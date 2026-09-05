Super Como, poker Genoas dhe një natë në krye të Serie A: Mitaj rri e sheh nga pankina

Como fiton thellë ndaj Genoas në hapjen e javës së tretë të Serie A: pas avantazhit fillestar të kuqebluve, larjanët barazojnë dhe më pas shpërthejnë, duke mos i lënë asnjë mundësi skuadrës së de Rossit. Vazhdon fillimi i shkëlqyer i kampionatit për Comon, që fiton 4-1 ndaj Genoas në ndeshjen hapëse të javës së tretë të Serie A.
Larjanët e Fabregas triumfojnë falë golave të Baturinës, Nico Paz dhe dopietës së Diao në Ferraris, ku lombardët nisin të dominojnë lojën që nga vërshëllima e fillimit: në 15 minutat e para, Bijlow detyrohet të bëjë tashmë dy pritje të rëndësishme ndaj goditjeve të Coutos dhe Nico Paz. Grifone mbrohet atëherë me durim dhe provon të godasë në kundërsulm, duke sulmuar hapësirat, dhe kjo taktikë jep frytet e saj: në minutën e 19′ Colombo i jep Osmajic pasimin që malazezi e shndërron në golin e tij të parë me fanellën kuqeblu. Por Como nuk pajtohet dhe në minutën e 25′ barazon shifrat: Valle pason për Baturinën, i cili gjen cepin e poshtëm me një goditje të bukur me të djathtën nga jashtë zone. Djemtë e Fabregasit kalojnë më pas në avantazh dhe në gjysmë ore realizojnë përmbysjen: Diao merr një top në kufirin e zonës së vogël dhe e dërgon në rrjetë me një goditje të bukur fluturimthi.
Edhe më mbresëlënëse është aksioni që larjanët ndërtojnë në minutën e 40′: Couto ndriçon, Nico Paz finalizon, duke e mposhtur Bijlow me të djathtën në trekëndësh. Në minutën e 66′ vjen debutimi i Kean me Comon, pak çaste përpara shtyllës së goditur nga Nico Paz. Pikërisht Kean i jep më pas Diao asistin për dopietën e senegalezit, i cili vendos kështu edhe golin e katërt për miqtë. Como fiton, pra, 4-1 dhe ngjitet në 7 pikë në kampionat, duke marrë përkohësisht kreun e renditjes. Në kuotën zero mbetet ndërkohë Genoa e De Rossit: tri humbje në tri javë.