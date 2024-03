Sulmi terrorιst me mbi 130 viktima në Moskë, Putin: Autorët janë arrestuar

Presidenti rus Vladimir Putin i është drejtuar me një fjalim drejtuar kombit të tij pas sulmit me 133 viktima në Moskë. Putin e ka filluar deklaratën e tij duke u shprehur se autorët e sulmit u përpoqën të arratiseshin drejt Ukrainës, por u arrestuan nga forcat e sigurisë së Rusisë. Presidenti rus është shprehur se përgjegjësit do të ndëshkohen.

“4 personat e armatosur që shkaktuan sulmin janë arrestuar. Armiqtë tanë nuk do të na ndajnë”, tha Putin në fjalën drejtuar kombit.

Presidenti rus ka shpallur 24 marsin ditë zie, teksa e konsideroi sulmin në sallën e koncerteve një “akt terrorist barbar”.