Super Muriqi, ndëshkuesi i Real Madrid: Mallorca fiton në shtesë, favor për Barçën

Rezultat tronditës në pasditen e La Liga spanjolle. Real Madrid në fakt u mposht 2-1 në transfertë nga Mallorca, e cila me golin vendimtar me kosovarin Vedat Muriqi në minutën e 91’ dhe i dhuron Barcelonës një asist të shkëlqyer dhe të papritur për të mbyllur kampionatin 8 javë përpara. Këtë mbrëmje në fakt skuadra e Hansi Flick përballet me Atletico Madrid, në një sfidë që i paraprin çerekfinaleve të UEFA Champions League. Katalanasit me një fitore do të shkonin në +7 në renditje ndaj rivalëve të përjetshëm.
Mallorca, plani funksionoi pa topin
Në një formacion 4-3-1-2, Real Mallorca ia la zotërimin kundërshtarit, por mbrojti zonën e vet. Ata regjistruan 15 ndërprerje ndaj 3 të Real Madrid dhe larguan 28 topa, me David López që kontribuoi me pesë largime dhe një ndërhyrje si lojtari i fundit në vetëm 20 minuta. Edhe goditjet standarde i ndihmuan vendasit të ndryshonin pozicionin në fushë. Mallorca fitoi numrin e këndeve 6-4 dhe ishte më direkte me topa të gjatë, gjë që shkaktoi faulle dhe ngadalësoi ritmin e Madridit.
Portieri Leo Román bëri pesë pritje dhe parandaloi 0.26 gola. Ai mori një karton të verdhë në fund për menaxhim kohe, por puna e tij më e hershme e bëri të vlefshme.
Real Madrid dominoi, por humbi rastet
Real Madrid pati 64% zotërim, 15 goditje ndaj 6 dhe 41 prekje në zonë krahasuar me 12 të Mallorcës. Kylian Mbappé realizoi gjashtë goditje dhe regjistroi 0.55 xG, por humbi dy raste të mëdha pasi finalizimi e tradhtoi.
Krijuesit u shfaqën, por pa rezultat. Arda Güler bëri katër pasime kyçe dhe 0.54 asistime të pritura, ndërsa Trent Alexander-Arnold dha nëntë krosime dhe shërbeu për golin e barazimit. Aurélien Tchouaméni ishte lojtari më i kompletuar i Real Madrid, duke fituar duele, duke çuar përpara lojën dhe duke kryesuar vlerësimin në Sofascore. Arbeloa gjithashtu ngriti shpesh vijën e mbrojtjes, duke i kapur kundërshtarët pesë herë në pozicion jashtë loje. Mysafirëve u munguan disa titullarë, përfshirë Thibaut Courtois dhe Federico Valverde, por sërish krijuan mjaftueshëm për të marrë diçka nga ndeshja. Gjë që nu kia lejoi Muriqi.