Super League feston: “Monopoli i UEFA-s mbaroi, futbolli është i lirë”

“Ne kemi fituar të drejtën për të garuar. Monopoli i UEFA-s ka mbaruar. Futbolli është i lirë. Klubet tani janë të lira nga kërcënimi i sanksioneve dhe të lira të përcaktojnë të ardhmen e tyre”. Kështu tha Bernd Reichart, CEO i A22 Sports, kompania që synon të zhvillojë projektin e ri të stilit të Super League. Ai komentoi vendimin e Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Europian. “Për tifozët: propozojmë shikim falas të të gjitha ndeshjeve të Super League – lexohet në një postim në Tëitter –. Për klubet: të ardhurat dhe shpenzimet e solidaritetit do të jenë të garantuara”.

NDESHJET FALAS PËR TIFOZËT

Pas vendimit “klubet tani mund të përballen dhe të menaxhojnë vetë sfidat e reja të kësaj bote. Ky vendim do të lejojë krijimin e një gare më interesante në nivel evropian, brenda familjes evropiane të futbollit. Është një mesazh i rëndësishëm për tifozët: futbolli është falas”, tha Bernd Reichart, CEO i A22 Sports. “Pjesëmarrja do të bazohet në meritë sportive, nuk do të ketë anëtarë të përhershëm në këtë garë, të cilët nuk do të ndërhyjnë në kampionatet e vendeve”, shpjegoi ai. “Sfida e A22 është të krijojë kompeticionin më interesant për klube në botë, si në nivelin e meshkujve ashtu edhe të femrave. Do të garantojë hapje, konkurrencë gjatë gjithë vitit dhe për të gjithë lojtarët, për të gjitha klubet dhe të gjithë tifozët.

FORMATI

Formati do të sjellë ndeshje fantastike gjatë gjithë vitit, jo vetëm në një pjesë të sezonit. Do të ketë skuadra që nuk kanë luajtur kurrë me njëra-tjetrën dhe do të krijohet më shumë rivalitet ndër vite. Do të duhet të luftojmë në çdo ndeshje. Në prill do të jetë faza e eliminimit direkt Do të jetë një kompeticion interesant dhe argëtues”. “Ka tifozë që duhet të paguajnë çmime shumë të larta për të parë ekipet e tyre. Mundësia që ne duam të ofrojmë për të sistemuar futbollin në nivel tifozësh nuk është parë kurrë ndonjëherë. Ne propozojmë të krijojmë një platformë transmetimi drejtuar tifozëve që do t’i lejojë ata për të shijuar pasionin për futbollin, për t’u lidhur me klubet e tyre, për të gjetur lajmet dhe për të parë të gjitha ndeshjet drejtpërdrejt falas. Kjo vlen si për garat e meshkujve ashtu edhe për femrat”, shtoi ai.