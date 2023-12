Superiore/ Krizë apo shpëtim për Tiranën, demostrim force për Partizanin: luhet derbi i kryeqytetit

Fundjava zbret në fushë sërish 10 skuadrat e Superiores, vetëm katër ditë nga hera e fundit. Dy ndeshje të shtunën e tre të dielën do të përmbushin javën e 15-të të kampionatit, që sillet e gjitha rreth derbit kryeqytetas. Luhet Tirana-Partizani, e treta kundër të dytës dhe direkt e interesuar te derbi nuk është vetëm Egnatia. Në përplasjen e të dielës në orën 19.00, Tirana vjen në një moment të errët pas humbjes me Erzenin e me mungesën e madhe të golashënuesit kryesor Hasani. Për mungesa, pavarësisht serisë së gjatë pozitive por të njollosur nga dy barazime radhazi, nuk mund ti ankohesh Partizanit. Abilaliaj ka një skuadër të tërë pothuaj të dëmtuar e sidomos në mbrojtje situata është më delikate. Një derbi për tu fituar, pa justifikime për askënd, sepse vlen për renditjen dhe moralin dhe skuadrat më të titulluara e dinë mirë.

SUPERIORE, JAVA E XV

02/12/23

Egnatia 13 : 30 Vllaznia

Skënderbeu 17 : 00 Erzeni

03/12/23

Kukësi 13 : 30 Teuta

Dinamo 16 : 00 Laçi

Tirana 19 : 00 Partizani

Egnatia pret me shpresën se mund të përfitojë dhe, duke qenë e para që zbret në fushë të shtunën në 13.30. Kryesuesit duan arratinë, por përpara duhet të mundin Vllazninë, që sapo ka rigjetur fitoren e parë pas një përjetësie. Nuk dëshiron ti ndahet Final Four Skënderbeu, që pret në Korcë Erzenin, që sapo ka bërë goditjen e madhe, duke mposhtur Tiranën. Të dielën në 13.30, Kukësi e Teuta luajnë derbin e fundit të renditjes, që vlen për të mos humbur trenin e skuadrave, që vrapojnë ti largohen zonës së rënies, gjë që do bëjë edhe Dinamo e pamundur me Mehmetin në pankinë, kur të presë Laçin. Skuadrat janë me 16 pikë por vijnë nga moment të ndryshme, sepse Josa nuk fiton prej gjashtë javësh, në të cilat ka marrë vetëm 3 pikë.

KLASIFIKIMI N P

1 Egnatia 14 30

2 Partizani 13 28

3 Tirana 14 21

4 Skënderbeu 14 18

5 Vllaznia 14 17

6 Dinamo 14 16

7 Erzeni 14 16

8 Laçi 14 16

9 Kukësi 14 15

10 Teuta 13 12