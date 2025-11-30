Super Yildiz, Juventus përmbys Cagliarin por humb Vlahovic: “Trajner, u vrava shumë”

Pas suksesit ndaj Bodo në Champions, Juventus kthehet të fitojë edhe në kampionat. Në javën e 13-të të Serie A skuadra e teknikut Spalletti mposht 2-1 Cagliari dhe përpiqet të sistemojë klasifikimin, tani në kuotën 23 pikë. Në Stadium, në pjesën e parë Esposito zhbllokon ndeshjen pas asistit të Palestra-s (26’), pastaj ngjitet në katedër Yildiz dhe bardhezinjtë përmbysin rezultatin falë një dygolëshi të turkut (27’ dhe 46’). Në pjesën e dytë Caprile e Perin përgjigjen të pranishëm ndaj Conceição dhe Idrissi, pastaj Juventus menaxhoi zotërimin me rregull, mbylli hapësirat dhe mbrojti avantazhin, duke flirtuar edhe me të tretin me Koopmeiners dhe Conceição.
Fitorja e parë me teknikun Spalletti në pankinë
Në fillim janë bardhezinjtë që bëjnë ndeshjen, por me ritme të ulëta dhe pa shpërthime në një kundër një. Për 25 minuta zhvillohet një ndeshje shumë taktike, pastaj dy episode ndezin ndeshjen brenda dy minutave. Nga njëra anë Palestra poshtëroi Kostic dhe Esposito mposhti Perin, nga ana tjetër Thuram çau në qendër dhe Yildiz u gjend gati në zonë për të barazuar llogaritë. Pas një diagonaleje me të majtën, Vlahovic kërkoi zëvendësimin dhe doli me dhimbje nga fusha duke ia lënë vendin David, pastaj Caprile ndali një goditje me kokë të Conceição, McKennie nuk e gjeti portën nga një pozicion i mirë dhe në shtesën e pjesës së parë Yildiz goditi sërish duke përmbysur rezultatin me një të majtë precize.
Pjesa e dytë nisi me një pritje të Caprile ndaj Conceição dhe një të Perin ndaj Idrissi, pastaj Cagliari ngrit lojën në kërkim të barazimit dhe ndeshja u shndërrua në shumë dyluftime individuale dhe një kundër një në gjithë fushën. Nga njëra anë Koopmeiners dhe Conceição iu afruan golit të tretë, nga ana tjetër Felici testoi refleksin e Perin dhe mes kundërsulmeve të vazhdueshme ndeshja u mbyll me një goditje me kokë të Gaetano që nuk pati rezultat. Juventus merr fitoren e parë në Stadium me Spallettin në pankinë.
Vlahovic në lot: “Trajner, më është bërë shumë keq”
Dëmtim i keq për Dusan Vlahovic. Pas gjysmë ore loje, me rezultatin 1-1, sulmuesi bardhezi u detyrua të ndalet për një dëmtim muskulor. Pas goditjes drejt portës së Caprile, Vlahovic u ndal për shkak të një problemi në aduktorin e majtë dhe braktisi fushën pothuajse me lot. Sulmuesi serb dukej se ishte rikuperuar nga lodhja muskulore e pësuar me Kombëtaren, por tani mund të jetë i detyruar të ndalet sërish. Duke dalë nga fusha, serbi i tha teknikut Spalletti: “U vrava shumë keq”. Ekzaminimet instrumentale janë parashikuar në orët e ardhshme për të kuptuar përmasën e dëmtimit dhe kohën e rikuperimit.