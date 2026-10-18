Sulmohet sërish me gurë dhe molotov selia e PS-së

Pas largimit nga Kryeministria, protestuesit janë zhvendosur drejt selisë së Partisë Socialiste, ku kanë hedhur gurë dhe molotovë në drejtim të godinës.

Policia ka ndërhyrë për shpërndarjen e turmës, duke përdorur gaz lotsjellës dhe plumba manovër. Efektivët kanë qëlluar në drejtim të protestuesve, ndërsa tymi i dendur i gazit ka detyruar të rinjtë të largohen nga zona.

Pas ndërhyrjes së forcave të rendit, turma është shpërndarë në disa drejtime. Një pjesë e protestuesve janë zhvendosur drejt Rrugës së Kavajës, ndërsa të tjerë janë parë pranë Bankës së Shqipërisë dhe Katedrales Ortodokse.

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