Sunak: 1800 shqiptarë të dëbuar që nga marrëveshja me Shqipërinë

Kalimet e kanalit anglez bien me 20% dhe “kryeministri” ia atribuon atë masave bindëse ndaj emigracionit.

Plani ynë kundër imigracionit të paligjshëm po funksionon”, deklaroi Rishi Sunak sot në Dover, në dritën e të dhënave për 7,610 kalimet e Kanalit Anglez deri më tani këtë vit (krahasuar me 45,755 gjatë gjithë vitit 2022). “Për herë të parë, shifrat kanë rënë me 20%, në ndryshim nga pjesa tjetër e Europës, ku është rritur me një të tretën”, deklaroi “kryeministri”, i cili vuri në dukje dëbimin e 1800 emigrantëve nga Shqipëria në muajt e fundit.

“Kushdo që vjen në këtë vend ilegalisht do të dëbohet ose dërgohet në Ruandë”, theksoi Sunak, i cili ka besim se Akti i ri i Imigrimit të Paligjshëm (aktualisht në pritje në Dhomën e Lordëve) do të miratohet përfundimisht në javët e ardhshme.

“Nuk mund të jemi të vetëkënaqur, vera është afër dhe bandat kriminale do të kërkojnë rrugë të reja”, shtoi “kryeministrim>”, i cili justifikoi një nga masat më të diskutueshme të ligjit, ndalimin e të miturve që bëjnë udhëtimin : Ne nuk duam të krijojmë stimuj që njerëzit të vazhdojnë të vijnë, dhe një nga truket që përdorin bandat është të vendosin fëmijët në varka dhe të rrezikojnë jetën e tyre.”

Rinisja e planit kundër imigracionit të paligjshëm ka përkuar me protestat kundër kushteve të akomodimit në disa nga 400 hotelet në Mbretërinë e Bashkuar që strehojnë emigrantë në pritje të aplikimit të tyre për azil. Më shumë se 20 emigrantë që qëndronin në një hotel në Pimlico, në Londrën qendrore, barrikaduan sendet e tyre në mes të rrugës dhe denoncuan se ishin trajtuar “si kafshë” dhe ishin detyruar të flinin deri në katër në një dhomë.

Sekretari i Shtetit për Emigracionin, Robert Jenrick, ndërkohë mbrojti vendimin për të “ulur varësinë nga hotelet” dhe për të detyruar emigrantët të ndajnë dhomat. Qeveria britanike planifikon përfundimisht transferimin e përkohshëm të emigrantëve në pritje të kërkesave për azil (74,751 vitin e kaluar) në tre maune të mëdha ose në objekte speciale.

Nga ana e tij, Sunak theksoi nevojën e reduktimit të “stimujve” dhe aplikimit të masave “bindëse” siç është marrëveshja e arritur me Shqipërinë “e cila ka bërë të mundur uljen e kalimeve shqiptare me 90% dhe kthimin e 1800 emigrantëve në një vend të sigurt europian”.

“Kryeministri” vuri në dukje rritjen e bashkëpunimit të autoriteteve franceze, të cilat vitin e kaluar “parandaluan 33,000 persona të kalonin dhe këtë vit është rritur ndjeshëm”. I pyetur nëse është e besueshme që kalimet mund të ndalen, Sunak u përgjigj: “Nuk kemi arritur ende në atë pikë, por ky është një nga pesë premtimet e mia, për të ndaluar anijet dhe ne kemi besim se mund ta arrijmë.”

Sekretarja e Brendshme Suella Braverman justifikoi masat e reja të diskutueshme, duke filluar me mohimin e të drejtës së azilit për ata që mbërrijnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar, duke argumentuar se numri i kalimeve mund të ishte rritur në 85,000 këtë vit. Llogaritjet e tjera më të fundit japin vlerësimin në 56,000.