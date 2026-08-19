Sulmi rus me dronë në Zaporizhia të Ukrainës, shënohet një viktimë dhe gjashtë të plagosur

Forcat ruse kanë sulmuar me dronë gjatë natës qytetin e Zaporizhzhias në Ukrainë. Dronët goditën disa zona të qytetit ukrainas, duke lënë një person të vrarë dhe gjashtë të plagosur. Kreu i administratës ushtarake rajonale, Ivan Fedorov, tha se goditjet dëmtuan ndërtesa banimi dhe objekte të tjera. Në një prej zonave të sulmuara shpërtheu edhe zjarr.
Sulmi pason bombardimet e një dite më parë në Zaporizhia dhe rrethinat e saj. Autoritetet ukrainase raportuan dy viktima dhe 10 të plagosur gjatë 18 gushtit.
Forcat ruse kryen qindra goditje gjatë asaj dite. Në sulme u përdorën dronë, përfshirë modele FPV, artileri dhe sisteme raketore. Si pasojë, u raportuan 192 raste dëmtimi të banesave, automjeteve dhe infrastrukturës. Ekipet e emergjencës vijojnë punën në zonat e prekura, ndërsa autoritetet po vlerësojnë dëmet e shkaktuara.