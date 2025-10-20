Super Leao, Milan rigjen kryesimin i vetëm: ish-tekniku Pioli dhe Fiorentina fundosen

Në ndeshjen e fundit të javës së 7-të të Serie A, Milan përmbys 2-1 Fiorentinën dhe ngjitet në krye të renditjes i vetëm, përpara treshes së përbërë nga Inter, Napoli dhe Roma. Pas një pjesë të parë me ritme të ulëta dhe shumë pak emocione, ndeshja ndizet në pjesën e dytë. Në minutën e 56’, Viola zhbllokoi rezultatin: asist me kokë i Ranierit, Maignan doli keq, topi u përplas në barkun e Gabbia dhe për Gosens ishte lojë fëmijësh të shënonte në portën bosh. Gëzimi i toskanëve zgjati vetëm 7 minuta, deri sa Leao befasoi De Gea me një goditje me të djathtën në cepin e portës. Allegri hodhi në lojë kartën Gimenez, dhe meksikani në fund fitoi një penallti (tërheqje e Parisi e pa vërejtur nga Martinelli, por e sinjalizuar nga VAR) që portugezi e realizoi duke mashtruar portierin spanjoll.
Me një goditje të vetme, Allegri rikthen Leao — i cili nuk kishte shënuar në San Siro në kampionat prej 513 ditësh —, i jep fund emergjencës dhe tani mund t’i shohë të gjithë nga lart. Rikthim shumë i hidhur për teknikun Pioli në San Siro, i duartrokitur nga ish-tifozët e tij: skuadra e tij, Fiorentina, nuk ka fituar ende në shtatë javë dhe humbja e sotme vjen në mënyrën më të hidhur, me një penallti të lehtë në fund — një përzierje mes pafajësisë së Parisi dhe zgjuarsisë së Gimenez. Tani stoli i tij është më i nxehtë se kurrë.
Pak cilësi dhe vetëm luftë fizike në 45 minutat e para, me dy skuadrat e vendosura në mënyrë perfekte pasqyruar me skemën 3-5-1-1. Leao dhe Saelemaekers lëvizin shpesh larg zonës, gjë që ndikon në cilësinë në metrat e fundit, ndërsa në anën tjetër Kean është lënë në mëshirë të fatit dhe prek shumë pak topa. Milani krijon vetëm dy raste nga goditjet standarde dhe pas një devijimi, por topi përfundoi gjithmonë te këmbët e lojtarit të gabuar: në minutën e 5-të Tomori gjuan mbi tra, ndërsa më i rëndë është gabimi i Pavlovic, i cili në minutën e 21-të gjuan jashtë nga shumë afër. I vetmi justifikim për mbrojtësin serb është se goditi me të djathtën, edhe pse është majtak. Kështu, veprimi më i bukur teknikisht është një driblim i Maignan ndaj Kean, me San Siron që e duartroket për aftësinë me topin në këmbë të portierit të tij.
Pjesa e dytë ishte më e gjallë dhe më emocionuese (duhej pak, në të vërtetë): Gosens përfiton nga gabimi i Maignan dhe shënon në portë bosh, duke e detyruar Allegrin të përdorë të vetmin ndërrim të vërtetë në stol, futjen e Gimenez. Në anën tjetër, edhe De Gea ka pjesën e tij të fajit në golin e barazimit nga Leao, por më pas shpëton skuadrën në një rast të Gimenez. Megjithatë, ai që del më keq nga ndeshja është Parisi, me episodin e diskutueshëm të penalltisë që dënoi skuadrën e tij dhe e çon Djallin në Parajsë.