa. Osmani e ka të qartë se është mundësia ideale për tu futur në Final Four pikërisht në javën e fundit, me një parakalim që ndoshta mund ta lejojë të kapërcejë më shumë se një pozicion. Në stadiumin “Niko Dovana” Teuta do përballet me Dinamo City. Katër barazime radhazi të Teutës nuk mjaftojnë dhe Martini e di mirë se duhet të fitojë për të ndryshuar vendin e fundit të renditjes. Dinamo në anën tjetër ka pësuar dy humbje radhazi dhe një ndalesë e tillë nuk duhej në këndvështrimin e objektivit të shpresuar prej Mehmetit.

TË SHTUNËN DERBI I VERIUT

Një ndeshje të shtunën dhe do të luhet në orën 13.30. Laçi, pas goditjes në Korçë, shpreson të vazhdojë në këtë linjë, kur përballë të ketë Kukësin. Josa dëshiron të shkëputet më shumë se dy pikët e avantazhit që ka ndaj Nicës, që objektivin e ka krejtësisht të kundërt.

KRYESUESIT NË FUSHË TË DIELËN

Dy kryesuesit, që ishin të impenjuar në Superkupë, do të zbresin në fushë të dielën. Egnatia e tronditur nga humbja e trofeut rrezikon edhe në kampionat, sepse përballë do të jetë Tirana. Titulli simbolik kampion dimri nuk preket, por Egnatia mund ta gjejë Partizanin një pikë larg në rast të një humbje e të kombinuar me suksesin e të kuqve. Tirana, -14 që tani, mund ta mbyllë vitin jashtë katërshes së parë, gjë që Ahmataj tenton ta shmangë me cdo kusht. Të kuqtë, plot moral, presin Erzenin, edhe pse nuk do të jetë fare një ndeshje aq e lehtë sa tregon renditja. Java e 18-të e Superiores do të mbyllet pikërisht me sfidën mes Partizanit e Erzenit, që do të luhet në “Arenën e Demave” në orën 17:00.